Premiér Babiš: Neuvěřitelné množství nesmyslů, které padají z Pirátů

Dnešní Čau lidi má 28 minut, je tam strašně moc informací. Možná informací, které jsme zapomněli. Tak si to dejte, je to důležité. Je to taky o kampani, je to taky o této knížce, ve které jsem napsal, co všechno jsem pro vás udělal. A podepsal jsem jich už 7 500 tisíce kusů. Těším se na další autogramiády.

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Začnu netradičně, první téma je Afghánistán. Já jsem včera večer ve 20:00 hodin svolal mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu. Potom, co jsem s ministrem zahraničních věcí Kulhánkem se několikrát setkal a komunikoval o situaci. Situace není dobrá. My jsme včera zasedali asi do 10 hodin večer, přijali jsme zásadní opatření a požádal jsme všechny složky, které se zúčastní záchranné akce, která má ochránit životy našich diplomatů, našich zaměstnanců v Afghánistánu, ale taky místních sil, které pro nás pracovali, samozřejmě i pro naši armádu, aby udělali maximum pro to, abychom tyto lidi ochránili. Tato akce je v režimu, nemohu sdělit detaily. Samozřejmě opozice tradičně vykládá nesmysly, spíše ohrožuje situaci těchto lidí. Takže prosím vás, my děláme maximum, jako vždy. Je to naše povinnost, jsme solidární. Ta situace v Afghánistánu není dobrá.

Ukázalo se, že je zásadní chyba, že jsme opustili Afghánistán, i naše spojenci. A ty deklarace o afghánské armádě, jako má výbavu a jak je schopná čelit Talibanu, se bohužel ukázaly jako nesprávné. Takže akce probíhá. Doufejme, že to všechno dopadne dobře. Nejsme sami, kdo vlastně realizuje tyhle akce.

Já tento rok nemám dovolenou, vláda má prázdniny. Ano, probíhá kampaň. Určitě jste zaznamenali, že ta kampaň z naší strany probíhá velice korektně. My děláme hlavně autogramiádu, navštěvujeme různá místa. Naši soupeři to nedělají korektně, dělají na nás různé akce. Viděli jsme Milion chvilek v Průhonicích, kteří spolupracují s Piráty, co tady vlastně zorganizovali. Přišel i známý aktivistický novinář z toho největšího antibabišovského webu, který taky dělají provokace. No a je to všude.

My jsme byli v Lounech, a tam přišli proti nám protestovat Piráti. Oni to už dělali v minulosti, když jsem byl například v Náchodě. My to ale neděláme. Neděláme komparz, nikoho nikam nevozíme. Ale naši soupeři proti nám bojují velice nevybíravě. Včera jsem byl v Karlovarském kraji, kde pan starosta Františkových lázní Jan Kuchař, který v minulosti říkal, jaké má skvělé vztahy se starosty z hnutí ANO, že je v přátelském vztahu. Pomáhali jsme mu s lázněmi, ty vouchery, podpora. No nakonec to skončilo tak, že říká: pojďme toho šaška vypískat, ve tři bude v Alžbětinských lázních, že spolu řekneme tomu grázlovi, který patří za katr – kámo, dobrej pokus, ale končíš, my ty tvoje kecy nežereme. Říká pan starosta z Františkových lázní, a přitom mi psal, že jak je to skvělý. Takže takhle fungují starostové, takhle bojují proti nám. Můžete si o tom udělat vlastní obraz, jak to tedy je.

Vrchol všeho, co jsem zažil v Poděbradech v lázních, je, když mafiánský novinář poslal za mnou takovou mladou slečnu, která se představila jako studentka žurnalistiky a přišla s nějakým papírem, vykládala nějaké nesmysly a pod tím měla skrytý diktafon. Zapomněla říct, že pracuje pro člověka, který je psychopat, který je skutečně posedlý antibabišem, pro tu redakci. A potom zveřejnila na sítích, jak hází tu moji knížku do koše, tím se chlubí. Takže to je budoucnost naší žurnalistiky, takhle ty starší novináři vychovávají budoucnost naší žurnalistiky. Nemluvě o tom, že další mafiánská novinářka lhala o tom, že chci sledovat pana Rakušana. Nevím, proč bych to dělal, fakt to nemám za potřebí.

No a samozřejmě Piráti perlí. Potom, co nám tady pan Profant řekl, že ve Sněmovně jsou bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu… Já jsem tam taky, ale mám nejhorší účast, takže moc tam nechodím, ale asi tam patřím taky. Těch perel, které dostáváme, ty nesmysly, které padají z Pirátů, je neuvěřitelné množství. Minulý týden nás zásoboval hlavně pan Bartoš, který říká: „Spotřebitelské ceny meziročně stouply o 3,4 procenta. A dále porostou. Za nepromyšlené hospodaření premiéra tak nakonec platíme zase všichni. Dražší jsou třeba potraviny a bydlení. Člověk by čekal, že si bývalý ministr financí takovou věc pohlídá.“ To je neuvěřitelné. Možná pan Bartoš neví, že u nás máme instituci, která se jmenuje Český statistický úřad, která říká, co vlastně zdražilo. Například ceny automobilů vzrostly o 5,4 procenta, pohonných hmot o 18,5 procenta. Možná pan Bartoš neví, že ČR nevyrábí ropu. Těží se malé množství na Moravě. Že dovážíme ropu, že dovážíme plno věcí. Pan Bartoš neví, protože nemá ekonomické vzdělání, že to, co vykládá, je nesmysl. Přeci tady za péčí o cenovou politiku je Česká národní banka, ta bojuje proti inflaci. Mimochodem, ta inflace v Německu je vyšší než u nás – 3,8 procenta. Takže to byla první perla od pana Bartoše.

Druhá perla je, že nám sdělil, že zjistil v Ústeckém kraji, ale on jeho úvod do návštěvy Ústeckého kraje bylo, že je to tam jak v Rumunsku. Tak já nevím, kam chodí, do kterého kraje. Já jsem tam byl teď často, ale určitě to tam jak v Rumunsku není. A zjistil pan Bartoš, že v Ústeckém kraji berou lidé v průměru lidé o 11 tisíc méně než v Praze. A připadá na ně 20 procent všech exekucí. Občané za to ale nemohou, je to vina vlády. No, představte si. Možná pan Bartoš neví, že v Praze jsou nejvyšší platy a že všude jinde jsou nižší. To je taky vina vlády? Prosím vás, já nechápu, jak takový ekonomický diletant vůbec se může ucházet o funkci premiéra. Nedaří se, nedaří se. Takže to byl další nesmysl.

Potom další nesmysl byl o tom, že údajně můžeme za ceny energií, které mimochodem teď podle těch údajů, které máme ze „staťáku“ klesly. Ne, pane Bartoši, ne. Za ceny energií můžou ty vaši zelení. Protože vy, čeští Piráti, vy jste zelení. Zelení fanatici v Evropském parlamentu, kteří jste vymysleli ty emisní povolenky. Proto náš průmysl má problém. Ano, povolenky. Takže toto taky vlastně nevíte.

Já si myslím, že není možné přeci, aby člověk, která nemá základní ekonomické znalosti, který nerozumí vůbec, se ucházel o takovou pozici. Myslím si, že by bylo pane Bartoši nejlepší, kdybyste se zapsal do prváku Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, vystudoval to, potom měl nějakou praxi… Zatím můžete dělat ty techno diskotéky. A samozřejmě můžete hrát na harmoniku. To je to nejlepší, co byste mohl udělat pro naše občany a pro naši zemi.

Anketa Kdo zatím předvedl nejlepší volební kampaň? ANO 40% SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 1% Piráti + STAN 4% SPD 48% KSČM 2% ČSSD 0% Trikolora Svobodní Soukromníci 3% Přísaha 2% hlasovalo: 6615 lidí

Tak já vám řeknu o Thermalu ten příběh. 1993 – vláda ODS privatizuje hotel Thermal. Vítěz nabízí 500 milionů, ale nezaplatí je a získá ten majetek. Potom je soud. Potom se to ČSSD znovu snaží zprivatizovat roku 2004. Nedaří se. Já nastupuji 29. ledna 2014 jako ministr financí. A po čase zjišťuji, že máme nějaké hotel Thermal. Vůbec nechápu, proč ho máme. Totálně zanedbaný hotel Thermal. Do roku 2013 váš partner, pane Rakušan, pan Kalousek, váš bývalý partner, do toho nedal ani korunu. Nedali se tam otevřít ani okna, úplná katastrofa, zanedbaný. Já jsem až po čase pochopil, že je to ikonický hotel. Pro festival, pro Karlovy Vary. Tak jsme se začali starat. A dali jsme do základního jmění dvakrát 300 milionů, 600 milionů. Také jsme sehnali výhodný úvěr od Státního fondu životního prostředí, 600 milionů. Začali jsme se starat o ten hotel. Vy jste neudělali vůbec nic, vaši partneři, vaši spojenci.

No a teďka jsme měli otevřít bazén. Údajně jsem chtěl stříhat nějakou pásku. Nechtěl. Ani v Liberci jsem nešel na pódium stříhat pásku, já to nepotřebuji. Mně stačí lidem dávat tu knížku. Oni vědí, že v té knížce je napsané, co jsem pro ně udělal. A proto si pro ni chodí. Mimochodem jsem jich podepsal 7,5 tisíce zatím. Takže pan Rakušan nám sdělil, že jsme neschopní, Ministerstvo financí, protože v sobotu nebyl otevřen ten bazén. Bude otevřen teď ve čtvrtek. Bude tam paní Schillerová, já tam nepůjdu. Protože jsem svolal kulatý stůl k protilátkám.

Takže my jsme pro to něco udělali. Já vůbec nechápu, proč k takovým trapnostem se naši soupeři vůbec uchylují. Když dobře vědí, že já pro Karlovarský kraj jsem dělal maximum. Otevřeli jsme 10 km dálnice, kterou tradiční strany zapomněli postavit. A teď budeme otevírat koncem srpna obchvat Lubence. Pět let jsem bojoval za Císařské lázně, kde za mě začala rekonstrukce, společně s Vildumetzovou, v prosinci 2019. Teď to tam nějak chtějí měnit. Ano, to jsou konkrétní výsledky. Kdyby někdo byl postavil do Karlových Varů, které založil Karel IV., génius, tak to mohlo vypadat úplně jinak. Já jsem pro ně něco udělal, i pro ten Thermal. Ta vaše kritika je úplně mimo.

Jen jsem vám připomněl, kdo je to STAN, kdo je to PirátoSTAN. Zkrátka to, co vykládají, ty neuvěřitelné lži, je nesmysl. Ústecký kraj, o kterém říká pan Bartoš, že je to Rumunsko, horší než Rumunsko. 2013, kdy končili vaši bývalí partneři, Kalousek, byl příjem Ústeckého kraje 13,4 miliardy. Za první poletí už je 15, tento rok. A roku 2020 bylo 22 miliard. Mají na účtu 4,7 miliardy. Tady mám seznam všech investic do infrastruktury, které se realizují. Kromě Lubence Panenský Týnec obchvat, Louny obchvat, a další, všechno v realizaci. Víte, kolik dáme do Ústeckého kraje peněz, do zdravotnictví? Celkem 3,8 miliardy. Zachránili jsme nemocnice v Rumburce. Taky jsem zjistil v Ústeckém kraji v Lounech, že tam ještě ODSka kromě Středočeského kraje, kde rozprodala téměř všechny nemocnice, i v Lounech prodala nemocnici. Tam lidé mají problém, udělali z toho LDN, ten privátní subjekt. Takže do zdravotnictví dáme v Ústeckém kraji 3,9 miliardy téměř.

Další věc, kterou opakujete a vůbec tomu nerozumíte jsou evropské peníze. My jsme je zařídili. Víte, pane Bartoši, o evropských penězích za období 2014-2020 to vyjednával pan premiér Nečas. Já jsem v červenci 2020 vyjednal 800 miliard peněz na období 2021-2027. Takže i kdyby vy jste se stal, a to by bylo neuvěřitelné, premiérem teď té nové vlády, tak byste o tom ani tak nevyjednával. Protože příští premiér, který bude o tom vyjednávat, bude v roce 2026. Takže neumíte ani základ. Je to ostuda, katastrofa.

My jsme vyjednali pro Ústecký kraj z toho projektu Just Transition Fund pro oblasti, kde skončilo uhlí 41 miliard. Z toho Ústecký kraj dostane 15,8 miliardy. Na každého obyvatele je to 19 271 korun. Je tady celý program – podnikání, výzkum inovace; kompetentní lidé a smart region; nová energie a efektivně využívané zdroje, revitalizované území, a tak dale… Všechno jsme připravili. Vy nemusíte nic. Protože o tom nic nevíte, ani byste to nedokázali. A já jsem už pro ten Ústecký kraj něco udělal. Jako ministr financí, kde jsem řekl Ťokovi: hele, ty tu D8 otevřeš do konce roku 2016. Tu D8, kterou naši předchůdci stavěli 32 let. My jsme ji dokončili, já jsem ji dokončil.

Takže to je Ústecký kraj. Mohu vám tady vykládat o ZOO, co je tam všechno potřeba. A co je potřeba pro Ústecký kraj? No samozřejmě je to řešit obchod s chudobou, tu sociální situaci, dávky, sociální bydlení a tak dále... Všechno máme připraveno. Ty vaše řeči, vždyť o tom vůbec nic nevíte… Já ale chápu, že se snažíte, moc vám to ale nejde. Tolik ke kampani. Je to neuvěřitelné, co všechno odzněje. Já si myslím, že čím víc Piráti mluví a vykládají ty svoje nesmysl, tím více lidí si uvědomuje, že jsou to absolutně nekompetentní lidé.

Já jsem navštívil i Liberecký kraj. To není jenom, že tam podepisuji nějaké knížky. Tu knížku, které je skvělá. Ale potkal jsem se se zástupci bytových družstev, to je ta Spravedlnost pro bytová družstva, s paní Šlapákovou v Liberci. V České Lípě se realizuje rekonstrukce Jiráskova divadla za 165 milionů. Obchvat Česká Lípa, velice důležité. Tam to zase brzdí Děti Země. A Liberec také, ten kraj, kolik měl příjmy 2013? 6,8. A kolik měl 2020? 12,3. To jsou ty daně, které jsme vybírali a ty transfery. Stát podpořil samosprávu, kraje a obce. Kolik má Liberecký kraj na účtu koncem června? 4,2 miliardy. Kolik měl 2013? 1,1. Takže to se samozřejmě nedozvíte, protože zkrátka pozitivní věci se nekomunikují.

Teď očkování. Vždycky je očkování na prvním místě, ale nejdříve začnu s tou incidencí. Já bych chtěl poprosit rodiče, aby neposílali dětí na tábory, dokud nemají výsledek PCR testu. Případ z Brněnska – nastoupili dva sourozenci, kteří se vrátili s rodinou z dovolené z Turecka, no a skončilo v karanténě 26 dětí a 7 osob, které byly na ten táboře. Prosím vás, buďme disciplinovaní a nedělejte to. Skutečně je to důležité.

Také poprosím, aby se zdravotníci očkovali. Zase máme tady případ z Plzeňska – pacienti a zaměstnanci psychiatrické nemocnice, 7 osob bohužel pozitivních. Lékárna Pardubický kraj, celkově 23 zaměstnanců. A co je hlavně důležité, v tom Pardubickém kraji to byl problém, že lidé nechodí na 2. dávku. Prosím vás, když máte 1. dávku, tak musíte jít na 2. dávku. Prosím vás o to, udělejte to.

Já jsem poslal dopis všem hejtmanům ohledně těch mobilních očkovacích týmů. Samozřejmě ten zájem o očkování klesá, nicméně za minulý týden se nově zaregistrovalo 25 121 osob. Tento týden překročíme 11 milionů podaných vakcín. Dětí ve věku 12 až 15 už je téměř 130 tisíc. Celkově těch míst bez registrace máme 93. Takže nadále pokračuje projekt přibližování očkování blíže k občanům. Rozšiřujeme síť očkovacích míst. Psal jsem hejtmanům, hejtmankám, abychom společně to realizovali. Myslím, že to v některých krajích funguje velice dobře. Už máme 25 mobilních týmů, fakultní nemocnice pod Ministerstvem zdravotnictví to dostaly příkazem. Všechna ta očkovací místa bez registrace, s registrací jsou, znovu opakuji, na ockoreport.uzis.cz.

Velký problém je kontrola při návratu ze zahraničí, tam musíme skutečně na těch letištích to vylepšit.

jjjj

V Olomouckém kraji je připravený mobilní tým, 17.8 vyjede do Hanušovic, očkování od 12 do 16 hodin. GHC Genetics, Jesenická poliklinika vyšle tým do obcí na Jesenicko. V Ústeckém kraji budou jezdit 17. 8. Janov, vyloučená lokalita, Litvínov, Most, Děčín, Boletice a tak dále… Karlovarský kraj, tam to funguje dobře ten mobilní očkovací tým díky paní koordinátorce, do obcí na Chebsku a Sokolovsku. Moravskoslezský taky funguje. Společnost Podané ruce pokračuje Velké Opatovice, Boskovice, Blansko, Tišnov a tak dále…

Vakcín máme dost. Já jsem zařídil od Viktora Orbána, i když nikde není Janssen, aby nám půjčil. Přišlo to ve čtvrtek. Ty vakcíny byly rozděleny, 3 tisíce Plzeňský kraj, 3 tisíce Pardubický, 3 tisíce Jihomoravský, 6 tisíc Jihočeský, 2 tisíce Karlovarský, 1 100 Vysočina. Takže 18 100 vakcín jde do krajů. Praktici pokračují, pediatři očkují. Máme celkem budoucích rezervací 477 tisíc.

Takže prosím vás, zítra v pondělí 19.30 zasedne přes video vláda, jenom na jediný bod, a to je, jak to bude ve školách od 1. 9. Předkládá to pan ministr Plaga, pan ministr Vojtěch. Je tam jasná zpráva, jak máme postupovat od. 1. září.

Znovu opakuji, že očkování je to nejdůležitější.

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 61% Ne, nechat to 36% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8978 lidí

Tornádo. Na jižní Moravě jsem byl třikrát. Samozřejmě to sleduji. Naposledy jsem mluvil o hřbitovech. Kromě téměř 2 000 hrobů zasáhlo i márnici, kaple a další stavby. Ministryně Dostálová postiženým obcím s obnovou těchto míst pomůže, aby jejich obyvatelé mohli důstojně vzpomínat na své blízké. Ministryně tam byla v Brně, sešla se se zástupci Jihomoravského kraje. Mobilní týmy Státní fondu podpory investic fungují, počet uzavřených smluv rychle roste. Takže my na jižní Moravu nezapomínáme.

Dále tady mám sport. Sportovní agentura, celkově ten rozpočet, rozdělili jsme už více než půlku. V pátek vypsala novou dotační výzvu Region 2021, která rozdělí 1,3 miliardy korun. Nahrazuje to původní výzvu, která nahrazovala pouze 600 milionů a byl tam obrovský převis, mělo to dostat jenom 20 projektů. Teď to dostane 300 projektů. Sport je samozřejmě jedna z našich priorit.

Nakonec tady máme Vietnam. Já jsem v pondělí mluvil hodinu s vietnamským premiérem o spolupráci. Měl jsem tam jet původně na cestu. Těšil jsem se, že pomůžu našim podnikatelům. Tak aspoň po telefonu jsme všechno probrali. Podporu našich firem, plno projektů – Škoda Auto, naši zbrojaři, letadla, důlní průmysl a tak dále. My jsme darovali Vietnamu 250 tisíc vakcín, připravujeme další prodej pro ně. Vietnam je náš strašně důležitý partner, máme tradiční vztahy. Já znám velice dobře nového pana prezidenta, to je bývalý premiér. Připravovali jsme tu přímou linku Hanoj-Praha, Bamboo Airways. Snad to někdy dopadne.

Tak nebyl toho málo. Ještě tady mám od paní Schillerové, že agentura Moody's píše o zlepšující se ekonomické situaci v ČR. Stále jsme jedna z nejméně zadlužených ekonomik EU. Nevěřte, co říká koalice SPOLU a další, my jsme ten dluh snižovali, dobře to víte. A teď, ano, jsme trochu navýšili. Ale ty peníze jste dostali vy, a vy to dobře víte.

Držte nám palce. Držte nám hlavně palce, abychom zvládli ten Afghánistán. Děláme pro to maximum. Těším se na příští neděli. Hlavně se očkujte. První září se blíží. Je to důležité. Moc vám děkuji.

