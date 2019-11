Premiér Babiš: My jsme demokratické hnutí

Já bych takhle nedokázal mluvit. A vy dobře víte, že to je úplně jedno, co oni říkají. Paní Jourová je vicepremiérka komise. Ona je tam za Evropskou komisi. My jsme tam sice poslali. Ano, ale ona nezastupuje Českou republiku, ani hnutí ANO. Takže já... vy mě tady zkoušíte.

My jsme demokratické hnutí. Lidi něco říkají. A já vám říkám, že jsme proti evropské minimálně mzdě, proti harmonizaci daní, proti zvyšování... My chceme suverenitu členských států. Já bojuju za české zájmy. Proti uhlíkové dani. My máme stejný program. Nechceme ani euro. Já jsem byl ministr financí.

Tak mě nezkoušejte, co říká paní Jourová. Já nevím, co říká. Podstatné je, co říkám já. Já jsem předseda hnutí. Já jsem zatím premiér. A já zastupuju české zájmy. A já bojuju za české zájmy. Bojuju za to, abychom dostali peníze, které potřebujeme. Za chvilku se pan Michálek bude ptát na Národní investiční plán. To je taky proto, abych to ukázal v Evropě. Takže mě nezkoušejte, co říkají naši europoslanci. Já nevím. Oni tam jsou. Samozřejmě něco je před volbami. Máme nějaké zkušenosti. Po volbách už jsou všichni nezávislí, samostatní. Co říkají, není podstatné. Podstatné je, co říkám já. A já to stále říkám. Proti ilegální migraci. Ano.

A jsem kritický vůči rozpočtu. Kritizuji evropské struktury, které nás stojí 10 miliard euro. Skandál! 60 000 úředníků s průměrným platem 8 333 euro. Tři parlamenty! Ten nás stojí 2 miliardy euro ten Evropský parlament. A to je parlament, který ani nedělá zákony. Já jsem byl čtyři hodiny na Evropském účetním dvoře. Mogherini má 5 000 zaměstnanců po celém světě. My máme nemovitosti v Ugandě, já nevím, kde všude rezidence. Nešetří. A já to kritizuju. (Celý výstup byl řečen velice emotivně.)

Takže prosím vás, soustřeďte se na to, co říkám já. (Upozornění na čas.) A co říkají ostatní, paní Jourová tam není za hnutí, je tam za Evropskou komisi. (Upozornění na čas.) Takže zkuste/musíte (?) poslouchat mě. Děkuji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

