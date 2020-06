Pošarová (SPD): Exhejtman Bernard ať si v klidu tápá. My řešíme nemocnice na Tachovsku

Jen si zkuste najít operační sály s lůžkovou částí pro chirurgii, ARO, JIP, dětské oddělení nebo porodnici... V celém tachovském okrese byste hledali marně. Pacienti musejí dojíždět až do Plzně a Stodu. Je to tam všude hrozně daleko.

Banální politikaření ohledně odvolání hejtmana Josefa Bernarda, kterému se najednou znelíbilo u sociálních demokratů (ČSSD) a v říjnových krajských volbách chce zčistajasna kandidovat za Starosty a nezávislé (STAN), přenecháváme rádi jiným. Věnujme se raději prospěchu Plzeňského kraje. Nás v hnutí Svoboda přímá demokracie (SPD) trápí totiž mj. stav nemocniční péče na Tachovsku.

Co bylo dříve lepší…

Tachovsko je rozlohou druhý nejrozlehlejší okres v Plzeňském kraji. Zároveň však má nejmenší hustotu zalidnění a je druhé od konce co do počtu obcí. Na území Tachovska se nachází Nemocnice Svatá Anna, zřízená Plzeňským krajem, která se zaměřuje na následnou péči, především rehabilitace. V Plané u Mariánských Lázní najdeme též soukromou společnost Swiss Med Clinic, která zajišťuje jednodenní hospitalizaci v rámci zdravotnických služeb, které poskytuje. Zkuste však na území Tachovska najít operační sály s lůžkovou částí pro chirurgii, ARO, JIP, dětské oddělení, porodnici... Hledali byste marně. Pro obyvatele tohoto území se snaží zajistit lékařskou péči například Nemocnice Stod, Privamed v Plzni nebo Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín. Je to tam všude daleko. Přitom dříve byla přímo v Plané u Mariánských Lázní nemocnice, která všechnu péči zastřešovala a zajišťovala. Například ze Staré Knížecí Huti to bylo do nemocnice v Plané 32 kilometrů, což je cca 39 minut jízdy. Dnes se musí vážit cesta do 64 kilometrů vzdáleného Stodu, což zabere v autě hodinu.

Chceme opravit nemocnici v Plané

V Plané u Mariánských Lázních ovšem stará nemocnice stále stojí, tedy hlavně lůžková část. Každý si může domyslet, v jakém stavu vše je, když budovy neslouží svému účelu a nikdo se o ně nestará... Ano, my v SPD budeme v krajském zastupitelstvu, dají-li nám občané v podzimních volbách důvěru, opět v první řadě hovořit o penězích na opravu a modernizaci. Plánujeme vynaložit nemalé částky. Potřebujeme však získat více vašich hlasů, abychom byli vlivnější a mohli tak mít vliv i na rozhodnutí Rady, tj. vlády našeho kraje. Téměř celý areál staré nemocnice v Plané však bohužel vlastní podnikatelský subjekt FFUS spol. s r.o., Opletalova 1417/25, 110 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27613551. Ten se podle obchodního rejstříku vůbec nezabývá zdravotnictvím. Je vůle dostat celý areál do vlastnictví kraje, aby se mohlo začít jednat? To je otázka pro zastupitele Plzeňského kraje stávající i budoucí. Hlasy obyvatel Tachovska, volající pro zprovoznění nemocnice v Plané, se ozývají pořád. My v SPD v tomhle i v jiném držíme s občany.

Ing. Marie Pošarová, zemědělská expertka a ekonomka, předsedkyně krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Plzeňského kraje

