Premiér Babiš: Programové prohlášení pro nás není cár papíru

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

už potřetí se tu scházíme, abychom hlasovali o nedůvěře vládě. Tentokrát čtyři měsíce před volbami.

Prý chcete vládě vyslovit nedůvěru například proto, že nemáme většinu. To jsme neměli od prosince 2017.

Prý chcete vládě vyslovit nedůvěru, kvůli pochybné a jednostranně vyargumentované zprávě auditorů Evropské komise o mém údajném střetu zájmů. Žádný střet zájmů nemám. Lexu Babiš, který jste mi prosadili na míru, jsem plně vyhověl. Dodržuji a vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. Agrofert neřídím ani neovládám. Evropská komise nemá co vykládat české zákony. ČR žádné peníze vracet nebude. Celé je to nesmysl.

Prý chcete vládě vyslovit nedůvěru kvůli kauze Čapí hnízdo. Zase máme pár měsíců do voleb a zase tu je ta pseudokauza. Zase se budu opakovat. Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Věřím, že náš justiční systém je spravedlivý a v této věci se to doufám znovu ukáže. Státní zástupce už tento nesmysl stopnul jednou, doufám, že to zastaví i tentokrát.

Prý chcete vládě vyslovit nedůvěru kvůli deficitu, že si prý děláme ze zákonů trhací kalendář, že vám prý jde o principy a další a další nesmysly a nepravdy.

Tak já vám v osmi bodech připomenu, jaké to vládě chcete vyslovit nedůvěru.

Chcete Svrhnout vládu, které konečně prosadila důstojné důchody.

V roce 2009 byla průměrná penze 10 045 korun měsíčně. Nastoupila ODS a TOP 09. Výsledek byl, že na konci roku 2013 byl průměrný důchod 10 962 korun měsíčně. Za čtyři roky jste dokázali našim seniorům přidat tisícovku. Tak jste byli štědří.

A teď si to porovnejte s mojí vládou. V prosinci 2017, kdy jsem se stal premiérem, průměrná penze byla 11 745 Kč. K letošnímu březnu byl průměrný důchod už 15 351 korun. To byl jeden ze slibů naší vlády. Lidem nad 85 let jsme přidali tisícovku navíc. A v prosinci 2020 každý senior dostal ještě 5000 Kč.

Průměrně jsme tak valorizovali důchody téměř o tisíc korun rok co rok.

A na rok 2022 senioři dostanou v průměru měsíčně 758 korun navíc. To pro případ, že byste, nedejbože, sestavovali vládu, aby na ten náraz byli líp připravení, protože jim určitě jako první věc seberete slevu 75 procent na jízdném ve vlacích a autobusech, kterou jsem osobně prosadil.

Chcete Svrhnout vládu, která radikálně zvedla lidem platy.

V roce 2017 jsme slíbili učitelům, že budou brát v průměru přes 45 tisíc měsíčně. A slib jsme splnili. Letos budou kantoři brát přes 46 tisíc korun měsíčně. Za vás byl v roce 2013 průměrný plat kantora 26 111 Kč. My jsme jim přidali skoro jednou tolik.

My své sliby plníme.

Programové prohlášení pro nás není cár papíru. Nejsme ODS, která se před volbami dušuje, že nebude zvedat daně a pak udělá přesný opak a s TOP 09 prosadí megapodvod nazvaný superhrubá mzda. Tu jsme, mimochodem, taky zrušili. ODS našla odvahu se přidat až po 12 letech, co o tom mluvila. Samozřejmě až teď, když je v opozici.

Zrušením superhrubé mzdy jsme všem 4,5 milionu zaměstnancům ve veřejném, státním a soukromém sektoru zvedli čistou mzdu o 7 %. A pak jsme vyrovnali letité dluhy, které tu po vás zbyly u klíčových profesí. Policisté tak díky naší vládě budou letos brát v průměru 50 530 korun, hasiči 51 100 korun a vojáci 51 700 korun měsíčně.

Průměrný plat u pracovníků sociálních služeb bude letos 35 097 korun a u sestřiček dosáhne 58 200 korun. Významně jsme navýšili mzdy i u lékařů. Díky těmto příjmům se razantně omezil odchod našich zdravotníků a pečovatelů do zahraniční za lepším.

Po vaší vládě v roce 2013 sestřičky braly v průměru 28 388 korun a pracovníci sociálních služeb 16 827 korun. My jsme jim platy zvedli o víc než dvojnásobek.

Chcete Svrhnout vládu, která snížila lidem daně.

Chápu, že kolegům z ODS a TOP 09 z toho jde hlava kolem, ale představte si, že i když jste ve vládě, tak můžete snižovat daně. Stačí chtít.

Až na hazard, tabák a alkohol, naše vláda daně snižovala – dělá to nějakých 436 miliard, které šly zpět lidem a podnikům.

Superhrubou mzdu jsem už připomněl. Jejím zrušením jsme zaměstnancům snížili daň z příjmu na 15 %. U živnostníků jsme také uhájili daň z příjmu 15 % a zavedli pro ně měsíční paušální daň, aby se nemuseli otravovat s účetnictvím.

Zrušili jsme také daň z nabytí nemovitosti. Další výmysl ODS. Taky se přidala. Zase k tomu našla odvahu až v opozici.

Daně jsme dále snižovali tam, kde je ODS a TOP 09 s velikou chutí zvyšovala, protože se tomu lidé neměli jak bránit. A to je DPH. U daně z přidané hodnoty jsme významně rozšířili sníženou sazbu 10 %. A do této snížené sazby jsme postupně převedli položky jako: dodávky tepla, vodné a stočné, hromadnou dopravu, stravovací služby, kadeřníky, opraváře, domácí péči, nealko a moje oblíbené točené pivo.

Chcete svrhnout vládu, která zvýšila životní úroveň.

Zase jsme slyšeli, že „Babiš, zadlužil zemi! Budou trpět naše děti! Nikdo to nezaplatí! Zkrachujeme!“ Ale tomu nevěříte ani vy sami. V HDP na hlavu jsme už předběhli Portugalsko, Řecko, Španělsko i Itálii.

Když jsem se stal v lednu 2014 ministrem financí byl dluh vůči HDP po vašem „rozpočtově odpovědném“ vládnutí 41,1 %. Na konci roku 2019 jsme ho srazili na 29 %. Ano, pak přišla pandemie. Ale i navzdory tomu, navzdory miliardám investovaným do našich lidí a našich podniků jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí. Za rok 2020 jsme zůstali 4. nejméně zadluženou zemí EU. A víte kolik byl dluh vůči HDP? 36,9 procenta.

To znamená, že to je stále méně, než v jakém stavu jsem zdědil vyplundrované veřejné finance po vás, když jsem přišel do vlády v lednu 2014. Jen pro porovnání, když jsme u toho dluhu. Rakousko dluh má 84 %, Německo 71 %, Francie 117 % a Japonsko víc než 200 % HDP. Tyto země určitě nezkrachují, stejně jako nezkrachujeme ani my.

A pokud jde o ty peníze, kvůli kterým narostl náš dluh, tak to nejsou miliardové tunely, které tu ty vaše takzvaně demokratické strany roky provozovaly. Ty peníze jsme nikam nezašantročili, ale dali jsme je lidem. Proto se úspory domácností navýšily k 30. dubnu za poslední rok o rekordních 360 miliard.

Dluh jsme v minulosti stabilizovali jednou, a pokud bychom k tomu měli příležitost i v příštím volebním období, tak to dokážeme znovu.

Chcete Svrhnout vládu, která myslí na rodiny.

Zvýšili jsme rodičovský příspěvek z dvouset dvaceti tisíc na 300 000 korun a ženám s vícerčaty na 450 000 korun. Ten se nezvyšoval od roku 2008. Jakmile jste se ocitli v opozici, tak jste se mohli přetrhnout, abyste lidem přidali. Ale když jste vládli, tak vás to ani nenapadlo.

Mladým rodinám, které jste roky cíleně dusili, jsme odklepli státní úvěry na bydlení s úrokem 1 % a to dokonce i na nákup družstevního podílu. Díky projektu Výstavba jsme rozvázali obcím a městům ruce při výstavbě sociálního bydlení.

Zrušili jsme například karenční dobu na první tři dny nemoci, další váš asociální výmysl. Zavedli jsme konečně eNeschopenku. Zvýšili jsme dávky na domácí péči a lidem s nejtěžším postižením jsme přidali 6 tisíc na 19 200 korun měsíčně a těžce postiženým 4 tisíce měsíčně na 12 800 Kč. Další skupina lidí, na které jste roky kašlali.

Chcete Svrhnout vládu, která myslí na spotřebitele.

To my jsme zlidštili exekuce a insolvence. To my jsme zatočili s dětskými dluhy, navýšili jsme nezabavitelnou částku i hranici, od které se sráží celá mzda. Díky nám kvůli dluhu nižšímu než 100 tisíc už lidem exekutor nemůže prodat střechu nad hlavou jako kdysi. Zrušili jsme rozhodčí doložky a zastropovali odměny pro exekutory a advokáty. To všechno byly vaše výmysly.

Ale udělali jsme i další věci pro běžné zákazníky. Třeba jsme přechod k jinému mobilnímu operátorovi zkrátili na dva dny nebo jsme prosadili pokutu až 500 tisíc za přetočený tachometr.

Chcete Svrhnout vládu, která konečně investuje.

Za poslední roky jsme do České republiky investovali stovky miliard. Dokonce jsme všechny možné investiční projekty zanesli do Národního investičního plánu. Tam jsme do roku 2050 zmapovali přes 20 tisíc projektů za 8000 miliard.

Postavili jsme 59,3 km nových dálnic a dalších 107,3 km jsme rozestavěli. Postavili jsme 66,8 km silnic 1. třídy a dalších 74,3 km se staví. Vy jste dálnic postavili tak nula nula nic, naopak jste jejich výstavbu zarazili.

V září dokončíme kompletní rekonstrukci D1 a do Hradce Králové jsme konečně po 36 letech protáhli D11. Letos začala výstavba D4 směr Strakonice – první PPP projekt v historii naší země v délce 32 kilometrů. V roce 2025 napojíme Prahu na D3 a Karlovy Vary na D6. Postavili jsme a stavíme plno nových obchvatů jako kolem České Lípy, Třince, Pardubic, Frýdku-Místku, Otrokovic, Znojma, Slaného, Jaroměře, Strakonic, Krnova, Řevničova.

Stavíme nejen mnohonásobně víc, než když jste vládli vy, ale i o polovinu levněji než za éry ODS, kdy tak zázračně zbohatl váš ministr dopravy a jeho firmy. Vy jste kilometr dálnice stavěli za 342 milionů korun. My kilometr dálnice stavíme v roce 2021 za 152 milionů. A jde to i rychleji díky novému zákonu o liniových stavbách, který jsme prosadili. Další věc, na kterou jste se vykašlali.

Miliardy jsou vidět i ve zdravotnictví. Vymetli jsme vaše šnajdroidy, kteří byli přisátí na veřejných penězích, takže jsme mohli konečně začít investovat. A to pořádně, letos jde do zdravotnictví 391,6 miliardy korun.

Za čtyři roky naší vlády jsme rozjeli projekt klíčových strategických investic do nemocnic jako například v IKEMu. Nakoupili jsme špičkové přístroje, inovativní léky a léčiva pro pacienty se vzácnými onemocněními. Díky nám v odlehlých oblastech otevřelo nové ordinace 62 praktiků a 30 zubařů. Navýšili jsme kapacity lékařských fakult i středních zdravotnických škol. To aby nás měl kdo léčit až lékaři a sestřičky, kteří oddřeli celou pandemii, odejdou do penze.

Konečně jsme začali něco dělat se sportem. Pokračovali jsme v podpoře sportu, se kterou jsem začal jako ministr financí. Vznikla národní agentura, která se věnuje jen sportu. Jen letos rozpočet na sport 2021 přesáhne 10 miliard, v roce 2017 byl necelých 6 miliard. Díky programu Můj klub podpoříme 6500 projektů za 1,6 miliardy a díky programu Kabina to bude 1500 projektů za 1,2 miliardy v následujících dvou letech. To znamená konec smradlavým šatnám, rozpadajícím se halám a zanedbaným sportovištím mimo velká města.

Nezapomínali jsme ani na kulturu. Zrekonstruovali jsme desítky památek. Třeba v Praze historickou budovu Národního muzea jsme stihli opravit na 100. výročí oslav založení Československa, dále pak Státní operu nebo Negrelliho viadukt. Připravili jsme rekonstrukci Invalidovny. V Karlových Varech se opravují Císařské lázně, v létě otevíráme ikonický bazén hotelu Thermal. To je ten, co jste nechali zchátrat spolu s hotelem. Renovujeme i hrad Karlštejn nebo zámek Telč.

A prosadil jsem také, aby se realizoval projekt Muzea totality v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Vy máte antikomunismu plná ústa, ale za ty roky jste udělali… no, víte co.

Miliardy jsme investovali do naší krajiny a životního prostředí. Podpořili jsme výstavbu stovek kilometrů vodovodů a kanalizací. Zateplili jsme tisíce budov a vyměnili jsme přes 100 tisíc kotlů. Podpořili jsme přes 3500 obcí v boji proti suchu. A od roku 2030 jsme rozhodli o konci skládek.

A konečně jsme prosadili i zahrádkářský zákon, který jsme jako jedna z mála evropských zemí neměli. Další váš dluh. Zdravím všechny zahrádkáře.

Chcete Svrhnout vládu, která bojuje za české zájmy.

Na rozdíl od vás jsme konečně začali modernizovat naši armádu. Když přišla ekonomická krize, tak první, kde jste začali škrtat, byla armáda. Dokonce jste jí snížili rozpočet jen na 1,1 % HDP. V roce 2009 měla armáda rozpočet 56 miliard a vy jste ho snížili na 42 miliard. Za nás má armáda rozpočet 85 miliard. Konečně jsme vojákům pořídili špičkovou výbavu a techniku, která nahradila tu sovětskou: nové americké vrtulníky, španělské i švédské obrněnce, české útočné pušky a pistole, izraelské radiolokátory.

A můžeme pokračovat zahraniční politikou. To až naše vláda udělala něco s ruskou rezidenturou v Česku. Vy jste o tom jen roky mluvili.

Především jsme ale vláda, která důrazně bojuje za české národní zájmy v Bruselu. Třeba na finanční období od roku 2021 do roku 2027 dostaneme od EU 976 miliard korun, z toho jsem svojí urputností pro Česko vyboxoval 42 miliard navíc. Prosadil jsem jádro a zemní plyn jako čistý zdroj při plnění klimatických cílů EU, stejně jako dopady kůrovcové kalamity.

V Bruselu jsme 28. června 2018 s Viktorem Orbánem zarazili povinné migrační kvóty, pro které předtím hlasovali třeba europoslanci TOP 09 a STANu.

Jak už jsem řekl tisíckrát, my sami si budeme rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a pracovat. To je jediné zodpovědné řešení migrace. Tak si to totiž Piráti a STAN dali do programu. „Zodpovědné řešení migrace“. Tím asi chtějí říct, že odmítání uprchlických kvót je nezodpovědné.

Já dobře vím, co se skrývá za tím „zodpovědným řešením migrace“. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To zvládneme, asi si myslí Piráti.

Vždyť pan Bartoš prohlásil: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“ Tolik pan Bartoš.

To bylo před dvanácti lety v roce 2009. Bylo mu 29 let. Dnes to vysvětluje tak, že prozřel a že to byla mladická nerozvážnost. Je zajímavé, že v roce 2016 ale byl na demonstraci, kde vítal uprchlíky. To mu bylo 36 let. O sedm let později. Asi taky nerozvážnost. Dnes je mu 41 let a docela se děsím toho, co budete dělat za nerozvážnosti příště.

Opakuji, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán.

My nechceme sdílet naše auta!

My nechceme sdílet naše byty!

My nechceme sdílet naší zemi!

Takže abych těch osm bodů shrnul.

Chcete svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody.

Radikálně zvedla lidem platy.

Snížila lidem daně.

Zvýšila životní úroveň.

Myslí na rodiny.

Myslí na spotřebitele.

Konečně investuje.

Bojuje za české zájmy.

Dalším důvodem, proč nám chcete vyslovit nedůvěru, je pandemie. Tam se totiž to vaše pokrytectví, pozérství a sabotáže ukázaly v plné nahotě.

Od začátku jste epidemii bagatelizovali. Zatímco v Itálii řádil covid a kosil lidi, tak jste protestovali, že jsme zakázali lety ze severní Itálie. A že jsme si dovolili rozhodnout, že se Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě pojede bez diváků. Tehdy se poprvé vyrojila spousta amatérských epidemiologů. Zatímco my jsme zaváděli razantní protipandemická opatření a vy jste mluvili o chřipečce.

Ta první vlna v podstatě žádná vlna nebyla, protože šíření viru naše vláda včas zarazila. Ale hlavně jsme všichni měli zadek sevřený strachy. Vy jste také na měsíc zalezli a raději jste ani nedýchali. Úplně se po vás slehla zem. Nám se to ale podařilo zvládnout, a to jste nám nemohli odpustit.

Hned jste začali volat po rozvolnění a po konci roušek. A jak šel čas, tak se k vám přidali někteří lékaři, celebrity, novináři i veřejně uznávané osobnosti. A opakovali jste, že roušky jsou náhubky a že chcete žít. Taky jste konec epidemie pořádně oslavili 30. června v Praze. Na Karlově mostě na půlkilometru dlouhém stole prostřeném pro dva tisíce lidí, kde si pochutnala paní předsedkyně TOP Pekarová společně s paní Němcovou z ODS. Všichni se pak fotili s panem Ferim.

S končícím létem, kdy zase začala debata o rouškách, jste byli první, kdo je zpochybňoval. A když začalo jít do tuhého, tak jste zase obrátili o 180 stupňů. Loni jste z covidu udělali jediné téma krajských voleb a chystáte se to udělat zase. A o mně jste tvrdili, že jsem se rozhodoval podle voleb. Nerozhodoval, protože jsem věděl, že i když v krajích zvítězíme, tak nás vyšachujete. A letos se to chystáte zopakovat. Proto jste si založili ty svoje protibabišovské koalice.

Proto jste od října 2020 jakékoli opatření, jakékoli rozhodnutí, jakýkoli náš krok kritizovali a sabotovali. A jak kolovrátek stále opakovali, že omezujeme demokracii a svobodu. Stále dokola jste z tepla opozičních křesel, kde nemáte naprosto žádnou zodpovědnost, papouškovali ty svoje floskule.

Cokoli jsme udělali, bylo podle vás špatně. A pak jste si dokola stěžovali na to, že se opatření mění. A že chaos. No, světe div se, museli jsme měnit opatření, protože se měnila situace. Představte si, že se nás ten virus na nic neptal a dělal si, co chtěl.

Ale vy jste ucítili příležitost. Příležitost, že můžete porazit Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid. A na tu kartu jste vsadili všechno. Jakákoli racionální diskuse se s vámi od té doby vytratila, protože vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek.

Proto všechno to zpochybňování jakýchkoli opatření, proto ty soudní žaloby, proto ty věčné obstrukce kolem nouzového stavu. Vždyť to došlo tak daleko, že vaši vlastní hejtmani vás na vrcholu pandemické krize, kdy nemocnice praskaly ve švech, prosili, abyste ten nouzový stav prodloužili.

Ale kdepak, zničit Babiše byla naprostá priorita. Tak jste nouzový stav shodili, a druhý den jste jak malí kluci chodili se svěšenou hlavou nad tím, co jste to provedli.

Kde na světě se dělo něco podobného? Nikde není tak nezodpovědná opozice. Nevím o žádné zemi, kde by si opozice brala jako rukojmí vlastní spoluobčany.

K vašemu chování mi napsal dopis pan Miloslav. Je to devadesátiletý pán z Prahy 4. Tímto Vás, pane Miloslave, zdravím. A pan Miloslav píše: Každý slušný občan-politik by na počátku boje s covidem zasedl ke kulatému stolu, hodil pod něj sekeru a s obejmutím ramen zavelel ke společnému boji s neznámou epidemií. A všichni by řekli: „Až to úspěšně skončí, tak ty sekyry zase vytáhneme a zase si budeme dávat přes hubu!“

Ale vy ne. Zatímco my jsme makali čtyřiadvacet hodin denně, vy jste nehnuli ani prstem. Zatímco my jsme byli ve válce s virem, vy jste za našimi zády nadále rozdělovali společnost.

Neříkám, že jsme nedělali chyby. Dělali. Ale vždycky jsme jednali s cílem ochránit životy našich lidí. Vy jste dělali pravý opak. A jakékoli naše chyby jste umocňovali. Vy jste je znásobovali. Ať jsme udělali cokoli, vždycky jste všechno zpochybnili. A pak jste se divili tomu, že vládní opatření lidi nedodržovali. Bodejť by ano, když jste sami šli „příkladem“! Vám celý ten poslední rok nejde o to, abychom pandemii zvládli co nejlíp. Vám jde o to, abychom ji zvládli co nejhůř!

Stanovili jste si cíl porazit za každou cenu Babiše ve volbách a od loňského října jste naplno zahájili svoji brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři.

Nesehnali jste ani jednu roušku, nesehnali jste ani jeden respirátor, nesehnali jste ani jednu dávku vakcíny. Ale přitom jste nám s tím mohli pomoci. Stačilo chtít. Stačilo zavolat. KDU a TOP 09 nám mohla pomoci v Evropském parlamentu ve své frakci EPP, když jsme se Sebastianem Kurzem bojovali za spravedlivé rozdělení vakcín v EU podle počtu obyvatel. Ale místo toho jste se postavili proti vlastní zemi, dehonestovali nás a raději v Evropském parlamentu řešili můj neexistující střet zájmů.

Já jsem pro Česko vybojoval 235 tisíc dávek navíc. A také jsme zajistili inovativní léky, které zachránili lidem životy. Bamlanivimab nebo Regeneron. A angažoval jsem se i v Isoprinosinu a Iverkmetinu. To byly desítky hodin práce, telefonátů a jednání.

A když už jsme u těch hodin, tak kvůli covidu jste tady včetně všech mimořádných schůzí i zbytečných obstrukcí prokecali už 132 hodin.

Takže znovu. Chcete svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody.

Radikálně zvedla lidem platy.

Snížila lidem daně.

Zvýšila životní úroveň.

Myslí na rodiny.

Myslí na spotřebitele.

Konečně investuje.

Která bojuje za české zájmy!

Zakončím znovu slovy pana Miloslava. Znovu ho zdravím. Vzkazuje vám toto: „Jestli tedy nechcete od svého záměru, který ve své podstatě jen prohloubí současnou těžkou situaci v zemi, odstoupit, tak to tedy udělejte a vyslovte vládě nedůvěru. Ale počítejte s tím, že naši lidé nejsou hloupí a že v nastávajících volbách to náležitě a jistě správně zhodnotí“.

Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš ANO 2011



