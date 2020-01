Premiér Babiš: Nemám problém vyměnit ministra, pokud se ukáže, že v něčem zásadně selhal

Čau lidi, zdravím z hackathonu z Holešovic.

Kluci a holky tady non-stop programujou e-shop na dálniční známky. Jsem naštvanej na úředníky, kteří jsou pod státní službou, díky tomu si můžou dělat, co chtějí, páchat škody, aniž by za to nesli následky. Jako jsme teď svědky v případě ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury přímo zodpovědného za zpackanou 401milionovou zakázku a prvního náměstka na Ministerstvu dopravy. Můžeme je leda tak vyzývat, aby rezignovali, ale to je všechno. Není přece možné, aby ministři a premiér nesli politickou odpovědnost, ale neměli právo dělat manažerská rozhodnutí, zatímco se jim úředníci vysmívají. Proto přijdu s návrhem novely zákona o státní službě, abychom měli možnost se zbavit úředníků, kteří pochybí a můžou způsobit daňovým poplatníkům ztráty.

Tvrdím od začátku, že stát se má řídit jako firma, a to taky dělám. Ale ministři musí mít k tomu taky kompetence. V soukromé firmě by k něčemu takovému, jako se stalo s e-shopem na dálniční známky, nemohlo dojít. Zaprvé firmy si všechno centrálně hlídají a zadruhé lidi, kteří něco takového způsobí v komerční sféře, okamžitě končí.

Celý provoz IT státu stojí každoročně 25 miliard, a to nepočítám původní investice, to by byla ještě šílenější suma. IT firmy si od revoluce zmonopolizovaly jednotlivé rezorty a ne každý ministr to transparentně řeší a chce vytvořit konkurenční prostředí.

Osobně bych si přál, aby e-shop naprogramovaný na hackathonu byl pro stát použitelný, což je, jak jsem se dozvěděl, na velice dobré cestě a následně bychom mohli soutěžit jenom jeho správu. Pan Vondráček mě ubezpečil, že by se lidi podílející se na hackathonu takové soutěže nezúčastnili, aby je někdo nemohl obvinit, že si to dělali pro sebe.

Ajťáci by nám taky mohli říct svůj názor na soutěže a náklady na IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí…

Rozvedu to pro vás dál v hlášení, teď vám ale chci napsat o jedné skvělé akci. Včera jsem pozval na farmu Čapí hnízdo 15 svých příznivců, kteří jsou nejaktivnější na Facebooku. Dali mi různé dárky a na fotce můžete vidět andílka a Angry Birda. Pochopil jsem to tak, že první mě má ochraňovat a druhý bránit před hejtry. S některými příznivci si dopisuju a srdečně jsem jim poděkoval, že za mě bojují na sítích. Moc si toho vážím, že se nebojí přihlásit k Babišovi.

Jedna paní mi řekla, že ji za její názory a dotazy ZABLOKOVAL na Facebooku Milion chvilek pro demokracii. No, koukám, že každý hájíme svobodu a demokracii dost po svým. Já třeba tak, že nikoho neblokuju. Možná jsem divnej. No a co.

Měli jsme typický český oběd a všem moc chutnalo. Svíčková s karlovarským knedlíkem na farmě je legendární. Výborně jsme u ní pokecali tři hodiny. Na závěr jsme dali společnou fotku.

Když se podporovatelé ptali ostatních, kdo všechno chce přijet, projevilo zájem víc než 1000 lidí za dva dny. Proto jsme se domluvili, že se potkáme nejdřív v užším kolektivu a v dubnu pozveme další zájemce a předpokládám, že tentokrát to půjde do tisíců.

Minule jsem vám slíbil LIDSKOU délku hlášení, že jo. Zjistili jsme totiž s kolegy, že máme 20 stran, ani jsme to nemohli učíst, jen korektura byla na několik hodin. Takže jsem slíbil, že tentokrát se budu mírnit. No, to jsem to fakt super načasoval, zrovna na týden, kdy jsem se rozhodl vyměnit ministra dopravy, přeorganizovat s novým dvojitým ministrem Karlem Havlíčkem celý resort, prověřit všechny velké IT zakázky státu a samozřejmě spousta otázek, na které si zasloužíte dostat odpověď. Ale slib je slib, pokusím se vás o nic neochudit. A přitom být stručný. Jak se říká v Americe „I will do my best“.

Tak jo.

To, že si Karel Havlíček pod sebe přibírá k Ministerstvu průmyslu a obchodu i dopravu, neznamená, že se tato ministerstva slučují. I když jsou jen kousek od sebe. Jasně, že by si naše země zasloužila zredukovat počet ministerstev aspoň o 4 nebo 5, jednotlivé agendy k sobě logicky spojit a tím ušetřit hromadu administrativy, času a peněz vás všech. Ale to bychom museli mít nejdřív většinový systém, abychom to byli schopní prosadit. Ale ten nemáme, a proto žádné sloučení nebude.

Důvod, proč jsem odvolal Vladimíra Kremlíka, bylo manažerské selhání u významné IT zakázky. Nebyl důsledný na svoje podřízené, kteří zakázku provedli netransparentním způsobem a vehementně ji obhajovali. Je jasné, že zakázka byla předražená, a proto jsme ji zrušili. Po konzultaci s vládním zmocněncem pro IT Vladimírem Dzurillou a ministrem Karlem Havlíčkem jsme se rozhodli podat trestní oznámení, protože těch podivných okolností u této zakázky je strašně moc.

Je mi fuk, že tenhle moment využívá opozice, aby říkala „podívejte, za rok a půl už tam má třetího ministra“.

Mimochodem, Dan Ťok, předchůdce pana Kremlíka, kterého kritici do téhle divné „matematiky“ zahrnuli, ve funkci vydržel nejdýl ze všech ministrů dopravy v novodobých českých dějinách. Vydržel to 4,5 roku a odešel na vlastní žádost, protože to, co udělal pro zlevnění dálnic a snížení nákladů na mýto, se některým mocným lidem fakt nelíbilo a dělali mu ze života peklo. V roce 2008 za slavného pana Řebíčka a ODS stál kilometr dálnice 342 milionů, asi tušíte proč. Za nás je kilometr o 55 procent levnější, tedy 152 milionů. A v případě mýtného systému, náklady na jeho provoz snížil kolega Ťok díky transparentní soutěži o jednu miliardu ročně.

Já, na rozdíl od předsedů tradičních demokratických stran, nemám problém vyměnit ministra, pokud se ukáže, že v něčem zásadně selhal. Nevlezl jsem do premiérského křesla jako moji předchůdci po uši zadlužení službičkami a závazky ke krajským organizacím a místním bossům, aby pak museli držet nekompetentní šíbry v jejich trafikách. Z 9 ministrů, respektive teď už jen 8, je jen 1 člen hnutí. JEDEN! Zdravím kolegu Brabce.

Trafiku nedostal žádný náš bývalý ministr, ani bývalá pražská primátorka, i když o to moc stála a podle toho se o mně dnes vyjadřuje. Chci, aby o lidi, kteří od nás odejdou, byla rvačka a ne že se o ně musíme postarat. A taky je jen na rozhodnutí ministra Havlíčka, jestli se rozhodne s panem Kremlíkem dál spolupracovat.

Když jsme u té kritiky opozice. Za předražený e-shop, kvůli kterému jsem odvolal Vladimíra Kremlíka, nás hlasitě kritizoval Zbyněk Stanjura z ODS. Přitom TENHLE PÁN SEDÍ V DOZORČÍ RADĚ Státního fondu dopravní infrastruktury. Ano, v dozorčí radě té společnosti, která průšvih se zakázkou způsobila a ve které fungují rodinné vazby takovým způsobem, že jsem se rozhodl podat trestní oznámení. Vedoucí oddělení informačních technologií na SFDI je totiž manželka člověka, který se zakázkou BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ radil, a ještě sám pro svou firmu dostal podlimitní zakázku za 2 miliony.

Chápu ale, že se pravděpodobně vedení SFDI zachovalo k dozorčí radě stejně jako k bývalému ministrovi dopravy.

Naše země má historicky obrovský problém s IT zakázkami. Utekly nám všem kvůli nim miliardy, možná desítky miliard. Firmy se klientelisticky napojily na ministerstva a zvykly si ždímat peníze daňových poplatníků a zasmluvnily si stát takovým způsobem, aby je skoro nebylo možné od penězovodů odstrčit. Já sám jsem to zažil, když jsem přebral Ministerstvo financí. Šílené, co všechno jsme museli absolvovat, abychom se zbavili absolutního monopolu jisté IT firmy a mohli jsme začít vyhlašovat otevřená výběrová řízení a volit skutečně ty nejvýhodnější nabídky. Trvalo to roky a ještě po mně tenhle proces dokončuje Alena Schillerová.

Kde k žádnému posunu absolutně nedošlo, je naprosto jasně Ministerstvo práce a sociálních věcí. IT systém na vyplácení dávek má prý stát 2,5 MILIARDY KORUN. O miliardu víc, než měl. Najednou.

Je potřeba si uvědomit, že zakázku na e-shop za 401 milionů dělali úředníci na SFDI úplně mimo spolupráci s Ministerstvem dopravy. Jenže zakázka na systém vyplácení dávek za 2,5 miliardy je plně v režii ministryně Maláčové a ona si ji řídí. Napsal jsem jí už DESET oficiálních dopisů, že IT zakázky na jejím ministerstvu jsou neprůhledné. Ona si totiž MPSV taky zprivatizovala jedna IT firma, která si tam dělá, co chce, už desítky let.

I nález Nejvyššího kontrolního úřadu identifikoval na MPSV porušení rozpočtové kázně ve výši 737 milionů z kontrolovaných 900 milionů korun. Dál NKÚ upozornil na nehospodárné jednání, nízkou erudovanost managementu v sekci ekonomické a ICT a neustále rostoucí náklady na realizaci projektů. Všechno tohle vede k neodpovědným ekonomickým rozhodnutím, což se projevuje na nových požadavcích, na navýšení výdajů a na neustálém posunu v harmonogramu. Od dubna 2019 došlo k dalším posunům v termínech spuštění nových systémů a jsou kladeny další požadavky na státní rozpočet. Vůbec nevím, jak chce paní ministryně s ohledem na celkový vývoj zaručit, že nově realizované systémy budou zprovozněny, odzkoušeny a uvedeny do stabilního provozu k 1.1.2021, kdy vyprší opakovaně prodlužovaná smlouva se stávajícím dodavatelem.

Od paní ministryně jsem opakovaně dostával podklady k jednání, ze kterých nebylo a není vůbec zřejmé, na co konkrétně budou peníze vynaložené. V každém dopise jsem požadoval detailně odůvodnit navýšení požadavků na rozpočet a předložit závazný harmonogram zpracovaný pro všechny informační systémy včetně nákladů. Pořád dostávám nepřesné informace a pokaždé jsou v podkladech změny.

Takže až hackathon dokončí e-shop na dálniční známky, bylo by dobré, aby se IT specialisti podívali na problematiku IT na MPSV, které je historicky kontroverzní, a aby jim to MPSV umožnilo posoudit. Odborná oponentura přece nemůže být na škodu…

Zpátky ale k tomu průšvihu s e-shopem, který se stal na našem ministerstvu. Nechci totiž, abyste si mysleli, že převádím pozornost na někoho jiného.

Říkám jasně, taková věc se už nesmí opakovat. Není možné, aby o projektu, který pro stát zajišťuje roční příjem 6 miliard, nikdo nevěděl a nekontroloval ho. A právě to jsem vyčítal Vladimírovi Kremlíkovi, řediteli i dozorčí radě SFDI. Jak už jsem vám psal v minulém hlášení, o téhle zakázce prakticky nikdo nevěděl, ani vláda, ani vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vlado Dzurilla. SFDI sami přiznali, že nikdy předtím IT zakázku nedělali, a nešli se nikam poradit. Za mě neuvěřitelné. Na světlo se dostávají informace o chybném technickém nastavení zakázky, předražení zakázky a propojení některých osob. Proto taky to trestní oznámení, které jsem už podal.

Každopádně chci, abyste věděli, že jak jsem se o tom případu dozvěděl z novin, hned jsem ho začal řešit. Pod vedením Vlada Dzurilly pak proběhla schůzka s bezpečnostními složkami a hledal se způsob, jak celou zakázku změnit a tu stávající zrušit. Zrušení se povedlo, teď ale musíme systém v šibeničním termínu dodat. Musí to od 1.1.2021 fungovat, ideálně dřív, ať si všichni můžeme dálniční známku koupit v předstihu.

Díky tomu, že jsme tak rychle zasáhli, máme dnes změněné zadání a připravujeme otevřené výběrové řízení. O utajených skutečnostech v rámci systému pořád vedeme diskusi, rád bych měl ale všechno otevřené, ať už nad zakázkou nevisí ani jeden otazník. V rámci systému probíhají další zakázky. Třeba na systém, abychom si mohli koupit známku elektronicky i třeba na benzínce. I tohle chceme vzhledem k problémové IT zakázce zrušit a začít od znova.

A je absurdní, že jsme napřímo nemohli použít Českou poštu se svojí sítí poboček, protože nám to údajně podle ministryně Dostálové evropské směrnice nedovolují. A že od začátku nebylo uvažováno o tom, že by šly známky kupovat i přes Portál občana a Portál podnikatele neboli dnešní BusinessInfo. To když jsem slyšel, řval jsem. A řval jsem celý den. Řada kolegů radši zdrhala z kanclu.

Nový ministr dopravy Karel Havlíček a Vlado Dzurilla budou mít za úkol bezodkladně prověřit všechny IT zakázky, které se na ministerstvu dělají, prioritně ty, které jsou navázané na elektronické dálniční známky.

Vedle toho je ale nutné se poučit a přijmout systémovou nápravu tak, aby se už taková situace neopakovala. Proto jsem na vládě vyzval ministry, aby ve spolupráci s panem Dzurillou předložili veškeré IT projekty, které dosud dělali, a taky je nutné změnit způsob, jakým se o nich v rámci státní správy informuje.

Máme Odbor hlavního architekta na Ministerstvu vnitra, který má kontrolovat všechny IT zakázky a ten se zabývá veškerými podklady IT projektů, hlavně základními podmínkami, ekonomickou a personální náročností a taky architektonickým modelem navrhovaného řešení. Od 1.2.2020 bude Odbor hlavního architekta schvalovat veškeré projekty povinně, a to bez ohledu na finanční limit. A nově bude informovaná vláda, která bude dostávat pravidelné informace o jednotlivých záměrech státních subjektů, tedy nejen ministerstev, ale i státních fondů, státních podniků, státních organizací, prostě všech.

V digitalizaci pokračujeme, elektronických služeb máme pro držitele datových schránek už stovky. Jenom z Portálu občana se dá dostat na víc než 150 služeb. S příchodem bankovní identity od příštího roku bude dostupnost služeb ještě jednodušší než dnes.

A daleko víc se propojíme s komerčním sektorem. My jako stát se musíme starat o základní aplikace a systémy, koncové služby rádi udělají komerční firmy. Bude to levnější a rychlejší. A právě e-shop na dálniční známky je přesně ten případ, kdy se můžeme s komerční sférou propojovat a využívat e-shopy, banky nebo i služby jiných komerčních firem. Stát musíme otevřít jejich inovacím.

IT specialisté by měli být přítomní už u tvorby legislativy, aby se v zákoně nevymýšlely výjimky, jejichž následná realizace nás stojí spoustu peněz. Musíme propojit specialisty komerční sféry a odborníky ze státu, aby mohli služby a aplikace designovat společně, s respektem na nové trendy a možnosti. Jenom tak dostaneme inovace do státní správy a naše aplikace budou moderní. Tak už to funguje v Německu, v nejinovativnější ekonomice na světě.

A další důležitá věc: nedělat ve státní správě aplikace, které nemusíme. To, o co se musíme postarat, je, aby naše aplikace fungovaly správně na pozadí a abychom postavili rozhraní, na které se budou komerční firmy napojovat a vytvářet svoje služby. Jen tak budeme rychlí, efektivní a moderní.

Podívejte, jak rychlé a efektivní jsou firmy, které zmobilizoval Tomáš Vondráček na víkendový hackathon. Ta akce je už slavná, je to nejsledovanější akce týdne a připojily se i firmy jako Wolt, Bohemia Sekt, Gambrinus nebo Brašnářství Tlustý! Jak už komentoval Vlado Dzurilla, budeme se snažit z vytvořené části využít co nejvíc. Nechci, aby se iniciativa lidí, kteří obětují volný čas ve prospěch státu, vyhodila z okna. Sám jsem se šel podívat, co z toho vzniká. Nás pak bude čekat dopracování celého systému tak, abychom ho mohli plnohodnotně využívat.

A od Karla Havlíčka očekávám, že s Ministerstvem dopravy udělá to stejné, co s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Za necelý rok přeměnil zkostnatělou instituci v moderně fungující rezort, dosadil tam schopné lidi, zesílil kontrolu, a hlavně se nebál nekompromisně odstřihnout všechny zájmové skupiny a jedince, kteří si tam v minulosti udělali svoje hřiště. Rozprášil zlobovaný Energetický regulační úřad, nebojí se solárních baronů ani telekomunikačních gigantů nebo těžařů. Věřím mu, má moji podporu a jsem si jistý, že to zvládne.

Jedem dál.

Dva dny jsem strávil v Izraeli, kde jsem měl bilaterální jednání s prezidentem Reuvenem Rivlinem. Ale hlavně si v těchto dnech připomínáme 75 let od osvobození Osvětimi, a to je zároveň příležitost připomenout celému světu hrůzy holokaustu. Do Tel Avivu přiletěli státníci z 50 zemí, aby se zúčastnili World Holocaust Forum. Ceremoniál byl úchvatný a nejlepší projev měl podle mě rabín Lau, kterého deportovali do Buchenwaldu jako sedmiletého chlapce. Měl jsem tu čest posedět i se třemi dámami z Česka, které holokaust přežily. Shodou okolností samé Evy. Jedna pochází z Boskovic, dvě z Olomouce. Bavili jsme se přes hodinu a člověku dojde, jaké má štěstí, že je vůbec naživu, a kolik malicherností každodenně řešíme ve srovnání s tím, co prožili a jak museli tehdy lidi bojovat o život.

Mimochodem, spojení mezi Českem a Izraelem najdete na každém kroku. Českého původu je i pan Yosi Shneck, jeho maminka, které je už 95 let, patří k těm, kteří přežili Osvětim a pan Shneck je teď šéfem kyberbezpečnosti hlavní elektrárny Israel Electric Corporation, která má 14x větší výkon než naše Dukovany. Představil se mi jako Pepa z Teplic a je to skutečně jeden z nejlepších odborníků na kyber bezpečnost na světě. Na jeho elektrárnu loni podnikli hackeři 200 milionů útoků. Jo, za rok. Izrael má spoustu nepřátel a kyberútok je nejčastější způsob, jak se mu snaží uškodit. A tak mají Izraelci zkušenosti a aktivně řeší svou kybernetickou bezpečnost už 25 let. Jsou de facto každý den ve válce. Nejen že na ně lítají rakety, ale míří na ně i hackerské útoky. Pozval jsem pana Shnecka k nám a zorganizujeme s ním workshopy. Nedávný hackerský útok na benešovskou nemocnici, kvůli kterému se nemohlo 2 týdny operovat, mě přesvědčil, že kybernetická bezpečnost musí být priorita. Doufejme, že na NÚKIB vybere komise akčního manažera-odborníka.

S Izraelem nás toho pojí ale daleko víc, je to náš klíčový spojenec. Letos oslavíme 30 let našich diplomatických vztahů. Máme spoustu důležitých společných projektů, hlavně v obraně a zdravotnictví. Náš IKEM a izraelské Národní transplantační centrum loni provedli první česko-izraelskou párovou výměnu ledvin od živých dárců. Díky tomu dostali naději na život 3 Češi a 3 Izraelci. Jak jsem vám psal v jednom z minulých hlášení, spolupracujeme taky na využití izraelského know-how v oblasti léčebného konopí. Naše armáda zase nedávno nakoupila od Izraelců radary.

V Izraeli jsem měl ještě několik schůzek. S odborníkem na Blízký východ Amosem Giladem, s předsedou Evropského židovského kongresu Moshem Kantorem, lídrem opozice Binjaminem Ganzem a byl jsem na slavnostní večeři podávané prezidentem Rivlinem. Byli na ní státníci z celého světa, takže jsem měl možnost mluvit s asi 15 prezidenty a premiéry včetně německého prezidenta Frank-Walter Steinmeiera, francouzského Emmanuela Macrona a dalších, se španělským králem Filipem VI. nebo se šéfkou amerického Kongresu Nancy Pelosiovou. Mluvil jsem dlouho s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem i s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, se kterými mě čekají ještě dlouhá jednání o rozpočtu. Na večeři vedle mě seděli švédský premiér Stefan Löfven a vysoký představitel Vatikánu a naproti nám byla dánská premiérka Mette Frederiksen, takže i s nimi jsem si stihl krátce popovídat. S námi za stolem seděl starší pán, který patřil mezi pamětníky holokaustu, tak jsem ho oslovil anglicky a k mému velkému překvapení mi odpověděl plynulou češtinou a ukázalo se, že to je Jehuda Bauer, 93letý rodák z Prahy a čestný předseda International Holocaust Remembrance Alliance, prý největší žijící odborník na holokaust. Během večeře měl i skvělý projev plný energie.

Vím, že to není pro nikoho z nás příjemné, ale k tématu holokaustu se chci ještě vrátit. Vzpomínat na něj je o to smutnější, že podle průzkumů antisemitismus nejen nevymizel, ale třeba v Evropě je dokonce na vzestupu. Státníci se na fóru v Jeruzalémě zavázali, že proti němu budou bojovat. Na Instagramu vznikla třeba kampaň, která chce tohle téma přiblížit mladým. Ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby měla dívka v ghettu Instagram. Je založený na skutečném osudu dívky Evy, která přišla o život v Osvětimi 3 měsíce před jejím osvobozením. Účet sleduje už skoro 1,5 milionu lidí, tak se určitě taky připojte. Odkaz dávám do komentářů.

Naše vláda finančně podporuje vzdělávání o holokaustu a boj proti antisemitismu. Spolupracujeme i s památníkem Jad vašem v Jeruzalémě. Loni v červnu jsme schválili dotaci 100 milionů na 5 let Nadačnímu fondu obětem holokaustu, který založila Federace židovských obcí. Se mnou letěl do Izraele její předseda Petr Papoušek. Bavili jsme se hodně o ochraně židovských center ve světle rostoucího počtu antisemitských útoků.

Nedávno mi taky napsal režisér, dokumentarista a ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha Pavel Štingl se žádostí o podporu projektu Památník ticha. Určitě víte, že na pražském nádraží Bubny, odkud za války vyjížděly transporty Židů do koncentráků, byla v roce 2015 odhalená socha Brána nenávratna od skvělého sochaře Aleše Veselého. Od té doby se ale tohle místo nikam neposunulo a já chci, aby tady vznikl moderní prostor s expozicí a kulturním centrem, kde se budou lidi potkávat a vzdělávat. Napsal jsem tedy dopis ministrovi kultury Lubomírovi Zaorálkovi a požádal ho, ať zřídí příspěvkovou organizaci „Památník Šoa Praha“, který to zaštítí, podobně jako třeba existuje pod Ministerstvem kultury Památník Lidice. A jak jste možná už viděli, s panem Zaorálkem jsme se dohodli.

No super, tak jsem vám odvyprávěl dvě hlavní věci a jsem už teď delší, než jaké jsem chtěl mít komplet hlášení. Budu odteď daleko stručnější.

S ministrem Havlíčkem jsme navštívili ČEPS, klíčovou státní firmu, která je provozovatelem přenosové soustavy. Je to něco jako dálniční síť, akorát místo dálnic je vedení 400 kV a místo silnic 1. třídy vedení 220 kV. Česko má jednu z nejlepších přenosových soustav na světě a v našem Národním investičním plánu najdete, že do této sítě investujeme kolem 5 miliard ročně a obdivuje ji celá Evropa. V ČEPS nám potvrdili, že jádro je nejlepší cesta a spolehnout se jen na obnovitelné zdroje by byl hazard. Zároveň jsem se chtěl víc dozvědět, jak je to s naším exportem elektrické energie a jak jsou na tom ostatní evropské země. Stručně. Zatím je to dobré, ale výhled už takový není. Protože Německo, Česko, Polsko a ostatní země odstupují od uhlí a Německo navíc i od jádra, začnou se brzo z čistých exportérů stávat dovozci nebo v lepším případě budou země EU na hraně soběstačnosti. Takže zatímco dnes z naší elektrické energie vyrobené z jádra nebo uhlí zásobujeme Rakousko, které bere 15 procent celkové spotřeby od nás, tak za pár let to už nebude možné. Proto spěcháme s novými zdroji, a proto jsme na úrovni EU rozehráli s Karlem Havlíčkem vysokou hru a v Evropské komisi jsme dnes hlavní tahoun jaderných zdrojů.

Když jsme u té Komise, tento týden jsem jednal s její místopředsedkyní Dubravkou Šuicou. Je z Chorvatska a bude pracovat na tom, jak do budoucna vylepšit EU. Představila mi plán Evropské komise na uspořádání Konference o budoucnosti Evropy. Podle mě EU musí být akceschopná jak uvnitř, tak ve vnějších vztazích, je potřeba dokončit vnitřní trh a schengenský prostor. O zásadních věcech musí rozhodovat především Evropská rada. Pokud se tím bude Evropská komise řídit a fungovat v první řadě jako nezávislý strážce smluv, bude to fungovat.

Na chvilku jsem se potkal s bavorským ministrem pro Evropu Florianem Hermannem. Povídali jsme si o politické situaci v Německu i u nás. Bavorsko je náš soused a zároveň důležitý partner. Dobře si rozumíme. Měl jsem schůzku i s kanadskou velvyslankyní Ayeshou Rekhi. Bavili jsme se hlavně o bezpečnosti, NATO a obchodu.

V Černínském paláci jsem si popřál vše nejlepší do nového roku s diplomatickým sborem. V projevu jsem mluvil o EU, ale i o kyberbezpečnosti a o tom, že musíme být konkurenceschopní vůči globálním partnerům. Jsem moc rád, že s většinou velvyslanců mám vynikající osobní vztahy a díky jim za to, že ve světě pomáhají budovat výborné vztahy s naší republikou.

S prezidentem svazu podnikatelů ve Stavebnictví Jiřím Nouzou jsme řešili dostupné bydlení a stavební zákon. Bez něj prostě výstavbu bytů a dálnic nezrychlíme. Pan prezident mi ukázal graf, kolik stát dává na dávky na bydlení a kolik na investice. Revize dávek je prostě nutná. Svaz plně podporuje znění stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj včetně dohodnutého kompromisu se Svazem měst a obcí. Prezident svazu nás upozornil, že další ústupky z navržené koncepce zákona by oslabovaly jeho účinek, který všichni očekáváme.

S prezidentem Agrární komory Zdeňkem Jandejskem jsem zase řešil situaci českého zemědělství, a hlavně jak nakládat se zemědělskou půdou, která by měla být chráněná jako národní bohatství. Je to nesmírně složitá problematika a můžete si přečíst materiály pana Jandejska v komentářích.

Byl jsem na slavnostním zahájení stavby rozšíření přístavu Veselí nad Moravou za 68 milionů, který je součástí Baťova kanálu. V rámci akce byl i workshop a prezentace studentské soutěže Fakulty stavební VUT v Brně. Zadání znělo „Kvantifikace ekonomických přínosu° Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“. Souteˇže se zúčastnilo 41 studentu° rozdělených do 9 soutěžních týmu° a byl jsem nadšený, jak jsou studenti šikovní. Vznikla z toho kniha, která názorně ukazuje, jak může vypadat spolupráce státního investora s vysokou školou. Nemám obavu, že by studenti, kteří knížku sestavili, nezvládli státnice. Přesně takové hlavy naše země potřebuje.

Dnes už je celý Baťův kanál v délce 52 kilometrů opravený a zprovozněných je 13 plavebních komor. Mezi Otrokovicemi a Petrovem i slovenskou Skalicí je pro turisty k dispozici 8 přístavů a 16 přístavišť, což je skvělé pro turistický ruch, místní živnosti a drobné podnikání. Další významnou stavbou v tomhle regionu by měl být přístav Slovácko mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem, kde se snad už letos začne projektovat. Můj sen je, že by se z Baťova kanálu stalo stejně populární místo jako z kanálů ve Francii a Holandsku. V Národním investičním plánu jsou tam plánované investice v celkové výši 1,9 miliardy do roku 2029.

Moje daně. Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která zakotvuje on-line finančák. Už jsem vám to sdílel v týdnu. Ale novela toho obsahuje daleko víc. Přináší rozsáhlou modernizaci a zjednodušení daní, umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy a sníží daňové pokuty a úroky. Hlavně podnikatelé, koukněte na graf u Aleny Schillerové, jak snižujeme zadržované daňové odpočty. Ty peníze zůstávají podnikatelům, ne státu.

Taky vás štvou rezavé autovraky s vypuštěnými gumami, které zabírají parkovací místo ve vaší ulici klidně celé roky? Tak to vás potěší, že třetím čtením prošla naše novela, díky které dostanou vlastníci silnic a veřejných parkovišť širší práva a budou moct tyhle vraky odstranit v případě, že mají prošlou technickou víc než půl roku. Což mají.

Prvním čtením prošel i zákon důležitý pro pacienty, o kterém jsem vám psal minule. Řeší lepší dostupnost léků na českém trhu pomocí objednávání a zajišťování dodávek prostřednictvím emergenčního systému a brání nekoordinovanému vývozu léků určených pro české pacienty mimo území ČR.

Rychlé zprávy!!! Ale už fakt.

Skvělý úspěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ubránil nám všem daňovým poplatníkům skoro 400 milionů proti firmě Vítkovice Holding.

Přišly výsledky ohledně státního dluhu ve třetím čtvrtletí 2019. Skvělá zpráva, zadlužení Česka znovu kleslo. Tentokrát na 32 procent vůči HDP. Jsme v tom 4. nejlepší v Evropě.

Jsme taky oficiálně nejinovativnější ekonomikou ze zemí V4 a celosvětově jsme na 24. místě, což není vůbec špatné, ale naše strategie Czech Republic: The Country For The Future samozřejmě počítá s tím, že se posuneme ještě mnohem výš.

Včera jsem byl na Chodově na filmu Dolittle s Robertem Downeym Jr. Byla to skvělá pozitivní pohádka. Konečně něco bez krve. Potřebujeme v životě víc láskyplných příběhů. Moje dcera akorát litovala, že to není v původní anglické verzi, protože zvířatům propůjčila hlasy spousta známých herců. Trailer dávám do komentářů.

Tak jo, končím, nebylo to nejkratší, ale od minula rozhodně pokrok. Pokud se cítíte čtením unavení, tak já během toho pořád seděl na hackathonu. Po čtyřech hodinách jsem příběh konečně dopsal. Doufám, že si ho přečtou všichni z hackathonu.

V mezičase intenzivně řeším koronavirus. Na zítra ráno jsem svolal Bezpečnostní radu státu, abych dohlédl, že to všechny rezorty budou koordinovaně řešit.

Mějte se.

