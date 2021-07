Premiér Babiš: Ve Vrběticích potřebujeme urychleně zrealizovat hloubkový průzkum

reklama

Se starosty obcí dotčených mimořádnou událostí projednal možnosti odškodnění i otázku další budoucnosti objektu.

Návrh zákona o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích ve prospěch Zlínského kraje a dotčených obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice projednala vláda v pondělí 12. července. „Obce a občané kolem bohužel zažili své, zemřeli tam dva lidé. My jsme s velkým odstupem, de facto sedmi let, rozhodli na vládě o odškodnění ve výši 700 milionů korun. Z toho 350 milion korun dostanou občané podle určitých kritérií a 350 milionů korun je určeno pro obce a pro kraj,“ shrnul premiér Andrej Babiš návrh zákona, o kterém by Poslanecká sněmovna mohla jednat 30. července.

S návrhem na odškodnění předseda vlády seznámil starosty dotčených obcí i zlínského hejtmana Radima Holiše. Na pracovním obědě se bavili také o další budoucnosti areálu, který je ve správě Vojenských lesů a statků ČR. V areálu je kromě skladů rovněž výrobní provoz Vojenského technického ústavu. „Potřebujeme urychleně zrealizovat hloubkový průzkum tohoto území, protože se nedá vyloučit, že je tam ještě nějaká munice. To je zakázka asi v hodnotě sto milionů. To bychom chtěli co nejdříve a myslím, že by to měla dělat státní firma. Neměla by to dělat soukromá firma, protože máme zkušenosti, které nejsou úplně pozitivní,“ konstatoval předseda vlády.

Premiér Babiš by si představoval, že už by ve vrbětickém areálu neměla být v budoucnu skladována munice a další vojenský materiál a objekt by měl opustit i Vojenský technický ústav. „Objekty by měly být spíše sanovány a mělo by se to stát lesoparkem, aby tam mohly chodit rodiny, aby tam bylo zázemí pro děti. Úplně to oddělit a udělat z toho normální prostor, o který se budou starat Vojenské lesy a budou tam chodit rodiny a nebude tam nic společného s nešťastnou historií tohoto místa,“ uvedl premiér Babiš s tím, že o osudu areálu už bude muset rozhodnout příští vláda. S dalšími návrhy na možné využití mají přijít i sami starostové a také Ministerstvo obrany.

V rámci středečního programu premiér Babiš jednal na Krajském úřadu Zlínského kraje s hejtmanem Holišem a Radou Zlínského kraje. Prohlédl si také zlínskou firmu SPUR, a. s., což je tradiční rodinná firma, která se zabývá výrobou plastových výrobků pro různá průmyslová odvětví a v současnosti patří mj. mezi přední tuzemské výrobce respirátorů. Disponuje sedmi linkami na výrobu nanorespirátorů různých typů a jednou linkou na výrobu nanoroušek.

