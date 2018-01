Primátor Fink: Město zachrání část historického mostu ve Svinarech

Již rok je most přes řeku Orlici ve Svinarech na východním okraji Hradce Králové uzavřený pro automobily i MHD. Královéhradecký kraj, který most vlastní, jej chce letos zbourat a začít se stavbou nového. Hradecké zastupitelstvo dnes rozhodlo o zachování fragmentů jeho původní unikátní konstrukce, které by mohly v budoucnu tvořit například část stezky pro pěší a cyklisty a symbolicky připomínat jeho více než staletou existenci.

Z pohledu památkářů má most technicky unikátní konstrukci, která si zaslouží zachování pro další generace. Její oprava však není možná, navíc most svými parametry nesplňuje požadavky současného provozu. Krajští zastupitelé na svém včerejším jednání nenašli využití mostu nebo jeho části v rámci kraje. O jeho zachování tak dnes rozhodovali zastupitelé města. „Na stole bylo několik variant, od té maximalistické, kdy by se zachoval celý most, až po jeho úplný konec, kdy by most skončil ve šrotu,“ řekl primátor města Zdeněk Fink.

Zastupitelé nakonec podpořili variantu zachování pouze jeho fragmentů. „Pokud bychom již dnes měli konkrétní využití, věřím, že by byla vůle mezi zastupiteli zachránit jej ve větším a funkčním rozsahu. Nemyslím si, že by se v případě uskladnění na letišti jej podařilo někdy v budoucnu znovu přemístit a usadit na nové místo tak, aby sloužil znovu jako most,“ dodal primátor.

Město nyní bude hledat využití alespoň pro fragmenty mostu, které se při jeho šetrné demontáži podaří zachovat. „Jednou z možností je umístění části této unikátní konstrukce například jako součást stezky pro pěší a cyklisty, případně rozšíření muzejních expozic,“ prozradil náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za městské investice.

O zařazení části mostu do svého majetku bude muset město ještě požádat krajské zastupitelstvo. To na svém včerejším zasedání přislíbilo bezúplatný převod v případě zájmu města o jeho zachování.

Most Plukovníka Šrámka z roku 1907 spojuje obě části Svinar a je často využívaný i obyvateli blízkých Malšovic a Malšovy Lhoty.

autor: PV