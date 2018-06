Prezident Zeman: Evropa Ameriku potřebuje stejně jako Amerika Evropu

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

nejprve bych chtěl poblahopřát všem zde přítomným Američanům ke Dni nezávislosti! Mrzí mne, že tu v této překrásné rezidenci nemohu dnes být osobně s vámi, avšak využívám alespoň této příležitosti, abych vás pozdravil. Pane velvyslanče Kingu, prosím předejte mé gratulace i Vašim spoluobčanům v USA. Den nezávislosti je svátkem všech Američanů, tak především vy si jej užijte!

Jak všichni víte, Česká republika má také svůj „den nezávislosti“. Letos 28. října jej budeme slavit po sté. V oněch uplynulých 100 letech jsme mnohokrát dokázali, že Česká republika a USA jsou silní spojenci, oddaní partneři a dobří přátelé. Československo by nikdy nevzniklo bez Spojených států amerických a Amerika by nikdy nebyla tak úspěšnou bez přispění Čechů a Slováků žijících v USA.

Tito lidé do Nového světa přišli také proto, aby získali nezávislost, práva a svobody, které tu dnes oslavujeme. Oni všichni však svým úsilím též napomohli tomu, aby se USA staly velkou zemí, jakou jsou dnes.

Dějiny České republiky a Spojených států jsou zkrátka propletené. Nebyly vždy snadné a růžové, ale naše partnerství již mnohokrát v historii potvrdilo svoji sílu.

I dnes jsou si České republika a USA blízcí. Na bilaterální úrovni jsou Spojené státy naším důležitým politickým i ekonomickým partnerem (mimochodem, nejvíce českého exportu mimo země EU míří právě do USA). Obě země jsou členy NATO a dalších mezinárodních organizací. Co je však nejdůležitější: my, Češi a Američané, sdílíme základní a klíčové hodnoty, jež jsou páteří euro-atlantického světa.

Nikdo netvrdí, že je vše naprosto perfektní. Všichni tušíme, že bilaterálním vztahům by vůbec neuškodil nějaký svěží impuls. My – Češi a Evropané – také například dobře víme, že se musíme více snažit při zajišťování své vlastní bezpečnosti. Další výzvy přináší i určitý posun priorit u současné americké administrativy. Navzdory všemožným tweetům či aktuálním hrozbám vzájemných ekonomických opatření je ale jasné, že Evropa Ameriku potřebuje, stejně jako Amerika potřebuje Evropu.

Mohu vás ujistit, že pro Českou republiku je přátelství se Spojenými státy americkými důležité. Důležité je i pro mne – a to nehledě na nařčení, že „táhnu zemi na východ“, že jsem ruským či bůhvíjakým agentem, a podobná klišé. Všem těm, kteří tyto hlouposti rozšiřují, říkám jasně: pouto mezi Českou republikou, Evropou a Spojenými státy je a zůstane silné.

Dámy a pánové, dovolte, abych vám ještě jednou pogratuloval ke Dni nezávislosti a popřál vám dobrou zábavu!

Váš

Miloš Zeman

(zdravice byla přečtena na recepci USA Rudolfem Jindrákem, ředitelem Odboru zahraničního KPR, Praha, 28. června 2018)

