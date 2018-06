Premiér Babiš: Jednání s Německem o přijímání migrantů neproběhlo, zásadně to odmítáme

V českých i zahraničních médiích se objevila zpráva, že Německo získalo příslib podepsání dohody o navracení migrantů od ČR a dalších 13 zemí EU. Jak už jsem uvedl ve čtvrtek před Evropskou radou, Německo nás neoslovilo a tuto dohodu bych v tuto chvíli ani nepodepsal. Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme.

