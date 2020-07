Profant (Piráti): Kvůli špatně nastaveným smlouvám stát plýtvá penězi daňových poplatníků

reklama

Zakázka pro společnost OKsystem má zajistit podporu jimi dodávaných IT systémů na výplatu sociálních dávek a správu agendy zaměstnanosti na další tři roky. „Ministerstvu se dlouhodobě nedaří provoz systému, jehož náklady na provoz jsou enormní, zefektivnit a vysoutěžit jeho náhradu. Na vině je neschopnost vlád, minulých i té současné, řídit větší IT projekty. Kvůli špatně nastaveným smlouvám, které prakticky znamenají závislost na jednom dodavateli, tak stát zbytečně plýtvá penězi daňových poplatníků,“ vysvětlil pirátský poslanec a předseda sněmovního Podvýboru pro e-government Ondřej Profant, který IT zakázky státu průběžně monitoruje.

Cenu tohoto záměru kritizovalo ve svém stanovisku i Ministerstvo vnitra. Stojí v něm, že předpokládaná finanční náročnost projektu se pohybuje na horní hranici hodnoty obdobných projektů na trhu. „Celý záměr může být až několikanásobně předražený. Naznačuje to i způsob výpočtu předpokládané ceny, kdy je počítáno fixně s 50 tisíci člověkodny za tři roky, s jednotnou sazbou 12 tisíc korun za osobu a den, bez ohledu na skutečně odpracovanou dobu. To by v praxi po přepočtu znamenalo, že na projektu bude každý všední den pracovat téměř 70 velmi nadprůměrně placených IT specialistů. S ohledem na to, že se jedná pouze o podporu a ukončení již fungujícího systému, je to naprostý nesmysl,“ vypočetl Profant.

„Problém s IT systémy na ministerstvu práce se táhne po několik volebních období a ministryně Jana Maláčová ho zdědila po svých předchůdcích. Současný tristní stav této kritické infrastruktury je nutné řešit na úrovni celé vlády. Andrej Babiš je však k řešení apatický, a to vede jen k další předražené zakázce a udržování polofunkčního systému v chodu. Nadměrně zatížen přitom není jenom státní rozpočet, ale i zaměstnanci úřadů práce, kteří se o výplatu dávek starají. Zastaralý systém totiž dosud například neumožňuje import žádostí odeslaných elektronicky. Každou je tak třeba vytisknout a přepsat zpět do systému,” komentoval současný stav pirátský poslanec Lukáš Kolářík, předseda sněmovního Podvýboru pro informační technologie a dávkové systémy. Tento orgán byl zřízen právě kvůli IT systémům MPSV.

