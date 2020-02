Premiér Babiš: Společnost ČEPRO je pro stát velmi důležitá

reklama

Nový výdejní terminál pohonných hmot státního podniku ČEPRO v Loukově na Zlínsku je nejmodernější výdejní lávkou v Evropě. Nahradil původní zařízení, které v roce 2018 vyhořelo, a dokáže obsloužit až 188 cisteren denně. Je o čtyřicet procent výkonnější než původní a každý den vydá okolo dvou milionů litrů pohonných hmot.

„Společnost ČEPRO je pro stát velmi důležitá. V minulosti tu byly pokusy ji privatizovat, tomu jsem samozřejmě zabránil. Pro nás je strategická ze dvou důvodů: Jednak máme přehled o trhu s pohonnými látkami a je to významný distributor. Kdybychom neměli ČEPRO, byly by tu dvě dominantní distribuční firmy, které patří zahraničnímu kapitálu. Firma funguje skvěle, má skvělý management. Historicky jsme z ČEPRO do státního rozpočtu dostali pět miliard korun, teď ještě dostaneme 1,2 miliardy,“ konstatoval po slavnostním uvedení lávky do provozu premiér Andrej Babiš.

Ve Valašském Meziříčí si předseda vlády prohlédl Muzeum řeznictví a diskutoval s místními podnikateli. „Samozřejmě se ptali na nedostatek pracovníků, na investice do dopravní infrastruktury. Město připravuje výstavbu obchvatu. Dále jsme se bavili o Národním investičním plánu či odpadovém hospodářství,“ shrnul premiér.

Na setkání se starosty místních obcí v Bořenovicích řešil předseda vlády například možnost podpory malých venkovských prodejen ze strany státu. Návrh pomoci již připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Starosty zajímala také novela zákona o odpadech, která se v současnosti již projednává v Poslanecké sněmovně, a chystaný nový stavební zákon.

Ve Zlíně se předseda vlády zajímal o plánované investice do rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky a historického Velkého kina, které bylo ve 30. letech minulého století největším promítacím sálem v Evropě, ale v současnosti je v havarijním stavu už několik let zavřené.

Premiéra Babiše překvapilo, v jak špatném stavu mají některé extraligové hokejové týmy stadiony. Zlínský stadion je po Litvínově další, který vyžaduje zásadní rekonstrukci. „Je to náročný projekt za půl miliardy,“ uvedl na konto plánované rekonstrukce zlínského zimního stadionu. „Budeme se bavit o tom, jakým způsobem na to přispěje město, kolik na to dá kraj a my jako stát na tom chceme také participovat. Musíme zjistit, jaký je celkový požadavek a kdy to začne, protože podle projektu až v roce 2022 bude vypsána soutěž na dodavatele stavby,“ dodal.

Na závěr návštěvy Zlínského kraje si předseda vlády ve Zlíně prohlédl památník Tomáše Bati, funkcionalistickou budovu architekta Františka Lýdie Gahury, která byla otevřena v roce 1933, a poté se setkal s vedením města.

