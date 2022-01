Premiér Fiala: Vážíme si práce nemocnic a všechny typy zařízení chceme rozvíjet

reklama

Předseda vlády Petr Fiala navštívil v doprovodu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka v pondělí 10. ledna 2022 tři nemocnice v Jihomoravském kraji.

Cestu po jihomoravských nemocnicích zahájil premiér Fiala v Uherskohradišťské nemocnici, kde si prohlédl gynekologicko-porodnické oddělení. „Je to jedno z oddělení, které musí fungovat naplno i v době covidu-19. Tak mě zajímalo, jak to tady zvládají, a musím říci, že můj dojem je výborný,“ uvedl předseda vlády a ocenil uherskohradišťskou nemocnici i za kvalitu péče, kterou pacientům z regionu poskytuje. „Uherskohradišťská nemocnice představuje nemocnici okresního formátu, jak by asi měly v České republice vypadat. Svědčí o tom nejen čísla spokojených pacientů, která mají, ale i to, jaký je třeba obrovský zájem i z jiných okresů a z celého regionu o to být pacienty právě tady,“ konstatoval premiér Fiala.

V brněnském soukromém zdravotnickém zařízení SurGal clinic se předseda vlády zúčastnil slavnostního otevření nového Centra zobrazovacích metod. Ocenil, že se i soukromé subjekty aktivně zapojují do boje s nemocí covid-19. Klinika mimo jiné funguje i jako jedno z brněnských očkovacích center.

„Musím říci, že SurGal clinic sleduji vlastně od samého počátku a připomněl jsem si, že u slavnostního otevření jsem také byl ještě v roli rektora Masarykovy univerzity. Od počátku jsem fandil myšlence špičkové soukromé nemocnice a mám obrovskou radost, že po těch deseti letech je to nemocnice, která má výbornou pověst a je stabilní součástí zdravotnického systému,“ prohlásil Petr Fiala.

Poslední zastávkou byla Fakultní nemocnice Brno, jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice, které zřizuje stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. „Záměrně jsem si vybral pro tuto cestu různé typy zdravotnických zařízení, abych tak dal najevo, že naše vláda má zájem o zdravotnictví, sleduje velmi intenzivně snahu všech lékařů, zdravotníků a všech zaměstnanců našich nemocnic bojovat s nemocí covid-19. A že všechny ty typy nemocnic, ať už to jsou okresní, krajské, soukromé nebo státní, jako je Fakultní nemocnice Brno, jsou hodny naší pozornosti. Vážíme si jejich práce a chceme všechny typy zařízení rozvíjet,“ zdůraznil předseda vlády. „Mohu říct, že jsme si já i pan ministr odnesli spoustu cenných poznatků pro naši další práci,“ dodal.

Ve FN Brno se premiér Fiala na anesteziologicko-resuscitační klinice zajímal o péči o nejtěžší případy pacientů s nemocí covid-19., ale i o plány dalšího rozvoje fakultní nemocnice. „Chtěl bych využít této příležitost, abych znovu poděkoval všem lékařům a zdravotníkům, kteří zápas s covidem-19 svádějí. Svádějí ho už řadu měsíců, vlastně už let, velmi úspěšně. A i tady jsem se znovu přesvědčil – a je to vidět i na tom, kdo na těch odděleních intenzivní péče leží – jak důležité a jak klíčové je pro boj s covidem-19 očkování. Protože ty nejvážnější případy a ti, kteří jsou ohroženi na životě, jsou právě pacienti, kteří očkovaní nejsou. Proto bych rád využil příležitosti a vyzval znovu všechny, aby se nechali očkovat. Nechali se očkovat i třetí dávkou, protože to je právě to, co nás může zachránit, co může zachránit lidem životy a zdraví a pomoci nám všem také v tom, aby se naše zdravotnická zařízení nepřetížila,“ prohlásil premiér Fiala.

