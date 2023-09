Primátor Zarzycký: Konsolidační balíček výrazně zasahuje do příjmů a provozních nákladů města

reklama

Výzvu podepsalo 20 představitelů jednotlivých statutárních měst včetně 8 zástupců krajských měst a její plné znění je v příloze této tiskové zprávy. K výzvě se konkrétně připojila města Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Třinec, Ústí nad Labem a Zlín.

Návrhy, které mají být schváleny v rámci konsolidačního balíčku podpořené informacemi o přenesení plateb za nepedagogické pracovníky ve školství na obce, totiž výrazně zasahují do příjmů a provozních nákladů našeho města. “Obáváme se, že dopad, který by konsolidační balíček měl na město Plzeň, by znamenal výpadek v řádech stovek milionů korun ročně,“ upozornil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 6333 lidí

„Tato suma už by mohla mít dopad na každodenní život obyvatel Plzně a nejen jich. Vždyť město zajišťuje dlouhou řadu sociálních služeb, například prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb pečuje o několik tisíc občanů s hendikepem. Je také provozovatelem Dětského centra Plzeň, které poskytuje odbornou péči dětem s postižením nebo ze znevýhodněného sociálního prostředí. Důležité také je zajištění bezpečnosti prostřednictvím městské policie. Řada našich kulturních organizací jako je např. Divadlo J. K. Tyla či Divadlo ALFA pak nabízí vyžití nejen pro Plzeňany. A naši zoologickou zahradu navštěvují lidé z celé republiky. Máme obavy, že vládní konsolidační balíček by mohl znamenat, že krajská města by nebyla schopna dále vykonávat přirozená spádová centra pro své kraje a regiony. Uděláme maximum, aby se tak nestalo,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Cílem je, aby tyto ohrožující kroky, které by měly zásadní negativní vliv pro ekonomiku státu, nebyly schváleny a bylo konečně po mnoha letech otevřeno konstruktivní jednání nad komplexní změnou zastaralého systému rozpočtového určení daní, která by nově reflektovala i přirozená krajská a regionální centra a byla schválena v roce 2024.

Psali jsme: Primátor Zarzycký: Je to nekompetentnost, nebo jen u některých členů vlády zvítězil byznys? Primátor Zarzycký: Předseda Svazu měst a obcí Lukl se chová jako lokaj Fialovy vlády Primátor Zarzycký: Odmítám tahat lidem peníze z kapes jen kvůli tomu, že vláda neumí hospodařit Primátor Zarzycký: Vláda z nás musí přestat dělat hlupáky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE