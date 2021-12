Premiér Babiš: Česká republika je lídr v boji pro změnu emisních povolenek

reklama

Takže dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat tady na dvě věci, protože já samozřejmě chápu, že v médiích se nedočtete nic o tom, co skutečně na Evropské radě se projednává. Naopak, často čteme různé nepřesné informace. A já bych chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru, který bohužel tady není, ale snad mu to kolegové řeknou, a to jsou emisní povolenky.

Takže za prvé, není pravda, že Polsko je nějaký lídr v této problematice. Není to pravda. Naopak Česká republika je ten lídr, Česká republika a já osobně jsem, co se týče emisních povolenek, vyvíjel největší aktivitu ze všech premiérů a prezidentů Evropské unie. 28. září 2021, když už jsme viděli, že emisní povolenky, které byly v lednu na úrovni 33 euro a mají dopad na cenu elektřiny asi 23 procent, tak jsem psal dopis předsedovi Evropské rady Charles Michelovi a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, že je to velký problém a že je potřeba změnit tu směrnici.

A konkrétně jsem navrhoval, aby směrnice MiFID byla konkrétně změněna, protože není možné, aby ceny emisních povolenek, což je de facto daň za emise, byly předmětem spekulací různých investorů, bank, investičních fondů a tak dále. Takže to byl první dopis a psal jsem to proto, protože jsem k tomu i vystoupil. Vystoupil jsem 5. a 6. října 2022 v Brdu v rámci slovinského předsednictví a čekal jsem až do půlnoci, než konečně tedy Evropská rada bude ochotna to projednávat.

A následně jsem vystoupil na zasedání Evropské rady 21. října v Bruselu, kde jsem upozorňoval na kritickou situaci ve vývoji emisních povolenek. A tehdy cena emisních povolenek byla 64. Tady můžu ukázat graf. (Ukazuje materiál.) Leden 33 euro a teď to šlo až na 88. A včera ráno v 9 hodin jsem znovu psal Ursule von der Leyen a Charles Michelovi a znovu je žádám, aby změnili tu směrnici a nejenom to, aby ji změnili, ale aby znovu vrátili na trh emisních povolenek 378 905 382 emisních povolenek, které byly staženy z trh s cílem nějaké stability, což je samozřejmě nesmysl, od 1. září 2021 do srpna 2022.

Takže pane předsedo, není tady ještě nebo stále, Poláci teď přišli a včera jsme jednali, V4, s Emmanuelem Macronem a dal jsem polskému premiérovi kopii toho dopisu. Takže Česká republika je ten lídr v tom, aby se tahle směrnice změnila. A ta směrnice je nesmyslná. A samozřejmě zásadním způsobem má negativní dopad hlavně na průmyslové země jako Polsko, Česká republika a další. Takže emisní povolenky ano, Polsko a Česká republika a zítra, tedy ve čtvrtek bude zase Evropská rada, budeme o tom mluvit. Takže my jsme byli první a ne že Poláci jdou nějakým vzorem. Oni teď přišli a říkají, že odejdou (z toho?) ETS. Ano, fajn.

Sam je to nesmysl. Neodejdou. Česká republika obdržela tento rok 40 miliard korun z emisních povolenek. Otázka je, jestli ty emisní povolenky se rozdělují spravedlivě. A z těch 40 miliard 15 miliard šlo do rozpočtu a 25 miliard jde do modernizačního fondu. Takže my dostáváme. Takže odejít z toho je samozřejmě nesmysl, naopak je potřeba tu směrnici změnit, aby v podstatě i ty firmy a všichni mohli plánovat, protože těžko může někdo plánovat, když za rok se to změní o 300 %. Takže to je první věc.

Takže Česká republika je lídr. Já jsem vystupoval opakovaně, a pokud si nepamatujete, tak naposledy jsem blokoval Evropskou radu pět hodin. Pět hodin! To je ta obrovská výhoda, že každý premiér může tu radu blokovat a prosazovat svůj text do závěrů. A nechtěli kolegové, nechtěli ani slovo spekulativní kapitál. My jsme se tam dohadovali, vystoupil jsem asi dvanáctkrát, protože i ti premiéři ne všichni tomu rozumí v detailu. Takže Česká republika je lídr, prosazujeme to, budeme to prosazovat a jsem přesvědčen, že i nový premiér Fiala to musí prosazovat, protože je to logické.

Co se týče těch opatření a inflace, prosím vás. Je potřeba skutečně číst ta čísla. Inflace - porovnání listopad/říjen - se zvýšila jenom o 0,2 %. Nula celá dva procenta. A proč? Proč, pane předsedo Okamuro, který tady není? Protože inflace na elektřinu listopad/říjen je minus 16,2 % a na plyn minus 11,5 %. Proč? Protože jsme, paní Schillerová v rámci své kompetence snížila DPH z 21 % na nulu. A to je konkrétně to, co jsme pro lidi udělali. Ne 21 % DPH, ale 0 % DPH, a proto máme negativní inflaci na elektřinu a na plyn, a stejné to bude v prosinci.Takže pokud pan kolega má takovou starost o ceny elektřiny, plynu a energií, má možnost, zítra je mimořádná schůze k energiím a my se budeme snažit přesvědčit novou koalici, aby akceptovali ty naše návrhy. Komisař Gentiloni nemá problém s tím, že budeme mít i příští rok DPH nula. A to skutečně je jediná věc, jak můžeme lidem pomoci. A samozřejmě je tam další návrh zákonů ohledně příspěvku na POZE, je tam návrh zákona, co má pan Brabec, odkud přijdou ty peníze. My ty peníze máme, ale potřebujeme je vzít z toho modernizačního fondu a dát je lidem. Takže my děláme konkrétní opatření, takže by bylo dobré, aby se všichni s tím seznámili a říkali to popravdě, protože pravda je, a znovu opakuji, Česká republika je lídr, který bojuje za změnu směrnice MoFID o emisních povolenkách. Nejčastěji, nejvíc, píšu dopisy, vystupuji, ale samozřejmě Evropská rada rozhoduje jednomyslně, takže přesvědčit ostatní kolegy. Mimochodem i V4 - ano, Polsko a my nebo naopak - my a Polsko, ale Maďaři, ani Slováci nemají nějaký zásadní problém.

Potom bych rád reagoval a vlastně už, pokud můžu dopředu, na ten návrh, se kterým tady vystoupil pan poslanec Benda. Prosím vás, já bych byl velice rád, abychom si ujasnili tu situaci, protože já samozřejmě slyším od budoucí nebo stávající koalice, že co jsme my vlastně udělali s tím jádrem a jak to bylo s tou taxonomií a dekarbonizací atd. Takže samozřejmě vy navrhujete nějaké usnesení, kde se vlastně vlamujete už do otevřených dveří, protože to, co vy chcete, my už vlastně děláme téměř dva a půl roku, a je potřeba také exaktně pojmenovat, koho vyzýváte, protože EU je kdo? Evropská komise to má. Evropská komise má taxonomii. A že mě pověřujete, to je super. Jen chci říct, že my už to dávno děláme.

Takže ta taxonomie udržitelných činností je evropský regulatorní klasifikační systém a nástroj pro transparentnost. A má právní formu formou nařízení Evropského parlamentu a Rady z 18. června 2020 a vstoupilo to nařízení v platnost 12. července 2020. Zjednodušeně říká, za jakých okolností může být která ekonomická aktivita považována za udržitelnou. To znamená, že i v tomto směru my jsme byli lídr a europoslanec pan Vondra stále opakuje, i někteří z vás to opakují, že jsme podepsali nějaký Green Deal. Prosím vás, na Evropské radě se nic nepodepisuje. Tam je tichá procedura. Tam se čtou závěry, a když to chcete blokovat, tak se musíte brzo přihlásit a formulovat svůj text.

Takže já vám teď přečtu, proč vlastně to usnesení, které vy chcete, pane Bendo, je vlastně už dávno splněno. My jsme se v první řadě snažili, aby v okamžiku, kdy bude Evropská unie přijímat své ambiciózní klimatické závazky, bylo vždy pamatováno na princip technologické neutrality, který je základem české energetické politiky a je pevně ukotven v primárním právu Evropské unie. Prvním krokem bylo výslovně uznání jádra coby zdroje, který mohou členské státy používat jako technologii pro snižování emisí v energetice, co jsem já osobně prosadil do závěrů Evropské rady dne 12. prosince 2019. Takže, kolegové, prosím vás, 2019. Takže je to už dva roky a prosadil jsem to v bodě šest. A bylo to vůbec poprvé, co Evropská rada uznala jadernou energetiku jako bezemisní technologii.

Co tomu přecházelo? Samozřejmě tehdy tam byla premiérka - nevím, jak se jmenuje druhým jménem - Brigitte, rakouská premiérka. Seděla vedle mě a Angela Merkel ji utěšovala, protože já jsem to blokoval. Jednali jsme do tří ráno a řekl jsem, že to jádro, to slovo tam musí být. Musí být. A tím, že máme tu blokaci, tak jsem to prosadil. To bylo poprvé. A Brigitte, nakonec ji paní Merkelová ukecala a souhlasila a bylo to.

Podruhé, prosím vás, jsem prosadil do závěrů Evropské rady dne 10. prosince 2020 v bodě 14 výslovnou zmínku, že plyn je přechodové palivo, které může být členskými státy využíváno k dosažení klimatických cílů Evropské unie. Také jsme to blokovali, také jsme vysvětlovali, že... A tam šlo o toho kůrovce. Já jsem na té radě vysvětloval kolegům, co vlastně ten kůrovec a co bylo s našimi lesy, když - teď si nepamatuji, který rok - ještě naše lesy požíraly CO2, a potom bohužel naši předchůdci je nechali sežrat kůrovcem a teď emitují naše lesy CO2. Proto bylo důležité, abychom to prosadili do těch závěrů, aby nám Evropská komise a unie - Komise uznala to naše procento, protože samozřejmě to má vliv.

Takže 10. prosince 2020, bod 14, boj zase téměř do rána, jsem prosadil, že plyn je přechodové palivo, které může být členskými státy využíváno k dosažení klimatických cílů Evropské unie a i ty lesy tam byly. Takže to se dá všechno zkontrolovat. Proto mě vždycky mrzí, i když samozřejmě ty noviny to nenapíšou, protože píšou jen nesmysly, co se tam odehrává za zavřenými dveřmi, a samozřejmě často lžou, protože to není vůbec pravda. Obrovská výhoda. Pan premiér Fiala bude mít obrovskou výhodu. Nebude s něčím souhlasit a bude urputný, tak prosadí. A já jsem to prosazoval, takže to usnesení vaše, znovu opakuji, už je splněno a všechny tyto úspěchy byly výsledkem aktivního prosazování pozice České republiky na všech přípravných formátech, a samozřejmě i kolegové Schillerová, Havlíček, Brabec a další bojovali za tu taxonomii, kterou jsme nakonec prosadili.

Takže tyto pozice jsme prosazovali i na Coreperu a na Radě EU i na neformálních konverzacích a dopisech členským státům a institucím EU. Ano, i úředníci to prosazovali. Vrcholem diplomatické aktivity České republiky v rámci boje za uznání jádra a plynu, coby technologií, které spadají pod kritéria udržitelnosti, byla série iniciativ od konce léta 2021, i Česká republika v úzké spolupráci s jaderným blokem: Francie, Slovensko, Maďarsko, Finsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. A plynovým, plynovou skupinou, vedle dříve uvedených ještě: Malta, Řecko a Kypr blokem, tyto dva bloky, apelovala na mnoha fórech Evropské komise i na další partnery v této věci.

Dá se zmínit především prohlášení ministr financí V4 z 30. září 2021, které se zasazuje o začlenění jádra a plynu pod taxonomii. Společný článek ministrů hospodářství České republiky i Francie. A my a Francie jsme byli lídry boje za tu taxonomii, kterou jsme nakonec prosadili. Česká republika, Francie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Finsko v hlavních evropských denících ze 4. října 2021 a byl to společný článek těchto ministrů hospodářství, který bojoval především za jadernou energetiku.

Dále dopis Sherpu (?) šéfovi kabinetu předsedkyně Evropské komise z iniciativy Slovenska, s podporou České republiky, Francie, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Finsko, Itálie, Bulharsko, Kypr, Malta, Řecko směrem k říjnové Evropské radě, který žádá nediskriminující podmínky pro jádro a plyn v taxonomii. A no paper - zase Česká republika, Francie, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko a Slovinsko, který rozpracovává, která kritéria pro jadernou a plynovou energetiku očekávají tyto státy v návrhu druhého delegovaného aktu.

Vedle toho Česká republika i ostatní státy na nutnost začlenění jádro a plyn do taxonomie opakovaně upozorňuje jak bilaterálně na všech jednáních Rady EU, Rada GEAC, ECOFIN, TT energetika Evropské rady, stejně jako na jednání všech přípravných orgánů. Takže taxonomie není na programu Evropské rady 16. prosince, protože zkrátka nakonec předsedkyně Evropské komise na mikrofon jasně řekla, že to Evropská komise vyřeší, že to bude akceptovat a že se čeká, že se to stane 22. prosince. Takže to usnesení, které tady navrhujete, je splněno. A samozřejmě je to proces, je to kompetence Evropské komise, ano. Takže samotné nařízení je obecné a žádná technická kritéria neobsahuje, ale jeho součástí je úkol pro Evropskou komisi, aby formou tzv. delegovaného aktu do 31. prosince 2020 předložila přesné technické kritéria, a to se stalo.

Ten delegovaný akt byl předložen 21. dubna 2021, ano. A následně bylo projednáno, že Evropská komise vydá ještě jeden komplementární delegovaný akt, který bude tyto oblasti z hlediska udržitelnosti klasifikovat. A tam by mělo být jasně napsáno: jádro a plyn. A to se očekává, že tento druhý akt bude vydán 22. prosince 2021. Takže vzhledem k tomu, že v obou případech se jedná o tzv. delegované akty, nejsou předkládané v rámci legislativního procesu ke schválení kvalifikovanou většinou. A první delegovaný akt je nyní posuzován členskými státy, kdy řada států vyjadřuje znepokojení na přísnost kritérií pro jednotlivé oblasti jako například pro lesnictví Finsko a Švédsko.

Druhý delegovaný akt bude také posuzován členskými státy. Takže prosím vás, my jsme nespali, my za to bojujeme. Bojujeme za to více než dva roky, je to jasná priorita i samozřejmě celé, pokud vím, politické spektrum u nás chce jádro, takže já jenom chci, a děkuji za tu možnost tady to říct a říct tu pravdu. Protože v médiích samozřejmě je toto nezajímá, píší různé dezinformace. Takže znovu opakuji: Česká republika je lídr v boji pro změnu emisních povolenek, které stoupají nekontrolovaně, špatná směrnice, znovu budu k tomu vystupovat. Česká republika bojovala s Francií a dalšími státy za tu taxonomii, takže čeká se 22. 12., že to dopadne.

Takže ten návrh usnesení je fajn, akorát to usnesení mělo přijít někdy v roce 2018, takže je splněno. Budu rád, když takhle jste si to vyslechli a dostali jste ty správné informace. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ANO.)

