Premiér Babiš: Pro úřední maturity jsem dělal, co jsem mohl

Vážení maturanti,

velice se omlouvám, že nejsem schopen vám odpovídat na stovky zpráv. Mailů mám nepřečtených víc než tisíc a v minulosti jsem se snažil odpovídat každému z vás, ale teď nestíhám, takže vám píšu tímto způsobem všem.

Jak jsem vám slíbil, hned v pondělí jsem jednal s panem ministrem školství Robertem Plagou o úředních maturitách i ve světle usnesení Sněmovny z minulého pátku. To jsem navíc zařadil i jako téma na pondělní jednání vlády. Dnes bude vaši petici s 30 tisíci podpisy projednávat petiční výbor ve Sněmovně a ve středu předstoupí pan Plaga před poslance školského výboru. Takže kolem maturit se toho stále děje dost.

Jak sami dobře víte, pro úřední maturity jsem dělal, co jsem mohl. Otevřel jsem to téma, věnoval jsem se mu a dlouhodobě jsem ho prosazoval. Se spoustou z vás jsem si dopisoval, mluvili jsme spolu na videokonferencích. Takže dobře vím, že letošní maturita je úplně jiná. Žádný maturitní ples, stužkování, poslední zvonění, svaťák. Bojoval jsem za vás na vládě, ve Sněmovně, schytal jsem za to spoustu ran od opozice i od médií. Nelituju toho, protože si stále myslím, že úřední maturita dává smysl.

Pan ministr Plaga ale úřední maturitu striktně odmítá. Tvrdí, že ji on sám zavést nemůže a že jediný způsob je přijmout nový zákon. A i když v pátek poslanci přijali usnesení, ve kterém mj. vyzývají pana ministra, aby umožnil úřední maturitu, tak se usnesením řídit nemusí. Navíc to usnesení podpořili až na výjimky jen poslanci ANO a ČSSD, takže takový zákon by ve Sněmovně téměř jistě narazil.

Spousta z vás mi píše, abych ministra Plagu odvolal. Jenže to by váš problém stejně nevyřešilo. Výměna ministra nějakou dobu trvá a úřední maturitu by to automaticky nepřineslo. Navíc v době, kdy se žáci a studenti vracejí do školy, by to všechny znejistělo. Naprosto ale s vámi souhlasím, že styl komunikace pana ministra není vůbec šťastný. Mrzí mě, když mi spousta z vás píše, že na sociálních sítích se k vám chová někdy až arogantně nebo vůbec nereaguje.

Musíme se dívat na situaci reálně. Chápu, že řada z vás je naštvaná, ale jsem rád, že se nám podařilo vybojovat alespoň nějaké úlevy. Včera pan ministr souhlasil s tím, že maturanti dostanou opravný termín didaktických testů navíc a další opravný termín i pro praktické zkoušky. Opravné termíny tak nebudou dva, ale tři. A jeden z nich už začátkem léta, a ne až v září. Aby ti, kdo neuspěli, nemuseli na další šanci čekat celé léto. Totéž platí pro praktické zkoušky.

K tomu už z dřívějška platí, že ministerstvo zrušilo písemnou práci (sloh) a v březnu i povinnost dělat ústní z češtiny a jazyka. Studenty středních škol tak čekají jen 4 části maturity. Dva didaktické testy z povinných předmětů a dvě ústní zkoušky z volitelných. Na didaktické testy mají navíc žáci více času (plus 10 minut u češtiny a jazyka, 15 minut u matematiky.) A platí, že didaktické testy nemusejí dělat studenti zdravotnických a sociálních oborů. A to včetně těch, kteří je studovali dálkově. Ve školní části u praktických zkoušek ministerstvo svolilo, že školy si mohou zvolit jiné formy, jako třeba vypracování maturitní práce atd. A hlavně prodloužilo termín pro jejich konání až do 27. srpna.

Vím, že to není to, co jste chtěli. Já jsem si taky představoval něco jiného. Ale ta atmosféra proti úřední maturitě je opravdu silně nepřející. Pro mě až nepochopitelně. Působí to na mě až dojmem, že kdyby s návrhem úřední maturity přišel opoziční politik, v médiích by měl jistě pozitivní ohlasy. Máte smůlu, že jsem s tím přišel já. Omlouvám se. Je to pro dobrotu na žebrotu. Vždy jsem vám říkal, že se budu snažit to prosadit a udělal jsem všechno, co bylo v mých silách. Zeptejte se opozičních politiků, proč se nikdo z nich nesnažil vám pomoct.

Debata se ještě paralelně vede ve Sněmovně, intenzivně komunikuji s našimi poslanci prof. Karlem Raisem, Patrikem Nacherem a předsedkyní petičního výboru prof. Helenou Válkovou, kteří se tomu budou dál věnovat.

Myslím ale, že na druhou stranu se budeme muset v nějaký moment s výsledkem, který se nám podařilo vybojovat, smířit.

Snad můžu říct, jako starší a zkušený člověk, že lepší je vědět, co přesně člověka čeká, než stále žít v nejistotě a upínat se k nějaké naději, která nakonec nemusí vyjít.

Já se teď musím soustředit na očkování, rozvolňování, návrat do normálního života a ekonomickou obnovu naší země.

Díky vám všem, že mě chápete.

Andrej Babiš ANO 2011



