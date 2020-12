Premiér Babiš: Pro dobrotu na žebrotu

reklama

Děkuji za slovo. Děkuji všem za podporu, kteří mi psali a sdíleli moje utrpení při některých těch projevech. Ráno se mě ptali, proč mám nejmenší účast ve sněmovně, tak už to snad pochopí ti redaktoři.

Pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme vám v dobré vůli poslali návrh vakcinačního plánu. A já jsem dokonce donutil pana ministra, aby vám to poslal, protože jsme chtěli s vámi normálně debatovat. A vy jste to teďka roztrhal na kusy. A my jsme vám to v dobré vůli dali, abychom o tom diskutovali. Ale dneska to není o očkování přece, ne? Dneska je to o nouzovém stavu.

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 4946 lidí

Někdo tady říkal, že jsme přišli s pýchou. Já jsem sem přišel s pokorou, se žádnou pýchou. A v podstatě já vůbec nechápu, co tady vlastně diskutujeme 5,5 hodiny. Všichni ti, kteří nechtějí prodloužit nouzový stav, chtějí chaos a ohrožují životy našich spoluobčanů. Jednoznačně. Ano. Chcete jenom chaos, nic jiného. A to jsme mohli dneska vyřešit za hodinu. Proč vlastně chcete tak často tu debatu o nouzovém stavu? No abyste tady mohli mluvit 5,5 hodiny. Minule to bylo 6,5 hodiny, teď bylo 5,5 hodiny. Všichni jste si udělali ty projevy... A to je všechno, ne? O to jde vlastně, abyste tady mohli mluvit. A já jsem tady získal asi tři voliče, protože mi někdo říkal, že ty projevy, že to ani v hospodě, když mají pět piv, neříkají ty věci, které odezněly, některé ty projevy byly šílené úplně. Takže díky za to teda. Někteří psali, že mě nevolili, ale po tom, co vidí, jak trpím tady, tak že dostanu ten hlas. Tak díky.

Jaká represe? Největší pokutu policisté dávají 3,5 tisíce korun. A myslíte si, že ten majitel Vyšehradu nebo ten Američan, který tady organizuje ty túry, co přijedou ze zahraničí a všichni chlastaj, potom ještě poškodí nějaký pomník. A ta studentka z Erasmu si stěžuje, že když tam přišla policie, že chudinka nedostala vodu - no ve Francii by s ní naložili jinak. A tady porušují někteří pravidla a my říkáme - ne, většina respektuje.

A vy jste zapomněli, co před měsícem jsme tady dělali? My jsme kupovali postele, řešili jsme oxygenační přístroje z Nového Zélandu, stavěli jsme polní nemocnice a naši zdravotníci bojovali pro to, abychom neměli lidi, kteří budou ležet na chodbách a někdo bude rozhodovat o té intubaci, jak to bylo v Itálii. Já nechápu. Takže vy vlastně říkáte, že nemáte problém s tím, že skončí nouzový stav, bude chaos, pandemie se rozšíří, budeme mít zase 300 mrtvých denně. A potom budete zase řvát - a zase jste nic neudělali a všechno špatně. - Tak já fakt tomu nerozumím. Ale já chápu, že ten nouzový stav je potřeba mít stále, abyste mohli mluvit tady, abyste stále mohli mluvit a napadat tu vládu a opakovat jí některé ty lži.

Ono stokrát opakovaná lež je pravda. A hlavně to je lež, kterou rozšířil pan Hřib a pan Bartoš ji dneska opakoval. Není pravda, není pravda, že já bych vinil Pražany z toho, že dělají něco špatně. To není vůbec pravda. Já jsem vyzval pana Hřiba, aby řešil dopravu, ty narvané tramvaje. Dneska pan Fiala tu není, řekl, že budou nějaké omezené spoje Českých drah. Tak jsem to vyřešil... Ne pan Fiala, pan Fiala druhej... Tak jsem psal Havlíčkovi, Havlíček psal Bednárikovi. A je vyřešeno. A proč to ten Hřib neudělal? Není pravda, že já jsem kritizoval obyvatele Prahy. Je to lež, kterou opakoval Bartoš, Hřib a další. Já jsem jenom chtěl, když teda pan primátor říká, že nic nemůže, tak mohl aspoň zavolat na ten Dopravní podnik, aby posílili ty spoje, ne, když jsou tam lidi jak sardinky. Vždyť věděli kolik dní dopředu, že skončíme ve 22.00. To věděli, ne? A neuděl vůbec nic. To jsem kritizoval. A potom jsem kritizoval, že na Staromáku někdo prodává langoše a trdelník. A to bylo všechno. Ale vy jste to převrátili všechno, protože vám to vyhovuje, děláte tu politiku, vy jste ti profesionální politici. Takže já to odmítám. Není to pravda. Já jsem věděl, že COVID-19 bude hlavní téma před krajskými volbami, ale teďka v tom pokračujete? Teďka vám je jedno, že za chvíli můžou být přeplněné nemocnice a zase budou umírat lidi? Já fakt tomu nerozumím. Nerozumím, proč tady se dělá politika.

Pan Mihola mluvil o těch kompenzacích. My jsme dali tento rok 150 miliard kompenzací. A ten návrh navýšení, pane poslanče, je vlastně zákon, my jsme museli měnit zákon. A my samozřejmě jsme kompenzovali a budeme kompenzovat. Ano, teďka nám nadávají za ty restaurace. Ale víte vůbec o tom, že žádné restaurace v okolních státech nejsou otevřené? Žádné. Ani v Německu, ani v Rakousku, ani Maďarsku, na Slovensku na terase, v Polsku zavřeno. Pro dobrotu na žebrotu. My samozřejmě chceme, aby naši podnikatelé podnikali. A většina to dodržuje, absolutně to dodržuje. Takže já jsem si myslel, že to bude nějaká debata normální, ale zase to byla jenom politika. Pan ministr nestačil x krát vyvracet různé dezinformace, které tady byly. A mě to samozřejmě mrzí, protože jsem si myslel, vy jste vždycky deklarovali - pojďme se bavit a my máme návrhy. Ale vy jste nenavrhli dneska, co máme dělat tedy.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenom všechno kritizujete. Můžeme si zopakovat celý ten rok, jak to bylo, první vlna, rozvolňovačky. Já chápu, že stále děláme všechno špatně, že jsme podle vás strašná vláda, ale uvidíme, když skončí rok, jak to bude dál. Já si myslím, že jsme dělali maximum a děláme maximum pro to, abychom ochránili životy lidí. A vy když řeknete, že nouzový stav nepotřebujeme, tak zkrátka ohrožujete životy. Já to znovu opakuji a tak to je. Takže různé debaty tady, nevím, ten pan poslanec Bojko mě vždycky baví nejvíc. Prosím vás, profesor Beran byl u mě v kanceláři. On seděl s profesorem Prymulou šest let v kanceláři. A já jsem i pana ministra prosil, pokud je někde na webu, aby ho dal pryč. A ten Isoprinosin - na to je potřeba klinická studie. A SÚKL dal zkrátka nějaká pravidla, a to nefungovalo. A proč se nestal ministrem? Protože mě to nenapadlo a půl roku žije v Thajsku, leží půl roku na pláži a je v pohodě. To je asi ta odpověď, co jste se tady ptal.

A co se týče toho piva, pane poslanče Stanjuro. Ano, jsou tam úředníci. Nejsme všichni dokonalí. Teď tam bylo nějaké vysvětlení opatření, tak jsme to řešili, reagovali jsme, změnilo se to. Chápu, že asi všichni, kteří nás kritizují, jsou dokonalí. My dokonalí nejsme, ale když děláme chyby, tak se snažíme je napravit. Takže to je asi tak všechno. A já chápu, nevím, jak se to tedy dneska schválí, nebo neschválí, že si to před Vánocemi znovu zopakujeme. Je mi to líto. My jsme mysleli, že pochopíte, že ta situace není dobrá, že je to skutečně potřeba prodloužit o třicet dnů, ale strávili jsme tady už téměř šest hodin a já myslím, že lidi asi vidí, jak to tady funguje a o co tady jde. Já můžu říct jenom, že mě to mrzí.

A otázky na očkování, ano, já mám podobné otázky. My čekáme a když dá Evropská agentura 15. 12. definitivně zelenou, tak se potom samozřejmě dozvíme, kdy vakcína přijde a připravujeme se na to. Je to jenom nějaký první výkop materiálu. Byla tady i debata o očkování proti normální chřipce. Ano, to se objednává rok dopředu. Dneska v Evropě chybí 20 mil. vakcín na normální chřipku. Já osobně jsem to i s paní profesorkou Adámkovou řešil. Objednali jsme o 20 % víc, ještě jsme z nich vyrvali asi 25 000 dávek, bylo to 890 000 a jsme si vědomi toho, že je potřeba dělat marketing, přesvědčit lidi, že očkováním si ochrání svoje životy. Ale pan profesor Válek tady kritizoval. Ano, stát není firma, není firma a než udělá nějakou kampaň Ministerstvo zdravotnictví, tak to musí zpracovat legislativa a potom oslovit a soutěž a tak dále. Takže to trvá, jsme si toho vědomi. Ale já říkám, že tady máme asi shodu a chceme to propagovat, takže já tyto připomínky beru, ale chápu, že je tady příležitost, že lidi se na to dívají, ale my se s vámi o tom chceme bavit normálně, pokud je tedy zájem, a samozřejmě budeme určitě akceptovat vaše dobré nápady. Ale zkusme být racionální a nejenom zůstat v kritice, že všechno děláme špatně.

Znovu opakuji, je to o prodloužení nouzového stavu. Když se neprodlouží, je to chaos, je to katastrofa, je to ohrožení životů. Tak si to, prosím vás, uvědomte a zkuste to podpořit. Já vám děkuji.

Psali jsme: Premiér Babiš: Vakcína je naší jedinou zbraní Babiš: Hnusné, odporné, zákeřné zvíře. To je covid Premiér Babiš: Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude... Premiér Babiš: Znovu opakuji, že očkování bude dobrovolné a pro všechny zdarma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.