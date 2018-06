Premiér Babiš jednal s vedením České správy sociálního zabezpečení

„Pokud je dnes někdo dočasně práce neschopný, tak na to má pět formulářů. Chtěli bychom formuláře, které vystavují lékaři, tedy první a druhý díl, zelektronizovat díky Národnímu registru zdravotnických pracovníků Ministerstva zdravotnictví. V něm je 48 250 pracovníků, z toho 32 tisíc doktorů, kteří vystavují pracovní neschopnost. Jde nám o to, aby nedocházelo ke zneužití neschopenek. Chtěli bychom, aby od 1. ledna 2019 byly první dva formuláře řešeny elektronicky, aby se neschopenka nedala napsat zpětně. Následně chceme řešit propojení na zaměstnavatele a na zaměstnance,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Dále se pozastavil nad nízkou úrovní platů zaměstnanců v ČSSZ.

Ministryně Jaroslava Němcová uvedla především na pravou míru informace o zrušení e-neschopenek: „Chci odmítnout spekulace v médiích a některých poslanců, že současné vedení resortu práce a sociálních věcí zastavilo eNeschopenku. To je lež. Naši předchůdci nám nepředali nic, co by tento projekt mohlo uvést v život a navíc bychom za to nic vyhodili stovky milionů. Platí, že neschopenky zelektronizujeme a za podstatně menší náklady.“

Zastupující ústřední ředitel Pavel Krejčí v této souvislosti ještě dodal: „Z jednání s panem premiérem vyplynulo, že od ledna 2019 může ČSSZ zaměstnavatelům poskytnout přístup k potřebným údajům o jejich nemocných zaměstnancích.“

Zastupující ústřední ředitel ČSSZ představil úřad jako stabilizovanou moderní instituci, která výběrem pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti v měsíčním objemu 40 miliard korun přispívá do státního rozpočtu celou jednou třetinou, přičemž úspěšnost výběru pojistného dosahuje už řadu let více než 99 %. „ČSSZ spravuje záležitosti bezmála 9 milionů občanů této země, z toho 2,9 milionu důchodců. Měsíčně naši zaměstnanci zpracují v průměru 28 tisíc rozhodnutí v řízení o důchodech, 326 tisíc případů výplat dávek nemocenského pojištění a zajistí výplatu 3,6 milionu důchodů,“ připomněl vybrané údaje o objemu agendy ČSSZ Pavel Krejčí.

Premiér Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová v doprovodu Pavla Krejčího a členů vedení ČSSZ navštívili ještě unikátní strojovou evidenci, technickou památku nacházející se v budově ústředí.

