Premiér Babiš: Pandemický plán byl primárně určen pro pandemii chřipky

Takže děkuji za slovo. Já jsem strašně rád za ten dotaz, hlavně k důvěře vlády. Vážení občané, teď se soustřeďte, i všichni přítomní. Já vám teď dám svou interpretaci té důvěry, abychom věděli, o co go. 2013, kdy končil tradiční demoblok, a nevidím je tady, byla důvěra vládě, 2013, 16 %! 16 %!

Potom tam byla Sobotkova vláda, když jsme (?) je vyhodili z vlády, tak to kleslo potom z 30 na 22. A jako premiér jsem začínal na 22 %, pane poslanče, a dotáhl jsem to na 40 % Takže zde byla skvělá vláda až do února 2020, kdy přišel covid. A my občanům připomeneme, co všechno jsme udělali před covidem. A výhoda opozice je samozřejmě tyhle kydy, ty nepravdy - že jsme nezvládli. Já vám také můžu připomenout tolik výroků Pirátů k pandemii, mám na to celé analýzy, kdo co říkal. Nevím, proč se k tomu vracíme. Takže ta důvěra klesla ze 40 před pandemií na 19, a to je stále víc, než v roce 2013, když už jsme u té interpretace.

MeZES, ano, to je skupina, a teď nevím, jestli ti experti jsou vaši nebo koho, vy to také uvádíte, že pan Smejkal je váš expert, není náš expert, takže oni jsou takoví experti, kteří radí všem a my samozřejmě s nimi pracujeme. A co se týče - Kochův institut, ano, Kochův institut bychom potřebovali, to je náš Státní zdravotní ústav, který by se měl transformovat na Kochův institut, a ještě je tady projekt Akademie věd, která má velký projekt virologického ústavu. Takže ano, na tom se pracuje.

A co se týče toho pandemického plánu, tak pandemický plán byl primárně určen pro pandemii chřipky a jeho poslední aktualizace v roce 2011 byla iniciována zkušenostmi získanými z pandemie 2009-2010 a současně zohledňuje nové poznatky o šíření chřipkového viru i o vzniku nových pandemických variant. Dále aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace, implementaci mezinárodních předpisů.

Vzhledem k situaci Covid-19, to je stále poměrně nové onemocnění, ke kterému na základě vědeckého bádání zjišťujeme stále nové poznatky a epidemiologické souvislosti, jako například výskyt nových mutací, o kterých stále příliš nevíme zejména co se týče jejich vlivu na účinnost vakcín a jejích přenosnosti. Není zpracován plán strategie aktuálně přímo Covid-19, ale v řešení této nemoci se postupuje podle doporučení ECDC, Světové zdravotnické organizace, odborných skupin napříč jednotlivými odbornostmi, tak aby bylo zajištěno komplexní řešení pandemie. Nejsou známy všechny epidemiologické charakteristiky Covid-19 zejména, jak již bylo zmíněno, v efektivitě očkování a není v současné době při současné úrovni poznatků možnoaktualizovat pandemický plán Covid-19. Toto je možno provést až na základě provedení komplexní analýzy a vyhodnocení všech aspektů, protiepidemických opatření a dalších nastavených mechanismů, postupů v boji s pandemií, včetně nastavení optimální očkovací a testovací strategie, jelikož je nutné, aby aktualizace reflektovala všechny známé poznatky a byla účinným a efektivním nástrojem pro boj nejen s pandemií onemocnění Covid-19, ale i pro další onemocnění, jež mohou být závažný dopad na veřejné zdraví.

Takže v boji proti této nákaze my využíváme doporučení odborných skupin nejen při Ministerstvu zdravotnictví, ale i další odborná uskupení, která řeší problematiku nastavení nejen protiepidemických opatření k zamezení vzniku a nekontrolovatelnému šíření dané nákazy napříč populací, ale také další činnosti v přesném nastavení testovací a očkovací strategie, systému trasování, podmínky testování atd.

My se připravujeme samozřejmě na další léta, to znamená, už teď se vyjednává o dodávce vakcín na rok 2022, 2023. Evropská komise na expertní úrovni analyzuje, které vakcíny jsou perspektivní, které nejsou. Řeší se očkování dětí a další věci. Takže v tomto směru pokračujeme. (Předsedající: Čas.) A určitě budeme na druhou vlnu očkování lépe připraveni než na ten začátek, který začal 27. prosince.

