Premiér Babiš: Určitě je dobré motivovat lidi k testování antigenními testy

reklama

Ano, je pravda, že řešení pandemie nebo vstup do nějakých objektů nebo na nějaké akce touhle formou se diskutuje. Na nás se obrátily různé iniciativy, například i pan Landa s panem Ledeckým, kteří mají nějaký projekt. Slavia Praha testovala část diváků. Určitě je dobré motivovat lidi k testování antigenními testy. To vlastně začalo včera. Původně to mělo být od zítra. Myslím si, že už je tam rezervace více než 200 tisíc lidí. Byl jsem informován, že systém rezervace funguje. Takže ano, debata o tom nás čeká, ale v této situaci, kdy skutečně nárůst pandemie pokračuje, tak to samozřejmě bude otázka debaty až se možná situace významně změní. Ale já tady nemůžu nic ani slíbit, ani říct konkrétně. Ale my evidujeme, že firmy testují z vlastní iniciativy, to je dobře. A je tam samozřejmě debata, jak motivovat lidi, aby zkrátka se nevyhýbali testování např. ze strachu, že přijdou o část mzdy. To mají za úkol ministři Maláčová, Schillerová, Havlíček, aby přišli s nějakým návrhem, abychom tenhle problém vyřešili.

Takže k tomu vašemu dotazu: Ano, je pravda, že byly takové úvahy, ale určitě to nebude v tomhle roce, že bychom to nějakým způsobem převedli do praxe.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Kdybyste vy byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně Premiér Babiš: Občané jsou pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi Babiš sejmul Maláčovou: Blbost, co navrhuje. To zarazíme Premiér Babiš: Čísla bohužel stoupají. Musíme okamžitě jednat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.