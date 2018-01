Premiér Babiš: Stát musí podporovat podnikatele při otevírání nových trhů

Zástupci významných českých firem poděkovali ústavním činitelům a představitelům státní správy za příležitost doprovázet je na jejich zahraničních cestách. Tématem setkání byla také podpora exportu ze strany státu, systém ekonomické diplomacie a jejich další směřování v budoucnu.

Novoročního neformálního setkání se zúčastnil i předseda Senátu Milan Štěch, ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr zemědělství Jiří Milek a zástupci České exportní banky, CzechTrade či Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

„Je důležité, abychom měli v zahraničí dobré reprezentanty a dobré vedoucí delegace, kteří budou mít správné kontakty. Naše vláda bude podnikatelské mise rozhodně podporovat. Osobně se chci soustředit hlavně na země Evropské unie, protože musíme usilovat o reformu EU, musíme se snažit mít v ní podstatně větší slovo, než jsme měli, a musí to být předsedové vlád a prezidenti členských států, kteří mají zásadní slovo, a ne Evropská komise. Potřebujeme v Evropské unii získávat další spojence a já se o to budu snažit,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Premiér Babiš zároveň zdůraznil, že vláda se i ve svém Programovém prohlášení zavázala k podpoře českého exportu. Konkrétními kroky by měla být reorganizace České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, nová strategie pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku i řešení nedostatku pracovní síly na trhu.

„Účast firmy na podnikatelské misi má většinou přímý a jistý dopad na vybudování obchodních vztahů v zahraničí. Podnikatelé mohou například využít jednání pod záštitou vysokých politických představitelů nebo se přímo účastnit jednání s jejich politickými protějšky v dané zemi. Na podnikatelské mise s námi jezdí i nadnárodní společnosti, které u nás mají pobočku. Chtějí tak využít této možnosti a snadněji expandovat na další světové trhy,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podnikatelské mise organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR již 25 let. Za tu dobu doprovodilo nejvyšší ústavní činitele na 180 cestách do celkem 97 zemí zhruba 4 300 podnikatelů. V posledních letech pořádá svaz 12 až 15 cest ročně, a to jak po Evropě, tak do vzdálených zemí. Jen v roce 2017 vycestovalo na 12 doprovodných podnikatelských misí přes 400 zástupců firem. V letošním roce je pak v plánu přibližně 15 cest.

