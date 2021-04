Premiér Babiš: Hlavně nesmíme dopustit, aby se školy otevřely a po týdnu či dvou zase zavřely

reklama

Vážení a milí rodiče, děti, studenti, učitelé, ředitelé, zřizovatelé, kvůli chystanému návratu dětí do škol jsem od vás dostal spoustu mailů, esemesek a dopisů, a s některými z vás jsem si i telefonoval.

Anketa Jste pro okamžité otevření restaurací? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 6302 lidí

Řada z vás si stěžuje, že se s vámi nikdo jiný nebaví a že vaše otázky zůstávají nezodpovězeny.

Nejdřív řeknu, že pro mě je rychlý, ale hlavně smysluplný návrat dětí do škol absolutní priorita. A stejně jako vy se řídím selským rozumem a souhlasím s vámi, kdo mi píšete, že některé návrhy ministerstev školství a zdravotnictví nevypadají z hlediska praxe vůbec logicky. Na Radě pro zdravotní rizika nám byly tyto návrhy představeny až 1. dubna a většinu věcí jsem se předtím, stejně jako ostatní ministři, dozvídal hlavně z médií a od občanů.

Samozřejmě nejsem expert ani epidemiolog, ale všechny vaše podněty vnímám a na jejich základě chci na Radě pro zdravotní rizika v diskusi pokračovat. Hlavní slovo pak bude mít vláda, která bude o návratu dětí do škol rozhodovat v úterý 6. dubna na základě návrhů a argumentace obou resortů a jejich expertů.

Jak víte, čísla nakažených sice klesají, ale počet hospitalizovaných zůstává stále vysoký, takže uvidíme, jestli nám epidemiologická situace dovolí návrat dětí do škol už 12. dubna a jestli to ministerstvo zdravotnictví a jeho experti odsouhlasí. Záleží to výhradně na epidemiologické situaci v tomto týdnu, počtu hospitalizovaných lidí a výhledu na další období. Hlavně nesmíme dopustit, aby se školy otevřely a po týdnu či dvou zase zavřely.

A teď k tomu hlavnímu, vašim podnětům a dotazům. A začnu hned tím nejčastějším.

Ptáte se mě, proč se nevrátíme k tomu, co už bylo. Proč neotevřít všechny mateřské školy a základní školy pro 1. a 2. třídu? Proč se nemají děti vracet do škol odspoda?

Nejen, že se jedná podle některých expertů o skupinu nejméně náchylnou k nákaze, ale jde hlavně o děti, které za dobu opatření chodily do školky po celou dobu, a taky o děti, jejichž péče je pro pracující rodiče nejvíc náročná.

Taky se ptáte, proč mají být puštěny do školek jen šestileté děti (tedy ty, co mají povinnou docházku), ale ne mladší, zvlášť když podle epidemiologů nejsou školky tak významné, pokud jde o šíření nákazy. Navíc, v některých školkách je šestiletých dětí jen pár, a tak řadu z vás zarazilo, proč se nedoplní volná kapacita dalšími dětmi, například do počtu 15 dětí. Navíc řada rodičů vůbec neví, že tento návrh návratu dětí do mateřských škol je stejný ve všech třech fázích, takže se de facto s návratem menších dětí do školek vůbec nepočítá.

Rotace škol

Spousta z vás si taky myslí, že rotace pro celý 1. stupeň ZŠ nedává smysl. Že když bude 1. a 2. třída chodit do školy jenom týden, a další týden se bude učit z domova, vyvolá to spíš zmatky, protože se ty nejmenší děti budou na přerušovaný režim těžko adaptovat. A nebude to ani nic jednoduchého pro 3. až 5. třídu. Prostě návrat prvního stupně do škol by měl mít absolutní prioritu.

Navíc rotace zkomplikuje život rodičům a jejich zaměstnavatelům, učitelům, ředitelům i provozovatelům škol, pokud jde o hlídání dětí, ošetřovné či organizaci výuky.

Spousta z vás taky napsala, že by smysl mělo, aby do školy prezenčně začaly chodit ty nejmenší děti, které výuku nejvíc potřebují, a pak se k nim, když budou čísla dobrá, mohou přidat další ročníky.

Jak vidíte, je to na velkou diskusi.

Tak, a teď k dalším otázkám, které se často vyskytovaly.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Školy do 75 žáků

Školy, které mají jen 1. stupeň a jen do 75 žáků, se otevřou pro prezenční výuku celého prvního stupně. Proč se ale nemohou otevřít i školy, které mají menší počet než 75 žáků na obou stupních?

Co s dětmi pracovníků Integrovaného záchranného systému?

Jak to bude s dětmi zdravotníků a záchranářů? Mají být týden se svými spolužáky ve své třídě a další týden s cizími žáky ve spádové škole pro děti zdravotníků?

Obnovení praktické výuky

Proč se do škol má vracet 180 tisíc studentů SŠ a VOŠ k praktické výuce, když často mají tyto žáci nejvyšší mobilitu ze všech skupin? Nebylo by lepší upřednostnit mladší děti, jako právě všechny předškoláky nebo prezenčně celý 1. stupeň?

V materiálu MŠMT je uvedeno, že nadále platí, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu července a srpna).

Píšete mi, že nechápete, proč praktické zkoušky některé školy vypsaly už od 19. dubna, když mají čas do 27. srpna. Celkový počet žáků v první fázi k praktické výuce je 180 tisíc, z čehož lze usoudit, že se nejedná pouze o studenty, kteří budou letos maturovat, protože tolik jich není.

Tak, to jsou ty hlavní věci, na které poukazujete. Díky za podněty. Budu se ptát za vás.

Psali jsme: Premiér Babiš: Pokračuju dál a sháním další vakcíny Premiér Babiš: Průkaz osoby s PAS prokazuje výjimku z povinného nošení ochranných prostředků Premiér Babiš: Nutně se musí něco udělat s rychlostí dodávky vakcín Premiér Babiš: Pro mě je teď prioritou ochránit naše lidi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.