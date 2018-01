Primátor Batthyány: TMR vytáhne skiareál Ještěd na špičku mezi lyžařskými areály

Dlouhý proces namlouvání, vyjednávání podmínek a podpisu smlouvy byl zakončen předáním skiareálu Ještěd městem Liberec novému provozovateli Tatry mountain resorts CR, a.s..

Stalo tak se slavnostním aktem 3. ledna 2018, kdy pomyslně z rukou primátora Tibora Batthyányho převzal ředitel TMR Čeněk Jílek staré jasanky s tím, že město Liberec přenechává starost o své lyžařské středisko odborníkům.

„Zlomily jsme rekord v termínu, kdy přebíráme nové středisko pod svou správu. Už bývá skoro pravidlem, že se tak děje před zimní sezonou. V Liberci jsme však posunuli naše hranice dál. Z toho důvodu však není možné realizovat všechny zamýšlené investice v letošním roce. Pracujeme s našim týmem nad master plánem, jak bude vypadat nový skiareál Ještěd. Celý areál chceme zmodernizovat do 6 let. Investice se vyšplhají na 700 milionů. Aktuálně připravujeme dle již schváleného územního plánu povolení na zakreslenou novou rodinnou sjezdovku na Skalce. Místy bude až 60 metrů široká,“ uvedl k převzetí a budoucnosti ředitel Čeněk Jílek.

Nový provozovatel se bude zaměřovat na rozsahu a zvýšení kvality služeb jako je gastro, lyžařské školy a půjčovny vybavení. Omezení renovace prozatím plynou z platných smluv. Na řadu přijdou i letní aktivity, které by měly přilákat návštěvníky do areálu mimo zimní sezónu.

Ke partnerství dodává primátor Batthyány: „Už jsem po těch dvou letech dlouhých jednání ani nevěřil, že spolupráce dopadne. Jsem teď opravdu rád, že TMR začne a vytáhne skiareál Ještěd na špičku mezi lyžařskými areály, aby Liberečané a návštěvníci dostali služby na úrovni a hlavně si zalyžovali na bezpečných sjezdovkách.“

V rámci slavnostního aktu byli oznámeni noví partneři areálu. Hlavním partnerem se stává švédská prémiová značka Volvo a tu představil Štěpán Vojtěch z Federal Cars: „Bezpečná čtyřkolka k horám patří a proto jsme se rozhodli spojit prezentaci vozů značky Volvo právě s Ještědem. Kromě toho i já jsem na jeho svazích lyžoval a mám k Ještědu jako každý Liberečan silný vztah.“ Partnerem v jednání je Mlýn Perner, jehož jednatel Daniel Perner uvedl, že prozatím mouku stáčeli do cisteren a dodávali velkým odběratelům. Nyní se však chystají zaútočit na trh maloobchodu a to zdravými moukami v kilových baleních, aby byli blíže zákazníkům. V tom by jim měla pomoci i prezentace ve skiaerálu Ještěd, protože ti, kdo sportují se zajímají o to, aby kvalitně a zdravě jedli. Role garanta dobré zábavy formou výuky lyžování se ujímá cestovní kancelář Blue Style se svým krokodýlem Croco. Konceptem „Croco club“ nabízí ve svých dovolenkových destinacích zábavu pro děti s česky mluvícími animátory. Podobný program formou výuky lyžování se nyní představí i na Ještědu pod názvem Lyžařská Croco škola.

Na zábavný program včetně lyžování zdarma zve Renata Balašová ze skiareálu Ještěd: „Připravujeme na pátek 5. ledna 2018 akci pro celé rodiny pod názvem S RODINOU NA JEŠTĚD. V rámci večerního lyžování zdarma čeká návštěvníky nabitý program již od 16:30 do 22:00 hodin. Kromě testování lyží Sporten, iQLANDIA laboratoře, lyžařské show a ukázek vozů VOLVO se můžete těšit na soutěže s hlavní výhrou zájezd do Egypta pro celou rodinu od CK Blue Style nebo ohňostroj na závěr. Hvězdou večera bude bezpochyby zpěvačka Katarína Knechtová se svým repertoárem. Akce je bez vstupného a lyžuje se zdarma.“

V provozu sjezdovky Liberecká, Pod lany, F10 a pro děti Bucharka denně od 8:30 do 16 hodin, na večerní na F10 od 18 do 21 hodin. Parkování je možné kromě zpoplatněného P1, i zdarma na P4 u skokanských můstků nebo parkovišti Bucharka.

autor: PV