Premiér Babiš: Děti nebude vychovávat nějaká neziskovka, to je náš postoj k Maďarsku

Děkuji za dotaz. Ano, já jsem se zúčastnil i Evropské rady. A Viktor Orbán tam opakovaně vystupoval. A já chápu, že vy máte ty noty Evropského parlamentu, ale my jsme svrchovaná země. A toto, co váš předseda předvedl, je pátá kolona. Vy chcete rozvrátit tuhle zemi? Vy chcete, aby o nás hlasovali? Vy chcete většinové hlasování v radách. To znamená, že nás všichni přehlasují. Migraci. Nikdy bych nepřivedl 42 milionů... (byl přerušen místopředsedou PSP)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych poprosil, abychom se drželi dotazu. Zatím to tak celou dobu bylo.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: To já mluvím o evropských strukturách. Vy chcete podpořit většinový systém v Radě. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vy jdete do Evropského parlamentu si pro noty na rozvrácení České republiky. Není pravda, co vy říkáte. Není to pravda. Ten zákon, ten zákon se netýká sexuálních praktik lidí na osmnáct let. A Viktor Orbán tam vystoupil. A on říká - svoboda pro Maďary není jen svobodou politickou a svobodou osobní volby, svoboda shromažďování a sdružování, ale také svobodou chránit rodinu a vychovávat děti podle svého přesvědčení. A Viktor Orbán říká, že chce ochránit děti. A rodiče. Rodiče mají právo vychovávat děti! (zvýšeným hlasem) Ne nějaká neziskovka, která přijde do základky a do mateřské školky a bude tam vykládat dětem, jestli jsou holka nebo kluk. Žádná neziskovka!

To vy to máte asi v popisu práce. Takže, prosím vás, nevím, o čem tady mluvíte. Já jsem se nepřipojil, protože jsme na Evropské radě o tom mluvili. A Xavier Bettel je můj přítel! (zvýšeným hlasem) Byl tady. Se svým přítelem. Já nemám problém s homosexuály. Nemám. Když jste něco - nebo my všichni pro ně - chtěli udělat, tak jste měli dokončit ten zákon tady. Myslíte si, že oni chodí demonstrovat? Ne. Oni chtějí mít nějaká práva. To je pro ně důležité, ne, že já podepíšu nějaký canc, který vám někdo nadiktoval v Evropě. Mně nikdo nebude diktovat.

Takže není to pravda a je to zkrátka záležitost mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí. A já nevím proč my máme mluvit Maďarům do jejich zákonů. Oni jsou svrchovaná země. Ano? Takže není pravda, že to je něco proti homosexuálům. Není to pravda. Je to ochrana dětí a ochrana práva rodičů je vychovávat. Nebude je vychovávat nějaká neziskovka - jako jsem teď četl ty případy v Kanadě, že otec nakonec nemohl nazývat svoji dceru vlastním jménem, protože (ji?) tam někdo přesvědčil, že vlastně není holka, ale je kluk. Tak to já určitě nechci tedy.

A deset států se k tomu nepřipojilo. Deset států se k tomu nepřipojilo, protože zkrátka byly na té Evropské radě a my jsme slyšeli ty argumenty. Slyšeli. Takže je to spor o interpretaci maďarského zákona, který samozřejmě, pokud Evropská komise samozřejmě využije svého práva a bude je žalovat, tak to skončí u soudu, u Evropského soudu. A bude to stejné jak rule of law. Takže není to tak. Není to tak, jak říkáte. A to, že bych podepsal něco, na co je úplně jiný názor maďarského premiéra a maďarského parlamentu než názor jiných lidí, tak zkrátka nevím, proč bych to dělal.

Takže já jen znovu opakuji, že zákon se netýká sexuálních praktik lidí nad osmnáct let, jo? Takže vůbec je to nesmyslné tady, když se řekne nějaká lež... (Upozornění na čas.), tak se to stokrát opakuje. A to je všechno. (Potlesk v sále.)

