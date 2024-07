Pošarová (SPD): Totální fiasko vlády v digitalizaci stavebního řízení ! Kdo zaplatí škody ?

Ten den systém digitalizace stavebního řízení nebyl vůbec spuštěn, probíhalo pouze nahrávání a propojování informačních systémů.

Necelých pár dní před ostrým spuštěním této aplikace dorazilo na stavební úřady stovky stránek manuálu pro tzv. ostrou verzi toho, jak by měl fungovat Portál stavebníka !!!!!!!!!

Opakuji, jen pár dní či hodin před spuštěním ostré verze, doručeno to bylo v pátek 28.6.! V pondělí 1.7.2024 měl přitom systém naběhnout.

Jenže ani teď ještě systém nefunguje správně. Buď je Portál stavebníka nedostupný a není možné přes něj nic doručit, nefunguje podatelna nebo nefunguje propojení s katastrem nemovitostí - a jsou zde i další systémové problémy.

Digitalizace po Pirátsku...

Školení lidí ze stavebních úřadů proběhlo na krajských úřadech v březnu, a mohli se na něj přihlásit pouze dva zaměstnanci z konkrétního stavebního úřadu- údajně z důvodu plné kapacity! Zbytek úředníků měl být proškolen skrze tzv. webináře, krátká edukativní videa. Na konkrétní dotazy úředníků v březnu školitelé nedokázali odpovědět - a stejná situace se opakuje i nyní. Další chybou, která je doslova do očí bijící, je možnost jednoho úřadu ukončit stavební řízení vedené jiným úřadem či do něj nahlížet. Vítejte v KOCOURKOVĚ V RÁMCI DIGITALIZACE PO ČESKU!

My jsme to říkali...

Když jsem za SPD opakovaně veřejně a jasně upozorňovala, že dle pravidel správného projektového řízení, by měl nejdříve vzniknout pilotní projekt, aby se vše řádně vyzkoušelo a odstranily se možné chyby, bylo nám oznámeno, že vše je odzkoušené a vše bude fungovat správně, možná se maximálně vyskytnou nějaké malé problémy...

A on, je to doslova „průser jako vrata!“ Omlouvám se, ale nelze to nazvat jinak.

Žádali jsme o posun spuštění procesu alespoň na leden příštího roku, abychom se vyhnuli soudním sporům atd., bohužel jsme u ministra pro místní rozvoj pana Ivana Bartoše nepochodili.

Vnímám některé hlasy, kterým je to jedno, nebo tvrdí. že si to časem sedne. Ale to říkají lidé, kterých se to netýká, kteří nestaví!

Bohužel - či bohudík - s tímto vývojem někteří lidé počítali. Hlavně dle předchozích opakovaných problémů s digitalizací nejrůznějších procesů ve veřejné správě za dobu působení Fialovy vlády.

A raději si zašli na stavební úřad ještě v červnu, kdy došlo k několikanásobnému navýšení počtu podaných žádostí o stavební povolení.

Hvězdná pěchota

Nemůžeme se tedy divit, že současná vláda nemá důvěru voličů, neboť na co sáhne, to vždy skončí fiaskem! Platí to i o digitalizaci veřejné správy, na kterou si Piráti za peníze daňových poplatníků dokonce zřídili speciální Digitální agenturu. Její dosavadní činnost je tristní.

Piráti měli před minulými volbami hlavní heslo "Pusťte nás na ně" a vydávali se za experty na tuto činnost. "Hlavně už nikdy nepouštějte Piráty k digitalizaci!!!!!", chce se říci po zkušenostech s nimi.

Je na čase, aby za to Fialova vypečená sestava, tato "Hvězdná pěchota", nesla konkrétní odpovědnost, kterou u politiků na všech stupních prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a aby nesla důsledky svého jednání. Co na to říkají její voliči ?