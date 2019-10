Primátor Hrabálek: Hradec chce pomoci zadržet vodu v krajině

Téměř 60 milionů korun chce město investovat v následujících třech letech do opatření, která by měla přispět k zadržování vody v krajině na jeho území. Harmonogram jednotlivých záměrů schválili městští radní i zastupitelé.

„V následujících třech letech bychom chtěli každý rok dát zhruba půl milionu korun na jímky, které by zadržovaly dešťovou vodu na sídlištích. Technické služby by ji pak využívaly pro zalévání okolní zeleně,“ popisuje záměry primátor Alexandr Hrabálek. Po vyčištění a prohloubení by se měla zvýšit kapacita jezírek v parku Háječek, tato akce za 1,65 milionu korun se připravuje již na příští rok.

„Revitalizací by měla projít i retenční jezírka v Klukách a v lesoparku na Moravském Předměstí, včetně mokřadu a okolních drobných vodních toků. V městském rozpočtu chceme na tyto investice v následujících letech postupně vyčlenit téměř 13 milionů korun. Ještě letos necháme zpracovat studii na revitalizaci Piletického potoka a levého břehu Labe,“ dodal.

V příštím roce by měla začít rekonstrukce parků Pernštejnů a Sádky v okolí Malého labského náhonu. „Kukleny mají poměrně velký deficit v zelené infrastruktuře, nové parky by měly přispět ke zlepšení mikroklimatických podmínek a komfortu bydlení. Nyní se dokončuje projektová dokumentace, hrubý předpoklad potřebných financí je 15 milionů, ale přesnější číslo budeme znát po dokončení všech stupňů dokumentace a po výběru stavební firmy. Budeme hledat i možné dotační tituly, které by nám pomohly ulevit městskému rozpočtu,“ říká náměstek primátora Martin Hanousek.

Rekonstrukcí za zhruba deset milionů by měly v roce 2021 projít Kubištovy sady mezi Pospíšilovou ulicí a halou Slavie, o rok později by se úprav měly dočkat Vonešovy sady u staré nemocnice. V plánu jsou i úprava stromořadí na Gočárově třídě a na třídě SNP, doplnění a úpravy zeleně, úpravy zahrad a venkovních areálů mateřských a základních škol či dopracování pasportu zeleně.

autor: PV