Premiér Babiš: Proč se s tím Junckerem vůbec bavím?

Všiml jsem si, že se někteří z vás ptají proč se s tím Junckerem vůbec bavím? No protože, když náš předchozí premiér se šéfem Evropské komise nemluvil, dopadlo to tak, že na nás komise podala žalobu.

A já mu teď na čtyři oči vysvětloval, že žaloba nic nevyřeší, co my Češi chceme a jak by Brusel měl víc naslouchat členským zemím. I těm menším, jako jsme my.

A nepotkal jsem se tam jen s ním. Jasný, ještě jsem se nedohodli, ale je to výkop, na kterém budu dál makat.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Chceme, aby lithium zůstalo v našich rukou Premiér Babiš: Opatření na Letišti Václava Havla jsou investicí nejen do bezpečnosti Premiér Babiš: Stát musí podporovat podnikatele při otevírání nových trhů Premiér Babiš: V Bruselu jsme hovořili o rozpočtu, migraci, brexitu i fondech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV