Premiér Babiš: Máme čisté svědomí, neděláme čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře

(Začíná hovořit, ale není slyšet.) Nebylo to zapnuté. Takže dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já jsem celkem rozpačitý a nechápu, proč vlastně byla svolána tahle mimořádná schůze. Já bych možná chápal, kdyby ji svolaly ty strany jako piráti nebo STAN nebo KSČM nebo SPD, které vlastně nikdy nebyly ve vládě. Ale že tu schůzi svolávají tradiční strany, tak fakt tomu nerozumím, protože jak o tom budu mluvit, právě tyto strany nám v minulosti ukázaly, jak se má vládnout v demisi.

Nejdřív bych chtěl všem sdělit, a hlavně občanům, my skutečně vyjednáváme a my chceme, aby vznikla vláda stabilní, aby pracovala ve prospěch lidí. Je zajímavé, my jsme tady měli dvě vlády v demisi, vládu pana Topolánka a vládu pana Rusnoka. A teď je tady třetí vláda v demisi a je strašně zajímavé, jak to pojmenovávají média. Já jsem si to zkusil dohledat. Když byla vláda Topolánka v demisi, nebo pana Rusnoka, nikdo neříkal stále donekonečna, že jsou v demisi. A lidi mají možná pocit, že vláda v demisi vlastně nic nedělá. Demi je francouzsky půlka, že jsme asi poloviční vláda. Není to pravda. My skutečně pracujeme.

A já se taky divím, že vlastně ODS, která asi je iniciátorem téhle schůze... Na jedné straně mě pan předseda Fiala pochválil, nás pochválil za zahraniční politiku, a já jsem rád, že budeme spolupracovat. Pan předseda mi napsal dopis, řekl, že to děláme o mnoho líp než ta vláda předtím a že jsme aktivní a bojujeme za naše zájmy v Bruselu. A já jsem rád, že na to máme stejný názor, a proto jsem i pozval všechny předsedy stran a hnutí na 15. března, abychom společně koordinovali naši zahraniční politiku v rámci Evropské unie. A pan poslanec Benešík také dobře ví, že chodím ochotně na výbor pro EU a že si chodím pro souhlas s tou strategií, se kterou chodím na Evropskou radu.

Takže já tomu nerozumím, proč nemůžeme spolupracovat i v jiných věcech ve prospěch lidí této země. Liniové stavby ... Teď byly demonstrace v Praze, v pondělí jsem dostal petici od 15 tisíc lidí na D 49, kde deset let tomu brání nějaký křeček nebo ty organizace, které to blokují. A proč lidi nedemonstrují za to, že nemůžeme dokončit ty obchvaty? No, je to takové zvláštní. Takže já bych chtěl říct našim občanům, že vláda v demisi, kterou tak... média stále opakují, a předtím to tak neříkala, tak samozřejmě na nás mají zvláštní metr, tak pracuje. Naše vláda přijímá zákony.

A my ty zákony, my to nebereme politicky. My neříkáme, že všechno, co navrhla opozice, že je to špatně. My to skutečně projednáváme jako vláda objektivně. Objektivně i podle našich názorů. A nám nevadí, že někdo navrhne nějaký zákon, který možná nás nenapadl, a že my se přidáme. My jsme podpořili Piráty s kompetencemi NKÚ nebo teď ten zákon o kvaziliniových stavbách. To vlastně přišlo ze Sněmovny, vlastně všichni máme na to stejný názor, že potřebujeme urychlit vyjednávání, respektive že potřebujeme stavět, potřebujeme tu uskutečnit tu předběžnou držbu, abychom mohli vykupovat a stavět.

Takže vláda v demisi je prosím vás legitimní, zcela legitimní s Ústavou a legální. A není podle Ústavy omezena v rozsahu svých pravomocí, ale má svou plnou legitimitu. A my samozřejmě nechceme vládnout v demisi. I když my budeme pracovat, pokud získáme důvěru, úplně stejně, jako pracujeme dnes. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Ano, my chceme získat důvěru Poslanecké sněmovny, ale my o tom intenzivně vyjednáváme. Včera v médiích byly nějaké hlasy, že vlastně nevyjednáváme, ale naše expertní týmy pracují a nevím, asi budeme dělat po každém setkání expertů tiskovku, ale my se skutečně snažíme. No a vyjednáváme s těmi, kteří chtějí vyjednávat. A my jsme jasně po volbách něco řekli. Mohla vzniknout Sněmovna jiným způsobem, ale bohužel ty strany, které nás dneska kritizují, tak nechtěly s námi vyjednávat. A my vyjednáváme o programu s KSČM, s SPD, vyjednáváme teď s ČSSD o programu a to znamená, že se snažíme a není pravda, že bychom se nesnažili a flákali a že bychom chtěli vlastně vládnout bez důvěry. Určitě ně. Chceme vládnout s důvěrou.

A co se týká v podstatě té legitimity vlády v demisi, tak my tady máme rozhodnutí Ústavního soudu z 9. února 2010, tam to byl případ za Topolánkovy vlády, kdy byla zrušena vyhláška Ministerstva zdravotnictví, k nedostatku legitimity ministerstva pro vydání právního předpisu v době, kdy vládne bez důvěry. Ústavní soud připustil, že oproti vládě s plnou důvěrou je co do legitimity a politického oprávnění vláda v demisi v pozici odlišné, což nutně vede k nutnosti restriktivně a přísně nahlížet na pravomoc takové vlády a vydávat nařízení a jiné akty vládnutí zejména, pokud by nesly zásadní a nevratné důsledky. Ale my prosím vás neděláme zásadní a nevratné důsledky. Vždyť my nic neprivatizujeme. Tak si vzpomeňme na vládu Mirka Topolánka v demisi, která prodala Aero Vodochody za tři miliardy. My nic neprodáváme. A zkuste si vzpomenout na to, jak vláda v demisi, ministr financí Vlastimil Tlustý odpustil dluhy, arbitráž Nomuře, za sto miliard. Ta Nomura, která nám vzala naše pivo, Plzeňský Prazdroj, a za hubičku, to vyndala. No, tak to bylo v demisi. A my nic neděláme.

Takže personální změny. Ještě jsem zapomněl v demisi vláda Topolánka chtěla přece prodat 16 % ČEZu a jenom díky opozici ČSSD tomu bylo zabráněno, a až potom, když měla důvěru, tak to v podstatě udělali.

Takže tady zaznělo, že my děláme nějaké čistky. Ale já nevím, kdo tady mluví o jakých čistkách. Zaprvé tradice tradičních politických stran jsou politické čistky, politické. A my žádné politické čistky jsme nedělali. My jsme v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. Bylo jich 31 a my jsme snížili počet na 20. Já bych chtěl připomenout kolegům, respektive veřejnosti, jak vznikala koaliční vláda v roce 2014. My jako hnutí jsme nechtěli žádné náměstky si vyměňovat, jak byla tradice. My jsme to nechtěli, protože my nemáme za sebou hordu lidí, kteří čekají na nějaké funkce. Ale koalice nás k tomu donutila, my jsme vlastně dostali takové náměstky-úředníky, a tak to vzniklo. A my jsme byli proti. A to bylo ještě před tím zákonem o státní službě, který měla naše země přijmout v roce 2004. A v roce 2014, když naše koaliční vláda nastoupila, tak vlastně nám hrozilo, že nedostaneme peníze z evropských fondů, tak jsme to dělali narychlo. Moc se to tedy nepovedlo, my jsme byli také u toho a byla to naše chyba. Až praxe ukazuje, že je to skutečně problém. Ale já chci jenom říct, že co jsme my udělali? Takže zrušili jsme 11 míst politických náměstků. Tam byli čistě politici. Ano? A zrušili jsme náměstky pro řízení o 14 míst, o 14. Protože já nechápu, proč na MPO měli 11 náměstků. Takže celkově o 23 míst a v rámci zákoníku práce, samozřejmě, když jsem měl na úřadu vlády plno lidí, kteří tam přišli z nějakých důvodů bývalé koaliční spolupráce, no tak já tam nepotřebuji tolik sekretariátů.

Takže ta schůze, kde tedy zase budeme napadáni a zase bude nějaká demagogie, což mě moc mrzí, je skutečně, skutečně zbytečná.

Já bych tady vlastně přečetl - jmenuje se to "Noc dlouhých nožů začala". Čistky na ministerstvech. Jen za první týden muselo odejít 20 náměstků. Ale to bylo za vlády ODS. Čistkám na ministerstvech padlo za oběť po nástupu ODS už 20 náměstků. Sociální demokraté vzkazují, že pokud se za dva měsíce vláda změní, vyčištěné opět dosadí a nově dosazené vyčistí. To je super. Takže takhle to tu funguje. Přijde ODS, vyčistí a ČSSD tehdy říkala, že potom to, když oni přijdou, zase vyčistí. Ale my to neděláme takhle. My k tomu nepřistupujeme politicky, my k tomu přistupujeme podle kvality lidí. A pokud pan ministr Pelikán si vzal za náměstka pana Tejce, bývalého člena ČSSD, to je ten důkaz. Můj poradce je Cyril Svoboda z KDU-ČSL. V mých poradcích není nikdo z Hnutí ANO. Já jsem si nechal státního tajemníka pro EU pana Chmelaře za ČSSD. A co by se stalo, kdyby tam přišla ODS? No, tak by ho samozřejmě vyčistila. A my to neděláme, tak nemluvte o čistkách. Personální změny, ke kterým se dostanu, jsme dělali také na základě našich zkušeností. Já jsem byl ministr financí a mám bohaté zkušenosti s některými lidmi, kteří byli ve státní správě. Takže noc dlouhých nožů nebude, tvrdili před nástupem do ministerských funkcí občanští demokraté v narážce na příměr, který kdysi položil premiér Mirek Topolánek. Stačilo šest dní a z křesel náměstků je už pryč dvacítka lidí, vesměs sociálních demokratů. A další změny mají přijít. Snad největší výměny zažila ministerstva školství a vnitra. Šéfka prvního Miroslava Kopicová odvolala všechny čtyři dosavadní náměstky a zatím jmenovala pouze jediného.

Ministr vnitra Ivan Langer udělal podobný razantní tah. Nejprve ze sedmičky náměstků, které zdědil po Františkovi Bublanovi,šestici odvolal - to je ze sedmi šest odvolal - a zároveň doplnil jen dvě místa. Zbylé funkce zrušil. Langer to vysvětluje zásadním zjednodušením a zpřehledněním struktury.

Takže někteří z náměstků se tedy po nástupu ODS dozvěděli o svém odvolání poměrně kuriózně. Například s nestraníkem Bělčíkem z Ministerstva obrany, který měl blízko k šéfovi ČSSD Paroubkovi, se nový ministr Jiří Šedivý vůbec nebavil. Přesto ho odvolal jen pár hodin po nástupu do funkce a to ve chvíli, kdy byl Bělčík na dovolené v Tunisu. A tak dále. Takže já to tady můžu číst hodiny. Takže pokud někdo dělal čistky v demisi, tak to byla skutečně ODS. A já nechápu, pro vy právě o tom vlastně chcete tady mluvit!

Za zhruba dva a půl měsíce ve funkci stihl Langer změnit vedení ministerstva. A víte, jak zatočil s inspekcí ministra vnitra? Takzvaným teď GIBS, který je produktem ODS? No, přišel - myslím v pátek - a odvolal celé vedení, okamžitě. Zapečetili trezory, kanceláře, počítače a odchod! To je politická čistka. To my neděláme. A pokud se dneska budeme bavit o GIBSu, tak si nejdřív přečtěte ten materiál Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. A já myslím, že potom už budete mlčet o GIBSu. To je skandál, co tam je. A pan Langer se vlastně - co říkám - my jsme přišli na Ministerstvo vnitra do absolutně nepřátelského prostředí. Přišli jsme připraveni, věděli jsme, co máme dělat. A dělali jsme to. Langer například popsal svůj nástup do funkce na víkendovém kongresu ODS, na němž s přehledem obhájil funkci místopředsedy strany.

Takže urychleně se připravili, zastavil přípravy na vzniku protiteroristického centra, odvolal šéfa rozvědky a zrušil finanční policii. Samozřejmě která měla bojovat proti korupci. A taky skončila. Tak já fakt nevím, proč se máme dneska o tom tady bavit. Protože my skutečně takové věci neděláme. A ta naše vláda "v demisi", jak to novináři stále opakují - a tehdá to neopakovali - by měla být "plenmisí", protože dem je půlka a plen je plno. Takže mi děláme naplno, pracujeme naplno. Překládáme navýšení důchodů, bavíme se o slevách na jízdném pro důchodce a studenty, jezdíme do krajů, kde chceme pomoci, připravujeme investiční fond. A já nevím, co je na tom špatně.

A zároveň se snažíme urychleně vyjednávat s tím, který chce vyjednávat. My jsme taky jednali se STANem a - nechápu proč, protože jednak byly zneužity informace z toho vyjednávání a je lež, že bych já na tom vyjednávání mluvil o tom, že jsme dělali nějaký seznam členů ČSSD. Takový nesmysl. Jak bychom to dělali, prosím vás? Já jsem řekl, že jsme dělali přehled, kolik lidí přišlo před státní správou na jednotlivé resorty. Ano. Takže to mě velice mrzí a mrzí mě, že někdo přijde a jedná s námi jenom tak "na oko". Tak koho my jsme vlastně vyměnili? Pana Kučeru z CzechInvestu. Mám bohaté zkušenosti s panem Kučerou. V životě jsem se tak nestyděl, jako na jednání s General Electric. My přece nejsme v situaci, kdy někomu dáme 2,5 mld. bez toho, abychom se zeptali, co za to? Aby i pan premiér střihl pásku. Otevřeli jsme konec. (nesroz.)

Ano, já jsem vyjednával jako ministr financí a chtěl jsem vědět, co ta General Electric tady udělá. A ten projekt funguje skvěle. A byla to moje zásluha, že jsem je donutil, aby se zavázali, že tady otevřou nový závod na výrobu leteckých motorů a že zaměstnají pět set lidí, z kterých budeme mít odvody - daň z příjmu fyzických osob, sociální, zdravotní. My nejsme teď v pozici, že tady teď musíme klečet na kolenou a my už ani nepotřebujeme dávat daňové pobídky. Tady je obrovský boj o pracovní sílu a naše firmy mají samozřejmě problém. Tak proč bychom dávali daňové pobídky? Ano, když je to high technology, proč ne?

No ale, jak vlastně skončil pan Kučera? No, protože zaměstnanci hrozili vzpourou a destabilizací. No, takže pan ministr to musel řešit. A teď děláme otevřené výběrové řízení a přihlásilo se 22 lidí. A podobnou zkušenost jsem měl s panem Kučerou u vyjednávání s BMW. BMW chce v Karlovarském kraji investovat. Chtějí pobídku, ale my musíme vyjednávat. My musíme - bylo by to skvělé, kdyby BMW u nás otevřelo takový závod, ale proč bychom nemohli vyjednávat?

Pojďme teď na zdravotnictví. Já vám tady ukážu - toto je studie Evropské komise: "Study on corruption in the healthcare sector." To je studie o korupci v celé Evropské unii o zdravotnictví - říjen 2013. A co se píše v téhle studii? V téhle studii se píše o korupci v našem zdravotnictví. Takže v letech 2006 až 2010 byl pan Šnajdr nejprve prvním náměstkem - druhá nejvyšší pozice po ministrovi - tří různých ministrů zdravotnictví a poté se v roce 2010 stal poslancem. Během svého působení na ministerstvu býval Šnajdr označován jako Richelieu českého zdravotnictví. To je, byl šedou eminencí, vedoucí osobností a hybnou silou českého zdravotnictví. Během svého působení za vlády ODS vedené Mirkem Topolánkem v letech 2006 až 2009 byl Šnajdr nejen politicky jmenován náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví, ale posléze i předsedou správní rady státní pojišťovny VZP.

Tím, že získal kontrolu jak nad ministerstvem, tak v důsledku toho i nad největším pojistitelem, se Marek Šnajdr dostal do pozice, v níž řídil fungování celého českého systému zdravotnictví. V roce 2007 byl hejtmanem Středočeského kraje Petr Bendl. Během jeho funkčního období bylo privatizováno několik nemocnic v kraji, mnoho z nich anonymními vlastníky, mezi něž patří obzvláště nemocnice v Hořovicích. Nemocnice byla malá, špatně řízená, v blízkosti velkého města, ale i velkospádovou oblastí. Vedení nemocnice i hejtman byli nadšeni, že se zabrání jejímu uzavření. Tento případ je příkladem toho, jak je politika propletena s korupcí a soukromými nezadatelnými zájmy. Navzdory nekonečnému obviňování a několika soudním sporům nebyl Šnajdr nikdy žádným soudem České republiky odsouzen za korupci, či pochybení.

Takže to se píše ve správě Evropské komise. Evropská unie nám to píše. A pan Topolánek pana Šnajdra chránil. A došlo to až tak daleko, že narušoval policejní vyšetřování a jmenoval státního zástupce, který Šnajdrovi poskytl ochranu před soudní mocí. No, to je fakt skvělý čtení, tohle. Takže vy se ptáte, proč jsme dělali změny v některých nemocnicích. Tak tady máte odpověď. Takže bych byl velice rád, kdybyste si to přečetli. A já myslím, že je to všeobecně známo. Takže fakt nechápu ty invektivy.

Potom bych vám tady rád přečetl skutečně skvělý příběh a to je, co dělala vláda v demisi pana Topolánka. Tak například vyrovnání s Nomurou.

Ministr financí Topolánkovy vlády v demisi podepsal na konci listopadu 2006 vyrovnání s Nomurou. Šlo o transakci, ve které se materiálně jednalo o desítky miliard, de facto až o 100 miliard, což je částka, o kterou vláda snížila své žaloby vůči Nomuře. A ta Nomura, to byla taková investiční japonská banka, která de facto ovládla IPB a vytáhla ten náš plzeňský Prazdroj, o který jsme přišli a který dneska možná má hodnotu 100 miliard. Ministr financí, teď dobře poslouchejte, Vlastimil Tlustý obesílal státní zástupce a soudce, aby zastavili trestní stíhání managementu Nomury i vedení IPB. Smlouva byla pět let tajná. Podle mého soudu se jednalo o největší kriminální akt vlády po roce 1989. Dohodu připravil Radek Šnábl, podle novin, odsouzený zloděj, zaměstnávaný ještě za Kalouska, co byl ministr financí. Dokonce Ministerstvo financí chce také požádat, to se píše v "novinkách" 30. 11. 2006. Zástupci Nomury přiletěli do Prahy. Potkali se s ministrem financí Tlustým, který poté podpis usmiřovací smlouvy oznámil. Nomura se vzdá všech nároků a stát zastaví řízení, které proti Nomuře vede. Ministerstvo financí chce také požádat prezidenta Klause, aby udělil milost stíhaným manažerům Nomury. Jiná právní možnost, jak její vyšetřování zrušit dle Tlustého není. To je neuvěřitelné. Je neuvěřitelné, že vláda v demisi navrhuje prezidentovi udělit milost v trestní kauze, že jsme přišli o plzeňský Prazdroj. To jsou ty minulosti vlády v demisi. Já skutečně tomu nerozumím, proč my jsme kritizováni. Za co jsme kritizováni.

Znovu opakuji. Nejsou to politické čistky a náš problém samozřejmě je zákon o státní službě. My máme takový zákon o státní službě a já se k tomu také bohužel hlásím. Asi jsme to podcenili a teď to vidíme v praxi, že vlastně státní tajemník je téměř víc nebo stejně jako ministr nebo náměstek ministra vnitra. Pan Postránecký je téměř víc než vláda. Protože my máme ten systém. Státní správa je totálně uzavřena, nejsou kvalitní lidi, my to potřebujeme otevřít a my potřebujeme změnu zákona o státní službě, protože tam jsou zakonzervováni lidi, kteří tam stále cirkulují a samozřejmě je to velký problém. Když nastoupí ministr a chtěl by po nějaké zkušenosti vyměnit nějaké náměstka, tak je to nepřekonatelný problém. Takže my teď ten návrh, který jsme projednávali na vládě, projednáváme v Bruselu. Dnes je tam právě paní ministryně Dostálová a já doufám, že nás v tom podpoří všichni, protože my potřebujeme kvalitní státní správu. Kvalitní.

Ještě jedna instituce, to je Česká pošta, se kterou mám bohaté zkušenosti jako ministr financí. Když jsem si dovolil v rámci dohadování se o dotace pro Českou poštu podklady ohledně zakázek IT, tak členové dozorčí rady ten materiál dostali tím způsobem, že tam bylo přes celou stranu napsané jejich jméno. A když chtěli a já jsem chtěl, abych dostal tu informaci, tak byli poučeni, mohou být trestně stíháni. Takže já jsem de facto ani žádnou informaci z pošty nemohl dostat. Pošta je ve špatném stavu. Když za mnou chodí pošťačky, které berou 14 tisíc a lidi jim oprávněně nadávají, že balíky a zásilky chodí se zpožděním a řidiči berou 19 tisíc, tak skutečně je to skandál. A já jsem teď dostal petici, asi 15 tisíc zaměstnanců, kteří se ke mně hlásí a my potřebujeme, aby pošta byla v pořádku, aby ji vedl management transparentně, aby se neměnilo hospodaření, jak se někomu líbí na základě odpisů a různých účetních operací, aby pošta transparentně nakupovala. Ani nevím, jestli se jich týká registr smluv, jestli to zveřejňují. Ale tam bude výběrové řízení a doufám, že se tam přihlásí alespoň 50 lidí. A já na tom nevidím nic špatného. A to jsou zkušenosti a tyto personální změny jsme udělali i na základě našich zkušeností, jak jsme seděli ve vládě.

Já chci jenom říct, že my ty personální změny děláme na základě managerských selhání nebo porušení zákona a samozřejmě po dokončení auditů vás rádi obeznámíme s výsledky. Takže máme skutečně čisté svědomí, neděláme čistky, neděláme politické čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře a znovu opakuji. Velice mne mrzí, že se svolává schůze s tímto programem, protože my nemáme na rozdíl od některých máslo na hlavě. Děkuji za pozornost.

