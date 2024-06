Pošarová (SPD): Migrační pakt EU - bič na neposlušný Východ?

Víte, co se odehrálo zhruba před týdnem? Minulý čtvrtek večer (30. května) proběhla v televizi France 2 debata mezi francouzským předsedou vlády Gabrielem Attalem, zastupujícím liberální kandidátku Renew Europe prezidenta Macrona ve volbách do Evropského parlamentu, a předsedou Národního shromáždění Marine Le Penové Jordanem Bardellou. A víte, co zde zaznělo? Bardella obvinil francouzský vládnoucí tábor, že migraci pouze řídí, místo aby jí bránili.

Premiér Attal v reakci na to Migrační pakt EU chválil a přesvědčoval posluchače o tom, „…že výsledná břemena paktu dopadnou především na země východní Evropy. Migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty.“ To řekl francouzský premiér. A řekl tak přímo a nahlas, před čím my v hnutí SPD varujeme dlouhodobě.

„Podařilo se nám východoevropské země přimět k podpisu dohody, která říká: Buď přijmete imigranty jako Francie, Španělsko či Itálie, nebo budete platit za ochranu hranic.“ To ještě dodal francouzský premiér.

A já za naše hnutí SPD jasně a důrazně říkám, že nejsme žádný východ, jsme hrdá středoevropská země s tisíciletou obdivuhodnou historií. Ale hlavně - my už přece miliardy za ochranu vnějších hranic Evropské unie dávno platíme v podobě astronomických příspěvků do rozpočtu Evropské unie. Ať se tyto peníze používají primárně na skutečnou ochranu těchto hranic, a nikoli na tisíce zbytečných aktivit, které Evropě a České republice škodí. Navíc naši policisté dlouhodobě střeží vnější unijní hranice v Maďarsku a podílíme se na jejich ochraně i jinak.

Slova francouzského premiéra, vyřčená na naši adresu, nelze označit za nic jiného než drzost. Ale aspoň přiznal barvu a řekl natvrdo, o co v Migračním paktu jde. Každopádně toto vystoupení francouzského premiéra přimělo i polskou opozici požádat o mimořádnou schůzi Sejmu, tedy dolní polské parlamentní komory.

A víte, co je zarážející? To ticho od naší vlády! Na nepřijatelné výroky francouzského premiéra adekvátně nezareagoval ani ministr zahraničí Lipavský ani premiér Petr Fiala. Což je jen další projev jejich slabosti a podřízenosti cizím zájmům.

