Premiér Fiala: Oprávněně poukazujete na nebezpečí přehnané politické korektnosti

reklama

Tak opravdu nemíchejme jablka s hruškami. Bavíme-li se o dezinformacích a o boji s dezinformacemi, to k paní poslankyni Maříkové, prostřednictvím paní předsedající, tak nepochybně nikdo není v České republice trestán za šíření jakýchkoliv názorů a těžko byste mě mohla takový příklad uvést. A co je to dezinformace? No tak já jsem například nedávno zaznamenal - a to je jenom tak jako příklad, nějakou fotomontáž týkající jednoho prezidentského kandidáta, která vypadala velmi věrohodně, dokonce i někteří členové Poslanecké sněmovny měli pocit, že to je pravda, a prostě se ukázalo, že to pravda není, že to je dezinformace a že to je manipulace s realitou a že to prostě neodpovídá objektivní skutečnosti a naopak jí to zkresluje. Takových příkladů bychom mohli najít celou řadu.

Pokud jde o ten... samozřejmě každá analogie pokulhává. Každé přirovnání je trošku nepřesné. Ale přesto je používáme nejpozději od biblických časů, prostě protože nám pomáhají nasvítit tu skutečnost a lépe se na ní podívat. Takže stejně jako byl myslím velmi ilustrativní můj příklad s názorem, který se týkal matematiky, tak je i ilustrativní, pane poslanče Nachere, prostřednictvím paní předsedající, váš příklad s těmi čísly, a oprávněně poukazujete na nebezpečí přehnané politické korektnosti, a to bude další věc, na které se shodneme. Protože naším cílem musí být - a to je možná to důležité, abychom prostě žádným způsobem a z žádných důvodů se nesnažili ve společnosti popírat a potírat pravdu. A v tomto směru si myslím, že i ten boj s dezinformaci je ale právě takový boj za pravdu a správné vidění věcí, tak jak jsou.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8811 lidí

A zase. Musíme rozlišovat - a to je důležité, dar rozlišování, jeden z klíčových věcí a myslím, že i rozlišování v politice je správné, je naprosto legitimní, oprávněný a pro všechny přijatelný názor, že vláda neudělala dost v boji s energiemi. Tedy pro všechny ne, ale pro část společnosti. Já s tím nebudu souhlasit, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych měl proti němu bojovat jiným způsobem, než že vysvětluji, že vláda udělala dost. A myslím si, že ten příklad, který jste tady uvedl, v tomto smyslu nesedí, protože já si každý den mohu někde přečíst a poslechnout v této Poslanecké sněmovně, že vláda neudělala dost a vy si zase přečtete, že vláda udělala dost a že my říkáme, že to je v pořádku. A toto je podle mě důležitý demokratický střet a tady bych zase já s vámi stál na jedné straně, kdyby někdo měl pocit, že tento střet má jakkoliv omezovat. To je prostě jedna věc.

Ale jestliže třeba nám bude někdo říkat, že teď jsme v situaci, že jeden stát nenapadl druhý, neohrožuje jeho nezávislost, nezabíjí jeho lidi, ale prostě realizuje nějakou operaci na ochranu svých občanů, tak já budu oprávněně mít pocit, že toto je opravdu hodně divný názor a budu se snažit s ním bojovat, a pokud bych třeba zjistil, že ten názor tady šíří právě ta strana toho konfliktu, která vlastně je agresorem a snaží se ovlivnit veřejné mínění, tak budu dělat všechno proto, aby veřejné mínění mělo dostatek informací, abychom tomu mohli prostě čelit. A to si myslím, že je prostě úkol státu. A úkol státu je zprostředkovávat i veřejnosti věci prostě, tak jak jsou. Takže když tady má být příklad dezinformace, tak jeden příklad jsem uvedl a takových dezinformací více či méně sofistikovaných je tady celá řada. A my se musíme snažit, a já si myslím, že bychom se měli snažit společně. Nejenom vláda, ale i opozice těmto dezinformacím čelit.

Toto téma není jednoduché. Samozřejmě není jednoduché. A musíme zase velmi opatrně postupovat a naše vláda to dělá s každým krokem, který by mohl představovat potenciální nebezpečí, že omezíme někomu jeho práva a že oslabíme svobodu slova, svobodu projevu, která je pro českou společnost, podle mého názoru, naprosto zásadní a klíčová, a za kterou je potřeba bojovat.

Takže mohu všechny ujistit, že náš boj s dezinformacemi je boj, který nevedeme způsobem zákazů a omezování, ale je to boj, který vedeme formou vysvětlování a pozitivním způsobem. Nikdy nás nenapadlo omezovat někoho v jeho právu na svobodu slova, svobodu vyjádření, možnosti svoje názory prezentovat, ať jsou ty názory sebepodivnější, ale jediné, (o) co se snažíme, je bojovat proti této formě hybridní války, která je proti nám vedena. A jinak jsem chtěl poděkovat panu poslanci Nacherovi prostřednictvím paní předsedající za to, jak k tomu přistoupil, i to, že nakonec nenavrhuje žádné usnesení.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Úkolem vlády určitě není zavádět cenzuru Premiér Fiala: Rozpočet určitě není to, co bychom si v ideálních časech přáli Premiér Fiala: Na střeše KCP vzniká největší fotovoltaická elektrárna v centru Prahy Premiér Fiala: Naše země jsou obětí nelegální migrace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama