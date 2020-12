Premiér Babiš: Nechápu, proč pan Bartošek mluví o bandě obchodníků. Já nevím, koho tím myslí

reklama

Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Ráno jsem strávil v Ústřední vojenské nemocnici, protože řešíme samozřejmě to nejdůležitější, co naši zemi čeká, a to je očkování našich lidí, našich spoluobčanů, abychom ukončili toto trauma s pandemií Covid-19. Přišel jsem pozdě, já se omlouvám. Nestačím se divit, co se tady děje. Skutečně nerozumím těm vystoupením.

Já nechápu, proč pan Bartošek mluví o bandě obchodníků. Já nevím, koho tím myslí. Kdo je ta banka obchodníků? Já tomu nerozumím. Vláda je banda obchodníků? Já jsem si vás dovolil požádat, jestli byste přece jen - to bylo ještě tento týden - nezvážili podporu rozpočtu tím, že byste ho nechali projít a že byste opustili místnost. To jste se strašně urazili. Tak ještě kolegové mi vyčetli, že takhle politici nemluví, že to musím říkat nějak jinak, že, pane kolego. Já to stále neumím, tu politiku. Ale označovat vládu za bandu obchodníků, to je fakt neuvěřitelné. A pane poslanče, vy jste měli ministry obrany, ne? Pan Baudyš, Holáň, Výborný. Byli tam šest let, potom tam byla paní Parkanová tři roky. Za KDU-ČSL tam byl takový známý náměstek, famózní náměstek. Ten byl slavný a mohl bych tady dlouho mluvit, co tam pan náměstek udělal, na té armádě. Zlikvidoval i to, co bylo dobré, i když to bylo ruské. A naše tanky byly skvělé, vyráběli jsme tanky, byly úžasné. A potom tam byli další, i ODS měla své ministry. Jeden z těch ministrů pronajal(?) ten sklad ve Vrběticích, potom to tam dvakrát bouchlo, stálo nás to miliardu. A já se ptám, co jste tam vlastně udělali, v tom resortu? Různé vyšetřovačky, korupce, různé podivné zakázky. Já to mám, paní ministryně, já tady mám skvělý graf.

Pan místopředseda vlády mluvil o procentech HDP, já budu mluvit v částkách, možná to bude lepší. Takže v 2009 šlo do resortu obrany 56 mld. a když jsem se stal ministrem financí v roce 2014, tak jsme po vás zdědili rozpočet 42. Takže 56 minus 42 - 14 mld., ne? To jste se vymlouvali na krizi. Ale tahle krize, pandemie, je podstatně horší než krize Lehmann Brothers. Tak o čem vlastně tady mluvíte, prosím vás? Vy jste vzali armádě 14 mld. a od roku 2014, kdy byl ten rozpočet, který jste dělali vy, jsme zdědili 42, tak ten rozpočet na rok 2021 je 85,3 mld. Takže jaký je to rozdíl? 43,3 mld. plus, 100 % plus. Tak o čem tady mluvíte, pane Bartošku, o čem mluvíte? Co udělali ti vaši ministři, ten váš famózní náměstek, který tady říká tu drzost o zadlužení, když nasekal dluhy 690 mld.? Vždyť policisté neměli ani na benzin, vzali jste prachy důchodcům, vzali jste prachy všem. Tak co tady vykládáte? My jsme za vámi přišli a pěkně jsme požádali o vaši podporu. Vy jste nás vyhnali. Vysvětlovala vám paní Schillerová, co to znamená rozpočtové provizorium. Vy tady mluvíte o kompenzacích podnikatelům. Ano, my jsme rozhodli, že dostanou 10 mld. To schválila naše vláda. A když bude provizorium, tak je nedostanou. Takže já tomu nerozumím, co vlastně vy tady vykládáte o armádě.

My za hnutí ANO postupně obnovujeme armádě tu ruskou výzbroj a pan ministr Metnar, který byl nejvíc odvážný z našich ministrů - ne všichni byli také odvážní - nakoupil za 55 mld. A armáda se nikdy neměla tak dobře jako za nás, za hnutí ANO ve vládě. Můžeme se podívat na počet vojáků, mají bianco šek, o kolik stouply platy vojáků - nemám tady ten graf, nestíhám, nejsem připraven, řeklo se, že se bude hlasovat ve 14.30. Ještě jsem chtěl řešit to očkování. Takže to vám můžu ukázat, jak dramaticky jsme navýšili platy vojáků, jak jsme obnovili. Takže proč nám tady vykládáte o armádě. Jsem absolutně šokován těmi vystoupeními. Pan Bartošek říká - banda obchodníků. Co to je? Fakt tomu nerozumím.

Já znovu opakuji, že jsme se snažili vám vysvětlit, že jsme menšinová vláda a menšinová vláda zkrátka bez podpory někoho jiného není schopna prosadit rozpočet. Není. Takže pro nás to byla jediná šance, jak řešit ten rozpočet, který by samozřejmě, kdyby nebyl schválen a dostaneme se do rozpočtového provizoria, tak je to katastrofa, absolutní katastrofa. A vám nevadí, že bychom nenavýšili platy učitelům, že bychom omezili investice, že bychom nemohli podporovat kompenzace. Tak já tomu fakt nerozumím. A já chci jenom ujistit armádu - a navštívil jsem xkrát naše vojáky na různých místech České republiky a oni vědí, že za nimi stojím a vždycky jsem stál - že zkrátka armáda o ty peníze nepřijde, že zkrátka tady je nějaký návrh řešit ty peníze pro armádu v jiné struktuře a v jiném čase. Takže tady ta vaše vystoupení, jak vy máte starost o armádu - no a když jste měli ty ministry obrany, tak co jste pro ně udělali? Vůbec nic, jenom aféry, vyšetřovačky a zastaralé vybavení naší armády, že jsme se nezbavili té výzbroje. Ty ÚAZy - v Táboře je ÚAZ, technický průkaz 1. ledna 1980, takže ten ÚAZ má 40 let. Když nám armáda pomáhala v rámci pandemie, tak jezdili těmi ÚAZy i na hranice, dva ÚAZy tam zůstaly, protože mají 40 let. Tak teď budou mít nové toyoty díky nám, 1500 nebo nevím kolik, Metnar tu není. Takže prosím vás, o čem tady vykládáte? Já jsem z toho tak šokován, z těch vašich vystoupení, a fakt tomu nerozumím. A vlastně tomu rozumím, to je ta politika, jak mi vyčítá tady pan Faltýnek, kterou jsem se nenaučil, protože mluvím normálně, mluvím pravdivě a mluvím stejně s vámi nebo tady nebo na média atd. Takže se přesunou peníze z rozpočtu obrany do rozpočtové rezervy, jsou tam dočasně a samozřejmě o ty peníze armáda nepřijde. Takže mě mrzí ta vaše vystoupení. My jsme se snažili vás přesvědčit, nechali jste nás v tom, zneužíváte to samozřejmě, a co na to říct? Samozřejmě můžeme se tady bavit o deficitu, který je. Ano, je velký deficit, ale bude třináctkrát menší než v Německu. My jsme dali na pandemii 241 mld. Takže já myslím, že všichni vědí, že zkrátka děláme ta opatření, děláme to ve prospěch lidí, že je to nejhorší rok v historii naší samostatné země. A samozřejmě ty vaše návrhy - 81 mld. provozních výdajů, no věřte mi, že my s paní Schillerovou se snažíme snižovat ty provozní výdaje.

Ale 81 miliard tam rozhodně není, jsou to všechno fantasmagorie a já jenom znovu opakuji, že když skončí rok, tak porovnáme, jak jsme na tom z hlediska zadlužení vůči HDP a vám garantuji, že to zadlužení vůči HDP bude nižší, než když jsem nastupoval jako ministr financí v roce 2013, co nám tady nechal famózní náměstek ministra obrany a ministr financí, který nám nasekal 700 miliard dluhů a potom ještě tu krizi, která přišla, Lehman Brothers ještě prohloubil. Takže mě to velice mrzí. My jsme se snažili oslovili jsme vás, jednali jsme s vámi. Nechali jste nás na holičkách a zkrátka není jiné řešení. Není jiné řešení, než to řešení, do kterého jste nás dotlačili.

To je všechno. Děkuji. (Potlesk.)

Andrej Babiš ANO 2011



