Poslankyně Majerová Zahradníková: Za chvíli to začne. Kluci, držím palce

Za chvíli to začne...

Stejné semifinále jako v 98 Nagano.

Tenkrát jsem ještě žila v Kanadě, ale na olympiádu a utkání s Kanadou, které bylo 20. 2. 1998 jsem byla doma, u rodičů. Byl to neuvěřitelný zápas, u kterého jsme s tátou měli nervy na pochodu a uronili nejednu slzu. Den poté jsem odlétala do Kanady a mohu říct, že všichni mí kanadští přátelé, kteří mnohdy opravdu nevěděli, kde je Česká republika, si to konečně našli na mapě a na finále fandili se mnou. Tak dnes doufám, že si opět vzpomenou a budou nám gratulovat.

Kluci, držím všechny pěsti, co mám!

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Fiala ví, jak dopadne. Chtěl by, ale netuší...“ Mrazivá slova o Klausovi ml. a ODS Majerová skončila ve všech sněmovních výborech. Je to po dohodě, zdůrazňoval poslancům Stanjura ,,Sobotkizace ODS.” Po vyhození Klause ml.: To jste pokazili. Babiši, velká šance Přehavlováno, přemasarykováno, teď i přepalachováno. Nechápu ty, co by Palachovi upálení nerozmlouvali, vystoupila poslankyně ODS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV