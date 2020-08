Prokop (ANO): Deficit bytů je stále obrovský

reklama

Milí sousedé, máte rádi film “S tebou mě baví svět”? My na něj koukáme skoro každý rok, když ho dávají. No proč o tom mluvím, dnes vás totiž zdravím z místa nedaleko Lipna...... , kam jsme vzali s kamarádem na poslední prázdninový víkend děti pod stan. Taková lehká pánská jízda, tak nám to ten film trochu připomnělo. Učili jsme děcka, jak postavit stav, rozdělat oheň, opéct buřty nebo jsme taky jezdili na kolech v přírodě. Pro kluky určitě super změna oproti tomu asfaltu. :-) Taky zjistili, že se může stát, že někde neteče teplá voda. Prostě víkend celý zajímavých zážitků a překvapení. Myslím, že to bylo opravdu hezké zakončení letních prázdnin.

Ale dost o víkendu, pojďme se podívat na to, co se stalo v uplynulém týdnu.

V pondělí jsme měli poradu i radu, takže zase celý den strávený v zasedačce. Ale bylo to plodné, vyřešili jsme spoustu věcí, takže pojďme hned na to nejdůležitější. S kolegy jsme přišli mimo jiné na řešení problému ohledně restaurace na Chodovské tvrzi, jejíž možné zrušení budilo silné emoce poslední týdny nejen na sociálních sítích. Psal jsem o tom již v týdnu, ale pro ty, kteří to nečetli - nic se rušit nebude! ?? Jak bylo zveřejněno již na stránkách MČ: Na základě četných dotazů si vás dovolujeme informovat, že Rada městské části Praha 11 dne 24. 8. 2020 jednoznačně podpořila pokračování provozu restauračního zařízení v historickém objektu Chodovské tvrze a nyní se bude zabývat jeho detaily, včetně smluvních vztahů.

Dále jsme se zabývali jako obvykle stavebními pracemi na našich školách. Konečně jsme se shodli na postupu u realizace komplexní rekonstrukce varny v ZŠ Mendelova. O tom jsem vám už psal také vícekrát. Soutěž na stavební firmu vyšla dražší, než jsme původně počítali, a dlouho jsme neměli finanční krytí. Takže jsme celé léto, kdy se mělo stavět, přemýšleli, co s tím, a hledali způsoby, jak rekonstrukci zaplatit. Nakonec jsme takový způsob opravdu našli a zakázku jsme odsouhlasili. V následujících týdnech budeme s kolegy řešit, jak vše udělat tak, aby stavební práce měly co nejmenší vliv na provoz školy.

Horší je to bohužel s rekonstrukcí výdejny ZŠ Mikulova. Tuto soutěž jsme se rozhodli úplně zrušit. Je mi to líto, protože jsme se i do tohoto chtěli pustit co nejdříve, ale není příliš na výběr. Každopádně necháme upravit projekt na základě připomínek a špatně podaných nabídek a naplánujeme realizaci této akce na příští letní prázdniny.

Taky jsme projednali úpravy jednacího řádu Zastupitelstva, které příští týden předložíme kolegům zastupitelům a zkusíme tak o něco zkulturnit a zefektivnit průběh našich jednání.

V úterý jsem jako pravidelně měl porady se svými odbory, zástupci Jihoměstské majetkové a dalšími spolupracovníky. Je toho po koronakrizi skutečně spoustu k řešení, plánujeme a diskutujeme všechny probíhající i potenciální investiční akce, dokončujeme akce ve školách, stejně tak se připravujeme a plánujeme další kroky, které je nutné stihnout ještě před zimou, jako jsou například opravy střech, výměníkových stanic a dalších důležitých zařízení. Přestože je toho tolik, co se musí dělat najednou, musím uznat, že se moji kolegové opravdu snaží vše dělat nejlépe, jak dokážou, a já za to děkuji. O tom, jak nám práce jde, vás určitě budu ještě v příštích týdnech a měsících informovat zde na profilu.

Odpoledne nás navštívili investoři plánovaného sportoviště Hamr Sport. Informovali nás o stavu příprav projektu, který se bohužel kvůli koronaviru zpomalí. Taky jsme měli schůzku se stavebním dozorem a projektanty na plánovanou druhou etapu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra. Aktuálně je třeba co nejrychleji naprojektovat zateplení pláště, výměnu oken a opravu střechy, abychom celou budovu mohli kompletně dokončit.

Úterý jsme zakončili dozorčí radou Jihoměstské majetkové, a.s., kam jsem jako místostarosta pro majetek pravidelně zván. Projednali jsme výsledky hospodaření za minulý rok, aktuální stav financí, obsazenost Zahrad Opatov a další.

Ve středu jsem vám jako každý týden psal článek o bytové krizi v Praze. Jak jistě víte, pokud mě sledujete delší čas, je bydlení v Praze tématem, které mě velmi pálí. Obzvlášť proto, že se tato velmi důležitá otázka stále neřeší tak, jak by měla. Z toho důvodu často veřejně píšu kritiku (nedostatečných) kroků ze strany hlavního města, ale zároveň nechci, aby to vypadalo, že shodím vše jen proto, že sedíme v opozici. Jsou samozřejmě i pozitivní věci, které lze magistrátu pochválit. Jak jsem psal ve středu, velmi cením to, že Praha ještě letos uvolní 470 bytů k pronájmu, z toho 210 radnice plánuje pro učitele, hasiče, policisty a další podporované profese?. Deficit bytů je nicméně stále obrovský, více se dočtete v článku (odkaz v komentářích). Kromě toho jsem celý den pak ještě dodělával resty, které se mi v posledních dnech nahromadily, a připravoval tisky na další poradu a radu.

Ve čtvrtek jsem se zúčastnil zajímavé diskuse na téma “cesta z krize”. Tohoto setkání se zúčastnilo několik významných odborníků či představitelů, například Eva Zamrazilová z Národní rozpočtové rady, Josef Kotrba ze společnosti Deloitte, Jiří Nouza z SPS a další. Mluvilo se o tom, že leč je letošní krize velkou výzvou pro všechny, zároveň je také krize velkou příležitostí. Totiž příležitostí konečně vytvořit ucelenou vizi toho, kam se Česká republika chce vydat a jak. Myslím, že bez ohledu na politickou příslušnost jsme všichni pokyvovali hlavou, když kdosi prohlásil, že potřebujeme radikální přestavbu celého systém. Jak řekl Petr Hlaváček a s tím souhlasím, tradiční politické strany u nás v minulosti nastavily enormně složitý systém, v němž dosažení jakékoli dohody stojí ohromné úsilí. To se musí změnit a já věřím, že to společnými silami dokážeme, pokud se všichni budeme opravdu konstruktivně snažit.

Později odpoledne jsem odpovídal na vaše otázky, messenger, e-maily. Hodně jsme řešili tento týden znovu podporu podnikání. Na jednu stranu vás trápí problémy z nouzového stavu a koronaepidemie, na stranu druhou máte spoustu nových nápadů, se kterými za mnou chodíte a píšete mi o nich. Snažím se všem pomoci, jak to jen jde. Nebojte se dále psát nebo se ptát.

Pátek jsem si výjimečně vzal už volno a odjeli jsme se synem pod stan na Lipno.

Každopádně děkuji za váš čas, pokud jste můj report dočetli až sem, a přeji vám hezký zbytek neděle a víkendu. Rád bych vás zároveň pozval na čtvrteční zastupitelstvo (nebo ho můžete také sledovat online), kde budeme řešit například odpuštění nájemného provozovateli bazén v rámci koronavirové krize a další věci. :-)

Mějte se fajn.

