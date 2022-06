Premiér Fiala: Lidé ocení, že se vláda snaží

reklama

Já s tím, pane poslanče, docela šetřím, s tou kritikou. Já bych mohl být velmi kritický a nedělám to. Já dělám jinou politiku a snažím se občanům říct, co pro ně děláme my. Takže tady nežehrejte na to, že se někdo na něco vymlouvá, to já nedělám. Pusťte si někdy interpelace pana předsedy Babiše z minulého volebního období a uvidíte, jak se ty interpelace liší. Ale to já nechám na lidech, ať si to srovnají, však oni to dobře dokážou.

Vy se tady vysmíváte Deštníku. Ale nevysmívejte se tomu! Lidé potřebují tu pomoc. Každý se nemá tak dobře, jako třeba vy. Lidé potřebují pomoc a lidé ocení, že se vláda snaží a že vláda bojuje i proti cenám energií. Tak když mně tady vykládáte o tom, jaké jsou ceny v Německu, tak si srovnejme ceny benzínu a ceny nafty v Německu a v České republice k přelomu května a června, kde je můžeme srovnávat. Česká republika cena benzínu 1,81 eura, Německo 2,13 eura. Cena nafty 1,87 eura, v Německu 2,04 eura. Já bych to tady nezmínil, kdybyste vy nepřišel s tím příkladem Německa, ale já myslím, že lidé to dobře vědí, protože kdo jezdí do okolních zemí, tak ví, kolik kde platí.

A k tomu bych taky připomenul, že my tady nesedíme se založenýma rukama a nedíváme se, jak rostou ceny pohonných hmot. My jsme udělali spoustu kroků. Zrušili jsme přimíchávání biosložky do pohonných hmot, snížili jsme spotřební daň nafty a benzínu o 1,5 koruny na litr od 1. června do 30. září a podotýkám, pane poslanče, že třeba u té nafty jsme tu spotřební daň snížili na tu nejnižší možnou hranici, kterou povoluje Evropská unie. Takže děláme pro občany dost. Ano, všechna ta opatření, rádi bychom dělali ještě víc, (Předsedající: Pane premiére: Čas!) ale ty ceny se určují na světových trzích, tak to Česká republika ovlivnit nemůže, ale ovlivňujeme všechno, co je v naší moci, abychom tu cenu udrželi dole.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Abychom byli schopni zajistit dostatek pohonných hmot, budeme mít výjimku Premiér Fiala: Obchodníci s plynem budou mít povinnost naplnit zásobníky Premiér Fiala: Dlouhodobě odmítáme kvóty a přerozdělování uprchlíků Premiér Fiala: Nouzový stav pomohl zvládnout obrovskou uprchlickou vlnu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama