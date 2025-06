Premiér Fiala: Snažím se přistupovat maximálně transparentně

Chápu zájem veřejnosti a médií v souvislosti s darem pro Ministerstvo spravedlnosti. Od počátku se k celé věci snažím přistupovat maximálně transparentně. Proto bych rád zopakoval některá fakta:

1. Před několika týdny mi Pavel Blažek řekl, že jeho ministerstvo získalo dar ve výši cca miliardy korun v bitcoinech. Bylo to v době, kdy byla darovací smlouva už podepsána.

2. Ujistil mě, že je vše v pořádku. Kdo jiný než Ministerstvo spravedlnosti by to mělo být schopno ověřit. Jinou informací jsem až do minulého týdne nedisponoval.

3. Je zřejmé, že v těchto dnech se na veřejnosti objevila řada nových pochybností. Ty je třeba důkladně prověřit. Odpovědné orgány se tím již zabývají. Budou v tom mít plnou podporu jak moji, tak i celé vlády.

4. Ačkoli ministr Blažek miliardu pro stát získal, nikoli že by stát o miliardu přišel, tak po dohodě se mnou přijal politickou odpovědnost a rezignoval.

5. V 11:00 na tiskové konferenci oznámím svůj další postup v souvislosti s novým personálním obsazením na Ministerstvu spravedlnosti.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



