Premiér Babiš: Beru to jako pokus o destabilizaci naší země

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

naše menšinová vláda byla jmenována do funkce přesně před rokem, nebo zítra tomu bude rok, 27. června 2018. A je to přesně rok po jmenování, kdy předstupujeme před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o zamítnutí návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Ale jak jsme mohli slyšet od pana předsedy, tak to vlastně není ani o vládě, ale je to hlavně o mně. A není to první návrh o vyslovení nedůvěry. Byl už tady jeden pokus v listopadu minulého roku. A myslím, že ten výsledek je dobře znám a myslím si, že i občané si to pamatují.

A já samozřejmě pokládám pokusy parlamentní opozice o vyslovení nedůvěry vládě za legitimní nástroj politického boje. Ale já tomu vlastně nerozumím, protože pan předseda Fiala říká, abych odstoupil, abych podal demisi, aby vlastně potom podala demisi celá vláda. A potom se stane co? Budou tedy předčasné volby? Potom budeme čekat, nevím, kolik měsíců na volby. Potom budou volby, potom... Po volbách jsme tady měli menšinovou vládu, která podle vás měla jenom svítit a topit - 205 dní - a dlouho trvalo, než jsme vlastně vznikli s důvěrou.

Já to beru jako pokus o destabilizaci naší země. To je proti zájmům občanů naší republiky, to je proti zájmu všech. Pan předseda tady mluví za většinu občanů, nevím, jak tedy na to přišel. Nedávno jsme měli evropské volby a nemám pocit, že bychom neměli důvěru. A sám musím říct, že v těchto dnech cítím velkou podporu občanů a moc jim za to děkuji. A chodím za nimi, byl jsem tam celý víkend a neměl jsem pocit, že mají stejný názor jako pan předseda ODS.

Pan předseda ODS chce destabilizovat naši zemi právě v situaci, kdy je to pro nás mimořádně důležité. My bojujeme za její zájmy. A my jsme vyhráli volby, svobodné demokratické volby. A já jsem premiér všech občanů České republiky a bojuji za zájmy všech občanů České republiky.

A musím se smát, když pan předseda mluví o naší pozici v zahraniční politice. Tak já nevím, kdy jsme měli takového premiéra, který aktivně svolává zasedání V4. A v pátek jsem svolal kolegy a znovu přijedou do Prahy. Abychom se poradili před velice důležitým evropským summitem v neděli, který zásadně rozhodne o tom, kdo bude předsedou Evropské komise a předsedou Evropské rady a centrální banky.

To znamená, že vy, v této chvíli, kdyby dneska padla vláda, totálně paralyzujete naši zemi. O tom vám jde teda? Tomu nerozumím, proč to chcete udělat. Vy mluvíte o nějaké zahraniční pozici. Tak já nevím, kdo mi může co vyčítat. Tolik kontaktů, co já jsem zrealizoval v zahraniční politice, já si nepamatuji na nikoho. Nepamatuji si na premiéra, který svolával V4 SMSkami. My jsme tady měli premiéra, který se tam ani pořádně nedomluvil.

Takže já bojuji za naše zájmy. A teď je to klíčové, je to klíčové. Je to o tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jestli ten předseda bude mít rád náš region. Jestli to nebude předseda, který bude stále ukazovat Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko jako nějaký problém. To je pro nás extrémně důležité. Je to důležité pro naše lidi, pro naše občany.

A my jsme teďka na Evropské radě samozřejmě řešili i emise. A já jsem velice rád, že ODS mě podpořila na výboru pro evropské záležitosti, že je pro nás důležitá budoucnost našeho průmyslu. Naši předkové stovky let budovali náš průmysl. A my plníme závazky klimatické dohody z Paříže. Já o tom budu mluvit.

Takže toto období je klíčové pro Evropu, pro naši pozici, pro naši budoucnost a samozřejmě i evropský rozpočet, kde my konečně potřebujeme, aby Evropská komise pochopila naše priority.

A naše priority jsou investice. A o to teď bojujeme a vy vlastně teď přicházíte a říkáte: Položíme vládu, Babiš je vlastně absolutně nepoužitelný, vlastně to je člověk, který neumí nic a dělá všechno špatně. Tak to si přejete? Destabilizovat naši zemi a mít tady zase nevím kolik, rok a půl nejistotu? Já nevím, jestli ti lidé, za které vy mluvíte, by si to přáli. Já si myslím, že ne.

Česká republika se nikdy neměla tak dobře, jak v tomto období. A je to samozřejmě i výsledkem působení hnutí ANO v české politice. Samozřejmě se můžete smát, ale jenom takové jedno číslo. Protože my samozřejmě do rozpočtu potřebujeme peníze, takže od roku 2013, kdy jsme nastoupili do politiky, do vlády, Finanční správa do roku 2018 vybrala o 40 % daní víc než v roce 2013. Víte, kolik je to peněz? Je to 854 miliard korun. Ano? O 40 %. Takže to je jenom takový údaj. Takže dneska, když Evropa je v té nejdůležitější fázi rozhodování o budoucnosti - a my tam nejsme v koutě, my tam vystupujeme a prosazujeme naše zájmy - já jsem taky prosadil to, že chceme mít vlastní energetický mix v rámci klimatické změny. A mluvil jsem o tom, že pro nás je klíčové jádro. A že nesouhlasím s tím, když Brusel říká, že jádro je nečistý zdroj. Protože pro nás je to velice důležité a chceme ho zrealizovat. Pro náš průmysl. Takže já tomu nerozumím, proč chcete destabilizovat naši zemi. Proč vnášíte nejistotu mezi lidi? A proč samozřejmě v rámci bohužel té společenské atmosféry, kterou máme, ještě stupňujete napětí a chcete naši zemi poškodit?

Co se týká samozřejmě ještě té zahraniční politiky, tak já nevím, já jsem byl ve Spojených státech, v Bílém domě. Bylo tam absolutně reprezentativní zastoupení. Jsou to naši spojenci, děláme maximum pro to, abychom navýšili rozpočet obrany, abychom plnili naše závazky. Takže skutečně nerozumím, tady někdo stále podsouvá, že máme nějakou špatnou image. Já jsem teď byl dva dny v Sasku a mluvil jsem s předsedou německého parlamentu Bundestagu Wolfgangem Schäublem, to je můj přítel. Tak kdybych byl na tom tak špatně i osobně, proč by vůbec ti lidé se mnou mluvili? Proč mi volá tolik premiérů? Proč já volám jim? Já myslím, že všichni to vidí a tady podsouvat něco, že já bych zhoršoval image - není pravda. Pokud někdo zhoršuje náš image, tak jsou to lidé, kteří někam chodí a něco říkají, a já nevedu žádnou kampaň proti Evropské komisi. Vždyť já jsem byl u Jean-Claude Junckera, debatovali jsme o těch věcech a samozřejmě vy tady mluvíte o střetu zájmů. Tady se podsouvá, že já něco ohrožuji. Ale vždyť ten střet zájmů jste řešili už v roce 2016 a 2017. Vy jste tady prosadili lex Babiš. Speciální zákon proti Babišovi. Já jsem odešel z firmy, já jsem se vzdal firmy, já jsem postupoval podle vašeho zákona. Přesně jsem udělal, co jste chtěli. To je váš zákon. Tak proč teď někdo mluví o střetu zájmů? Já žádný střet zájmů nemám! Já jsem postupoval podle českého zákona. A to, že teď přišel nějaký předběžný audit z Bruselu, který vykládá český zákon nějakým jiným způsobem, a my jsme se jako vláda s tím zabývali v prosinci 2018, a Ministerstvo spravedlnosti, pan bývalý ministr předložil analýzu na vládu. A právníci mají na to úplně jiný názor. Takže není to tak. Nevedu žádnou kampaň. Přišel nějaký předběžný audit. Samozřejmě tady se stále podsouvá, že já způsobím nějaký problém. No nezpůsobím, ani jsem nezpůsobil.

Vy jste tady způsobili 35 miliard vrácení evropských fondů. Vy, 35 miliard. A já se těším na to, když to budeme tady projednávat. Detailně. Všechny ty tunely, korupce. A naši daňoví poplatníci zaplatili 35 miliard. A tady se stále podsouvá a spekuluje, co kdyby. A koho je to problém? Vždyť všechny ty vrácené fondy, co zaplatili daňoví poplatníci, byly za vašich vlád. Že tam máme zadržených ještě 18 miliard, protože úředníci špatně asi administrovali ty fondy? Tak tak to je.

A samozřejmě tady v mediálním prostoru i včera večer tu paní redaktorku nezajímá těch 35 miliard. Nikdo se neptá: No a neměli by to vrátit? Ale spekuluje se o mé bývalé firmě, která nic neudělala, ale podsouvá se, že co kdyby měla, co potom. Ale to, že se to stalo už v minulosti, to nikoho nezajímá. A to je vaše dílo; 35 miliard. A nebudu tady, to bych musel mluvit tady pět hodin o tom, co máte za sebou.

Takže střet zájmů žádný není, protože jsem postupoval podle vašeho zákona, který jste prosadili a který potom dopadl na starosty a byl s tím velký problém a všichni křičeli. Mimochodem, je tam i ústavní stížnost, která je tam už snad dva roky a nic se neděje. Takže já to zásadně odmítám! Zásadně odmítám zneužívání dotací. Já jsem přece dostal dopis od komisaře Ettingera a řešili jsme to na vládě, a já jsem mu přesně vyhověl. To, co chtěl, jsem udělal. Odešel jsem z rady EFI, ESIF, nemám na to vůbec žádný vliv. A to, že ten audit přišel velice nestandardně a že tam bylo obrovské množství auditorů z České republiky, to nechám bez komentáře. Ale úředníci si musí obhájit tu pozici. To není o mně. Já to určitě vysvětlovat nebudu, protože nemám k tomu ani kompetenci, ani to zkrátka nepotřebuji komentovat. To je problém úředníků a já jsem přesvědčen, že tak, jak to dopadlo minule s tím problémem, že všichni křičeli, že se bude vracet 22 milionů kvůli tomu, že pan Faltýnek seděl na ZIF, tak nakonec to dopadlo tak, že Evropská komise uznala, že se mýlila, že to tak není. Ale samozřejmě je to vděčné téma na to, aby se stále opakovalo, že já jsem nějaký problém. Žádný problém nejsem.

Vy s oblibou samozřejmě kopete i do mojí bývalé firmy, s oblibou vždycky vytrhnete selektivně nějakou informaci. Přitom ta firma každý rok dá 17 miliard České republice osobních nákladů a odvodů. Vy vždycky zapomenete tam napočítat ty sociální odvody. Víte, pane předsedo, to je na ty důchody, které my navyšujeme. I ten sociál je na to zdravotnictví. Takže já chápu, že tyhle účelové informace stále se snažíte dostat do toho prostoru.

Trestně stíhaný premiér. Ano. Čapí hnízdo z roku 2007. Někdo si vzpomněl v roce 2016 na Čapí hnízdo. Já myslím, že každý rozumný v této naší zemi pochopí, že kdybych nebyl v politice, tak zkrátka nikde o Čapím hnízdu nikdo neslyší. Čapí hnízdo bylo kontrolováno devětkrát. Dokonce tu sedí lidi, kteří odsouhlasili tu dotaci. A vzhledem k té hysterii dokonce ta firma tu dotaci vrátila, takže tam není ani koruna - ani z Evropy, ani z českého rozpočtu. Slouží to lidem. Nebyla tam žádná korupce, ale vy, kteří tady jste byli u toho, když se tady rozkradly miliardy, vytunelovaly banky a pojišťovny a fondy a kupónka a lehké topné oleje a tak dále, tak vy tady stále opakujete nějaké Čapí hnízdo? To je neuvěřitelné.

Trestní stíhání. Ano, já už jsem to x-krát říkal, že je to účelové trestní stíhání. Účelové. Dokonce už někteří, kteří tvrdili, že to neexistuje, dneska tvrdí - jo, možná jo, ale pokud by to tak bylo, tak budeme někoho trestat za to. Takže vy stále dokola, stále to opakujete, tyhle věci.

Řepka, to je taky jako oblíbené téma. Je to patnáct let, co přišla Evropská unie s tím, že nebude ropa a Goldman Sachs řekl, že bude barel ropy stát dvě stě dolarů. Všichni se zbláznili. Biopaliva - patnáct let. Teďka ti stejní, kteří tehdy burcovali celou Evropu, říkají - no, to už není dobře, už je nějaká... Tady vlastně všichni - a tisíckrát se to opakuje - že je to Babišova řepka. No není to Babišova řepka. Každý rok, když je řepka, tak je problém. A tisíckrát, když se řekne nepravda, no tak potom samozřejmě někteří mají pocit, že skutečně já jsem něco způsobil. Já jsem něco způsobil. Ale já jsem skutečně nic nezpůsobil a bylo by dobré, kdyby skutečně i zemědělci se k tomu častěji vyjadřovali.

Mě strašně pobavilo dneska - myslím, že pan předseda Okamura řekl, že bude hlasovat pro nedůvěru vládě, protože je dražší cibule a brambory. To jako důvod. A pane předsedo Fialo, kdo tady byl po revoluci, kdo říkal, že všechno si dovezeme? Kdo tady dovolil největší koncentraci řetězců v Evropě a čerpaček? Kdo tady kašlal na zemědělství od začátku? Ano, dneska dovážíme šedesát procent vepřového. Vyvážíme třicet procent (nesroz.) mléka, dovážíme padesát... Tak kdo to tady říkal? Kdo se tady zabýval nějakou potravinovou soběstačností? Zabýval se někdo? Nikdo. Takže - pokud je to důvod - tak si myslím, že je to velké, velké nepochopení.

Pan předseda Fiala mluví o tom, co se děje v naší společnosti. A naše země je plná skvělých lidí, plná aktivních občanů a právě na tom stojí naše demokracie, fungující demokracie. A ti lidé - ano - demonstrují proti mně a já to samozřejmě beru vážně. Velmi vážně, protože mě to samozřejmě mrzí, že vidí jenom ta negativa. Možná bychom byli rádi, kdyby aspoň jednou přiznali, že jsme tady něco pro lidi udělali. Já myslím, že jsme udělali celkem toho dost. A já to vždy sepíšu. Když mě vyhodili jako ministra financí, tak jsem to sepsal na čtyřiceti stranách. Když jsme končili jako menšinová vláda, tak jsme to taky sepsali. A píšu to každou neděli. Každou neděli. A tady se stále podsouvají nějaké věci - že zasahuji do nezávislosti veřejnoprávních médií. Fakt? Ale já o tom nic nevím. Já si nepamatuji, že bych někde zasahoval. A tady jsem řekl, že za mě nemám problém (nesroz.) výroční zpráva České televize. Ano, jsou tady nějaké dotazy na hospodaření, ale určitě nezasahuji. A teď vznikl problém s paní ministryní spravedlnosti. Pan předseda Fiala to znovu zopakoval, tu nepravdu, fake news.

Když vznikl problém s důvěrou u první vlády, měli jsme tady ty diplomové práce, tak bylo jasné - když jsme oslovili pana Kněžínka - že je tam dočasně a že tam nebude dlouho. A tady vy stále opakujete tu nepravdu. To znamená, že je tam nějaká souvislost, že je tam nějaké ohrožení justice. To samozřejmě není pravda. A paní Benešová, která je člověk, který má více než čtyřicetiletou praxi v oboru, je to profesionálka, je hlavně morálně konzistentní a do té funkce nejvyšší státní zástupkyně ji jmenoval Otakar Motejl, ano? Měla jasný a byla vždy odbornice a bojovnice proti korupci a klientelismu - v českém justičním prostředí. Tak si dohledejte nějaký rozhovor bývalého ministra financí, kde říkal, že je mu to líto, že ji vyhodili z vlády, když šla proti ministrovi spravedlnosti v kauze katarský princ. Kdo chce, si to dohledá. Paní Benešová nastoupila do funkce a spustila se neuvěřitelná mediální smršť, kdy vlastně byla obviněna ze všech různých věcí, přitom chtěla jenom to, co chtěli její předchůdci. A myslím si, že i já jsem se zachoval velice vstřícně. My jsme jednali s Rekonstrukcí státu, vnímáme jejich požadavky. Paní ministryně Benešová byla na kulatém stole. Byl tam pan Minář za občanskou společnost a další. A vlastně ve velice krátkém čase dala 20. června do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, takže vlastně naplnila požadavky opozice i neziskového sektoru, které deklarovala na kulatém stolu v nezávislosti justice. Takže já tomu jako nerozumím, proč někdo stále má pocit, že my někoho ohrožujeme. Neohrožujeme nikoho. Naopak jsme splnili všechny požadavky a samozřejmě tyhle postoje nejsou vůbec nové. Já jsem si tady dohledal, že například pan Pospíšil, předseda TOP 09, v lednu 2018, kdy bývalý ministr Robert Pelikán obhajoval svůj návrh novely zákona o státním zastupitelství, že se rovněž mělo dojít (před soutěžením?) státních zástupců, tak říkal, že je to elegantně skrytý záměr Andreje Babiše a Roberta Pelikána, jak se zbavit nepohodlných státních zástupců. Jako já nechápu skutečně, proč tohle někdo říká, když to není pravda a já myslím, že jsme to dostatečně prokázali.

Máme nezávislou justici. My jsme ve vládě od prosince 2017, tak nechápu, proč právě teď s tím někdo přišel, proč někdo nekřičel na začátku. Takže samozřejmě to jsou jenom spekulace, co kdyby to se stalo, co kdyby. A neexistuje, že my bychom někde do něčeho zasáhli. My skutečně prožíváme nejšťastnější období za posledních sto let - aspoň, co se týká výkonnosti ekonomiky a bezpečnosti. Já pořád slyším, že rozděluji společnost, ale já ji nechci rozdělovat. Já nemám takový pocit, že bych ji rozděloval.

Já chápu, že lidi jdou na demonstraci, ale moc nechápu, proč tam někdo vystoupí a má na sobě žlutou vestu. Co tím chce říct? Že v listopadu budeme zapalovat auta na Pařížské? Budeme házet dlažební kostky do výloh na Pařížské? Proč někteří komentátoři říkají, že je to nedostatečné a že je třeba přitvrdit? Proč některé herečky říkají, že mám vypadnout? Pryč! Dokonce tam někdo rozdával plakát s popiskem, kde bydlí můj nejbližší spolupracovník. To je jako v pořádku? Nepřipomíná vám to něco? Proč to někdo chce stupňovat?

Budeme slavit třicet let od sametové revoluce. Tak je to příležitost možná pro mladou generaci si připomenout, co se tady stalo hned po revoluci. Já jsem tady ani nebyl. Lidi na mě křičej, že jsem estébák. Ale já bych vás chtěl požádat - a hlavně KDU-ČSL, například, ale i ostatní, tady sedí i jeden poslanec, který byl u toho, zkuste teda vysvětlit lidem, proč jste čtrnáct let otvírali svazky, proč jste zničili 25 tisíc svazků? Kdo tam byl? Proč se tady údajně kšeftovalo s lustrákem? Proč se někdo nezeptá těch estébáků, kteří dělali spisy na někoho bez toho, aby o tom věděl, aby plnili plán? Já jsem ten soud vyhrál. Vyhrál jsem ho třikrát. A potom Ústavní soud řekl, že jsem špatně žaloval. Ale teďka znovu už to vzal. Ale vy to budete tisíckrát opakovat. Vy to opakujete - vlastně už sedm let to tady opakuje někdo. Zkuste to vysvětlit té mladé generaci, jak to tady vlastně bylo po té revoluci. Já vím, že je nepříjemné o tom mluvit. Ale já to zásadně odmítám. A lidi mi sprostě nadávají, a já jsem nic neudělal. A vyhraju to. Na tisíc procent. Pokud existuje nějaká spravedlnost. A to je další důvod, že lidi proti mně demonstrují.

Zajímavé je, že ten víkend, jak byla ta demonstrace v Praze, jsem byl na Bahnách, byl jsem v Roudnici a za celý víkend nikdo na mě nezakřičel. Naopak jsem cítil velkou podporu. A mně je to strašně líto. Mně je strašně líto, když někteří herci říkají, že voliči hnutí ANO jsou vlastně úplně hloupí, jsou to primitivové, nemají žádný vzdělání. Proč to říkají? Proč vlastně máme takovou atmosféru tady? My si vážíme našich voličů. A já s tím zásadně nesouhlasím. Ale nechápu, proč tady dělá z 1,5 milionu voličů ANO nesvéprávné hlupáky, kterým je potřeba vnutit ten správný názor! Ale já znovu opakuji, já nerozděluju společnost. Mě to skutečně mrzí.

A já chápu, že těm demonstrantům se nelíbím, že mě nemají rádi z různých důvodů. A já slyším ty příběhy. Mně říkají kolegové, jaký je názor na mě. Ale já zásadně odmítám, že bych v politice udělal něco špatně. Já jsem to všechno dal na papír. A pokud tady předseda ODS říká, že jsem vlastně úplně na nic a že bych měl odejít - a už dopředu ví, že budu před soudem... A proč bych měl být před soudem, když jsem nic neudělal? Nechápu. Tady nefunguje nějaká presumpce neviny nebo jak to vlastně je? Já tady nemám žádná práva? Na rozdíl od jiných? Tak skutečně tomu nerozumím. Nerozumím tomu.

A já chápu, že ti lidi, kteří demonstrují, budou pokračovat, tomu rozumím. Já bych s nimi i rád mluvil. Včera v Drážďanech taky - byla tam jedna dáma na druhý den a oslovila mě. Tak jsem začal na ni mluvit, abychom začali diskutovat, a hned začala křičet - demisi, demisi! Ale já nechápu, proč mám dát demisi, protože tady není žádný důvod na to. Naše vláda má jasné výsledky. A já myslím, že dneska tady budou vystupovat jednotliví ministři a budou informovat o tom naše občany a naši veřejnost, protože se nemáme za co stydět. My jsme skutečně znovu snížili dluh a jsme z hlediska zadlužení veřejných rozpočtů jedni z nejlepších v Evropě. My jsme vysoko hodnocení u ratingových agentur, jsme nejstabilnější ekonomika podle Bloombergu za 2018 a máme jasné výsledky. My jsme skutečně tu zemi nezadlužili. My jsme od roku 2014 snížili to zadlužení, když teda křičíte, že ten rozpočet. Ano, je potřeba vidět, jaký je ten rozpočet, jaký je ten výsledek a kolik je vlastně peněz z předfinancování z evropských fondů, je tam asi 60 miliard. A plníme ty sliby. Vůči důchodcům - my splníme ten slib 15 tisíc průměr v roce 2021 i platy učitelů, které jsme taky slíbili na úroveň 45 tisíc v roce 2021. Investice. My chodíme s kolegou Havlíčkem všude po světě a prezentujeme náš projekt na vědu a výzkum. Česká republika, země pro budoucnost. A děláme všechno pro to, abychom získali pro Českou republiku centrum excelence pro umělou inteligenci, protože samozřejmě to je budoucnost naší ekonomiky.

Takže ty výsledky jsou jasné.

Velké téma samozřejmě je životní prostředí. Předpokládám, že pan ministr tady vystoupí. Ale my jsme loni v srpnu vytvořili z odborníků, vědců a zástupců úřadu Národní koalici pro boj se suchem. V létě předložíme novelu vodního zákona. To je nejdůležitější pro nás - voda - bez vody není život. A podporujeme i výzkum. Schválili jsme nový výzkumný program Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. Tam investujeme 1,9 miliard v příštích šesti letech. Máme program Dešťovka. Velká dešťovka pro obce. Dostali jsme už 5 tisíc žádostí za 213 milionů na nádrže. Posilujeme zdroje pitné vody nebo budování nových. Schválili jsme 334 projektů za 377 milionů. Příští rok budou dotace až 3 250 milionů. A držíme ten náš závazek klimatické dohody z Paříže. Nová Zelená úsporám - za poslední rok 11 tisíc žádostí za 2,5 miliardy. Kotlíkové dotace. To jsou všechno věci, které jsme zrealizovali a které fungujou. A pokud se někdo ptá, co vlastně děláme, tak já to každý týden píšu v neděli na Facebook, co jsem dělal celý týden. Pravidelně. Takže pokud někdo má konkrétní dotazy, my skládáme účty.

Z hlediska investic jsme připravili Národní investiční plán a samozřejmě opozice ho chce vidět, to je jasné. My to připravujeme. Určitě jsme se zavázali, že to ukážeme. A postupně ho dokončujeme. Ale samozřejmě i na základě těch výjezdů do krajů jsme našli zdroje na základě požadavků starostů obcí a měst a primátorů. Například 4,7 miliardy jsme dali na školky. Našli jsme další dodatečné 2,2 miliardy a v rámci IROPu dofinancujeme veškeré projekty. 7,4 miliardy jsme dali na zlepšení zdravotní péče. 19,7 miliardy jsme dali z integrovaného regionálního operačního programu na zlepšení infrastruktury škol. A tak dále. Mohl bych to tady číst strašně dlouho.

Takže je jasné, že naše vláda má výsledky. A já chci poděkovat všem ministrům za jejich činnost a aktivitu. To, že občas máme v rámci vlády nějaké názorové rozdíly, je jasné. Nicméně je řešíme. Vyřešili jsme i rodičovský příspěvek. Postupně nás samozřejmě čeká těžké jednání o rozpočtu, ale paní ministryně Schillerová má moji podporu, protože my jsme rozpočtově odpovědní. My jsme skutečně vzorem v Evropě. Vzorem! A umíme to zdokladovat.

Taky jsme konečně začali něco dělat s digitalizací. A přijali jsme strategii Digitální Česko 3. října 2018. A hlavní cíle se nemění. My skutečně postupně realizujeme ten projekt a samozřejmě cíl je, aby občané, firmy, živnostníci lépe komunikovali se státem. Jmenovali jsme vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci už 14. února 2018. 3. října jsme schválili program Digitální Česko. Takže my realizujeme ty věci. A je jasné, že postupujeme možná ne až tak rychle, jak bychom si představovali, ale zkrátka výsledky jsou jasné.

Už tady nechci moc dlouho zdržovat. Chtěl bych jenom zopakovat to, že není důvod, aby vláda skončila, naopak vláda se má čím pochlubit a jsem přesvědčen, že jednotliví ministři si to tady odprezentují. Takže já beru tuhle iniciativu jako jenom pokus destabilizace naší země a doufám, že to nikdo nemyslí vážně - ty předčasné volby. Ty my určitě nechceme a doufám, že naše vláda dovládne až do konce mandátu a samozřejmě splní svůj program.

My jsme teď v pondělí na vládě měli první bilanci úkolů z programového prohlášení vlády a těch úkolů není málo: 657. 657 úkolů. Minulá vláda jich měla jenom 111. 657 a budeme se k tomu vracet každé pololetí. A z těch 657 úkolů už 140 máme splněno. A samozřejmě je tam plno legislativních návrhů.

Takže pokud ve Sněmovně budeme více trávit čas debatou nad zákony než nad Babišem, tak určitě tím společně pohneme dopředu. Takže znova opakuji: za mě není nejmenší důvod, aby vláda... abych podal demisi. Naopak máme jasné výsledky. A já pevně doufám, že dnes poslanci naši vládu podpoří a nebudou hlasovat pro nedůvěru.

Děkuji.

