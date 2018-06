Prezident Zeman: Ústecko je významným místem pro rozvoj cestovního ruchu

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

pořadí dvou krajů, které jsem navštívil krátce po svém znovuzvolení, se dá vykládat dvojím způsobem. Zaprvé, a je to pravda, že jsou to kraje, kde jsem dostal nejvíce hlasů, procenticky nejvíce hlasů, ve druhém kole prezidentské volby a jsem za to vděčný. Poděkoval jsem hejtmanům obou těchto krajů, zastupitelům těchto krajů a samozřejmě i občanům.

Ale zadruhé, jsou to i kraje, které jsou postiženy tím, že v minulosti sloužily jako zásobárna republiky, ať už zásobárna energie nebo zásobárna uhlí, v Karlovarském kraji tedy i zásobárna uranu, pokud jde o Jáchymovsko a tak dále a tak dále. A ono to spolu do jisté míry souvisí, proto jsem opakoval svůj názor, že vláda by se ve svém programovém prohlášení měla zavázat k podpoře těmto třem krajům, vedle již zmíněných tedy Karlovarského, právě proto, aby splatila svůj dluh. Věcně se to do jisté míry uskutečňuje programem, kterému se říká Restart a který vede můj přítel a vládní zmocněnec Jura Cienciala, takže věřím, že nová vláda bude vracet tento dluh, protože si to tyto kraje samozřejmě zaslouží. Tolik úvodem.

Pan hejtman už tady zmínil několik problémů, takže se nebudu opakovat, vyloučené lokality, ubytovny, samozřejmě takzvaní nepřizpůsobiví obyvatelé. V situaci, kdy v září se otevře Nexen, a jak mi říkal pan hejtman, už nyní náboráři Nexenu říkají, kolik berete? Tak vám přidáme tři tisíce. Je to tak, pane hejtmane? Tak kdo by tomu odolal, není-liž pravda. Takže z toho logicky vyplývá, že ta zhruba pěti procentní, ani ne pětiprocentní, hranice nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, což ještě před deseti lety, Oldřichu, byla hodnota snů. To by nikdo neočekával. Takže ještě může být prolomena k těm třem procentům, takže je potřeba, když je tady tři sta tisíc volných pracovních míst a dvě stě tisíc lidí formálně nezaměstnaných, najít jistou rovnováhu mezi těmito dvěma údaji.

Ale závěrem, protože očekávám, jak znám naše novináře, tak ti se určitě budou ptát pouze na Ústecký kraj. Je vůbec nezajímá nějaký pan Poche nebo sestavování vlády, to je pro ně úplně ukradené, takže předpokládám, že k těm otázkám na Ústecký kraj ještě dojde, tak bych vám jenom chtěl na závěr sdělit téma, které se ani v Ústeckém kraji moc nevyskytuje. A to je téma jezer. Jsme tady, a pod námi má vzniknout jedno z největších jezer v České republice. Teď někdy se bude napouštět a říkali nám, že to bude mít padesát kilometrů čtverečních. Tak jsme to přepočítávali na hektary a vyšlo nám, kolik? Asi pět tisíc. Pět tisíc hektarů, takže opravdu jedno z největších jezer v České republice, což je jednak podnět k cestovnímu ruchu, to nesporně ano, ale také zásobárna vody v krajině, která při současném boji se suchem může mít velký význam.

Skončil bych tím, že panu profesoru Štýsovi jsem nedávno dal státní vyznamenání, a to je člověk, který se zabýval rekultivací a revitalizací této krajiny. Umožnil jsem jeho výstavu na Pražském hradě, předtím a potom, jak to vypadalo kdysi, jak to vypadá teď, tak doufejme, že ta zlepšující se tendence bude pokračovat. A věřím, že až sem opět přijedu, tak minimálně uvidím to napuštěné jezero, minimálně uvidím u některých dalších jezer, že už jsou hausbóty, pramice, jachty, koupající se lidé a myslím si, že Ústecko, o kterém by to nikdo neřekl, se stane jedním z významných a krásných míst pro rozvoj cestovního ruchu.

Děkuji vám za vaši neutuchající pozornost. Slyšel jsem, že Česká televize, jako obvykle nemůže živě přenášet naši tiskovou konferenci. Tentokrát prý proto, že tady není signál.

