Prokop (ANO): 2021 je za námi. Co všechno jsme zvládli?

Zvítězil zdravý rozum proti tvrdohlavosti místostarosty pro životní prostředí Jakuba Lepše (TOP 09) a na stranu občanů se přidala většina politiků. Psí hřiště nevzniklo a zachoval se tak unikátní prostor pro zimní radovánky dětí.

V březnu jsme na Praze 11 spustili službu senior taxi, což je jeden z mnoha splněných slibů hnutí ANO. Senior taxi je na Jižním Městě hojně využívané a už v průběhu roku byla navýšena jeho kapacita.

Taky se mi podařilo po 12 letech definitivně ukončit vleklý soudní spor o budovu tzv. pochozí zóny Háje, která obsahuje metro, garáže a obchodní zónu na povrchu. Získali jsme ji za 5 minut 12. Hrozilo, že minimálně její část by brzy statici zavřeli. Nyní je třeba rychle začít s její rekonstrukcí, kterou jsem během roku 2021 kompletně připravil.

Na jaře se mi podařilo připravit několik dlouhodobě plánovaných investičních akcí. Šlo o mnoho let odkládané zateplení ZŠ Ke Kateřinkám. Akce za bezmála 50 milionů Kč byla rozdělena do dvou etap. První už je hotová, další by měla být zrealizována v létě.

Také se mi povedlo zrealizovat modernizaci a rozšíření výdejny stravy v ZŠ Mikulova, po které paní ředitelka a její personál volaly mnoho let. V téže škole jsme stihli vyměnit i zhruba polovinu sociálních zařízení, které byly v hrozném stavu.

Na konci léta se slavnostně otevřela přístavba nového křídla ZŠ Chodov. Šlo po Sandře o největší investiční akci Prahy 11 za mnoho let. Nám se s kolegy podařilo v minulém volebním období dodělat projekt, získat stavební povolení a finance na rozjetí stavby. Díky tomu máme zbrusu novou tělocvičnu, kabinety, šatny, deset kmenových i speciálních tříd. Nejen, že se tím zvýšila kapacita školy, která nyní pojme o 100 žáků víc, po letech se také podařilo vytvořit důstojné zázemí pro pedagogický sbor.

Náklady na stavební práce dosáhly 187 milionů korun. Důvodem pro tak vysoký rozpočet byla zejména úprava projektu s cílem maximálně snížit energetickou náročnost budovy. Mám velkou radost, že jsme vybudovali pro Starochodovskou školu moderní, úsporný objekt energetické třídy A, který je minimálně v rámci hlavního města unikátem.

ZŠ Chodov se ale od uplynulého roku pyšní ještě jedním unikátem. Tím je socha s názvem Kvestorka od slavného českého sochaře Olbrama Zoubka, která byla v rámci otevření nového křídla odhalena na nádvoří školy dcerou samotného autora, paní Polanou Bregantovou.

Na podzim se mi po letech odkladů podařilo odpolitizovat naší městskou správní firmu Jihoměstskou majetkovou, a.s. Od jejího založení bylo zvykem, že ji řídili v představenstvu zastupitelé a politici. To už je minulostí. V představenstvu dnes nesedí jediný zastupitel. Naopak jsou v něm 3 kmenoví zaměstnanci firmy. Politici se po vzoru třeba magistrátních firem přesunuli pouze do dozorčí rady. I díky těmto systémovým změnám dnes Jihoměstská majetková funguje výrazně lépe. Podařilo se kupříkladu zajistit 99 % obsazení objektu Zahrad Opatov, které dnes nesou nejen zhruba 3 miliony Kč z vybraného nájemného do obecní kasy, ale nabízí i část bytových jednotek pro veřejný sektor. 11 bytů jsme letos obsadili rodinami našich učitelů a učitelek za zvýhodněné nájemné.

Také se nám podařilo rozjet s magistrátem přestavbu a rozšíření křižovatky s nebezpečným průpletem Opatovská x Chillská. Asi si vybavujete ten hrozny´ pru°plet, kdyzˇ se sji´zˇdělo od Pru°honic z D1 na Ha´je. Šlo o mi´sto cˇasty´ch dopravni´ch nehod. Noveˇ prˇibylo rameno z da´lnice a tento nebezpecˇny´ pru°plet zmizel. Veškerá auta jedoucí z dálnice na Opatov, či dále do Hostivaře mají vlastní sjezd a světelnou signalizaci. Po 12 letech je za´zrak, zˇe se to nasˇi´ meˇstske´ cˇa´sti povedlo vybojovat!

Díky zlepšení vedení veřejných zakázek pod mým odborem se Praha 11 posunula v žebříčku Hlídač státu z kategorie C do B, což svědčí o větší transparentnosti. S magistrátem a Prahou 10, 15 jsme podepsali memorandum o budoucím využití Trojmezí, nebo dotáhli několik roky odkládaných směn pozemků s rodinami restituentů. Ty se tak po 32 letech od revoluce konečně dostanou k majetku, který jim nebude přinášet jen obtíže a soudní spory s Prahou. Vza´jemnou dohodou i vhodnou smeˇnou pozemku° se Praha 11 zbavila vlekly´ch soudu° s restituenty a jesˇteˇ se podarˇilo pro MCˇ usˇetrˇit 38 mil. Kcˇ za vysoke´ na´jmy pozemku°, u´roky a soudni´ poplatky.

Ještě bych zmínil zásluhu kolegy Petra Jiravy a Jihoměstské majetkové, kteří velmi pružně reagovali na skokové zdražení energií a problémy s krachem Bohemia Energy a dalších a zřidili pro naše občany novou linku pomoci (hlavně seniorům). A co se osvědčilo úplně nejvíc, i když to byl původně jen nápad z nouze, byla distribuce dopisu přes výbory SVJ a bytových družstev. V drtivé většině ty dopisy byly do druhého dne vylepené v domech na nástěnkách.

Na podzim těsně před parlamentními volbami mě Piráti na Praze 11 odvolali z pozice místostarosty. Stojím si za tím, že důvodem mého odvolání jsou má odhalení, která mnohým členům zastupitelstva a magistrátu byla velmi nepohodlná. Zkrátka, dovolil jsem si poukazovat na křivárny primátora Zdeňka Hřiba na magistrátu. Pokud si mysleli moji bývalí kolegové, že mě tím umlčí, hodně se zmýlili. Nově získaný volný čas věnuji rozkrývání Pirátských lumpáren nejen na magistrátu, ale i na Praze 11. Třeba o velmi zvláštních okolnostech v přípravě Areálu ledových sportů jsem psal opakovaně. Také jsem rád, že mám konečně dost času na komunikaci s občany.

Takže ačkoli už nejsem místostarostou, denně řeším problémy jako zničené či ztracené popelnice, úklid nepořádku kolem domu, rozbitá socha, nebo sítě na holuby.

Konec roku byl ve znamení změny vlády. Po mnoha letech se zcela přebarvila politická mapa v parlamentu a ve vládě. Moc bych si přál, aby nastupující vláda úspěšně navázala na spoustu dobrých projektů, které rozběhla ta předchozí.

Pro zaručení kontinuity je důležité, aby členové nového kabinetu mohli čerpat nejen z oficiálních podkladů, ale také ze zkušeností získaných dlouhými lety praxe. A protože se pražské komunální politice už nějaký čas věnuji a znám problémy města z první ruky, přemýšlel jsem, jestli bych tomu nemohl přispět.

Oslovil jsem přímo čerstvého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Jako hlavní město se Praha v mnoha ohledech vymyká. Je proto třeba hledat řešení, která její specifika zohledňují. (Například řada dotačních programů je nastavená tak, že na ně hlavní město nedosáhne, a je proto žádoucí přistoupit k jejich úpravě.) Věřím, že osobní schůzka, kterou jsem v otevřeném dopise ministrovi navrhnul, usnadní předání příslušného know-how.

Na magistrátu se pod taktovkou pirátského primátora Zdeňka Hřiba v prosinci pořádně zdražovalo!

Těsně před Vánocemi pirátská koalice primátora Zdeňka Hřiba i přes silný odpor opozice protlačila výrazné zdražení vývozu odpadů pro Pražany. A to navzdory tomu, jaký je neustále kolem kontejnerů i košů nepořádek. I když se četnost svozů a zlepšení služeb neplánuje, za svoz odpadů si přes to připlatíme!

Zcela nepochopitelné na nové vyhlášce je to, že rodinným domům s nejmenšími popelnicemi, kde často bydlí bohatší lidé, se vývoz odpadů ZLEVNÍ, kdežto u nás na sídlišti, u panelových domů s největším typem popelnic, se služba VÝRAZNĚ ZDRAŽÍ! Čtyřčlenná rodina na sídlišti si tak za vývoz odpadu od letošního roku připlatí minimálně 1600 Kč navíc!

Hnutí ANO bojovalo až do konce za to, aby se vývoz odpadů nezdražil vůbec.

Předložili jsme i vlastní protinávrh, který to řešil. Bohužel vše bylo marné a koalice Pirátů, Prahy Sobě Jana Čižinského a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 - STAN) si protlačila maximálně navržené zdražení. Je třeba připomenout, že to není první zdražení vývozu odpadků za Hřibovy vlády, před dvěma lety zdražili už jednou, a to o 30 %. Toto druhé zdražení na sídlištích dělá 90 %, dohromady 120 %! Vážení Pražané, víte, že dnes tak máte svoz odpadu v Praze více než 2x dražší, než tomu bylo za vlády naší primátorky Adriany Krnáčové (ANO)?!

Primátor Hřib vůbec umí nejlépe jednu věc, zdražovat Pražanům vše, co může.

Co už stihla vláda Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jana Čižinského (Praha Sobě) a jejich spojenců Pražanům zdražit?

Vodné a stočné hned několikrát. A to i navzdory tomu, že vláda Andreje Babiše snížila daň o 5 % a ostatní města vodu buď zlevnila nebo nezdražila! Před nástupem Pirátů v roce 2018 cˇinilo vodne´ a stocˇne´ 87,39 Kcˇ, nyni´ 101,59 Kcˇ. Zvedli ale i ceny na´jmu° v meˇstsky´ch bytech, daň z nemovitosti, ale i MHD. Cena ji´zdenek na 30 minut se zvedla z 24 Kcˇ na 30 Kcˇ, u devadesa´timinutove´ho ji´zdne´ho z 32 Kcˇ na 40 Kcˇ. Paradoxem je, že Praha je asi jediné město na světě, kde jsou dražší SMS jízdenky, než ty “neekologické” papírové. V Praze si ale připlatíme i za lanovku na Petrˇi´n nebo parkoviště P+R. Turisté zaplatí mnohem víc na ubytovacím poplatku, místo 21 Kcˇ jim bude naúčtováno 50 Kcˇ. Hlouběji do kapsy sáhnou ale i pražští pískaři, vedení města jim totiž zrušilo slevu na cˇipovane´ psy.

Už na podzim nás čekají komunální volby! Pozorně proto prosím sledujte, jak politici a strany či hnutí komunikují se svými voliči, co slibují ve svých programech a jak je plní. My z hnutí ANO na Praze 11 máme program a naše sliby na toto volební období z drtivé většiny splněny.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



