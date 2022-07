Prokop (ANO): Dělají se nesmyslné cyklopruhy, které nakonec nikdo nepoužívá

reklama

Rozhodně nechci žádný boj, ani nepřátelství a už vůbec žádnou nenávist. Souhlasím plně s tím, že jsou Středočeši velmi důležití pro fungování hlavního města. Problém tu je ale v tom, že dvě stě tisíc lidí, co denně do Prahy dojíždí, zabírá Pražanům parkovací místa, obzvláště pak na našich sídlištích. Vím, že to zní sobecky, my se však musíme především postarat o naše lidi. Není možné, aby pražské rodiny, maminky a senioři byli nuceni půlhodiny objíždět sídliště pro to, aby dokázali zaparkovat. Bojuji za výstavbu P+R parkovišť na příjezdech do Prahy. Chci tím motivovat lidi přijíždějící do města za prací, aby parkovali na okrajích města a dál pokračovali MHD. Věřím, že se tím velice uleví nejen lidem ze sídlišť ale i celé pražské dopravě. Zároveň říkám i to, že tomu Praha musí jít aktivně naproti, třeba právě výstavbou P+R parkovišť. Poslední roky Piráti a Čižinského Praha Sobě s problematickou dopravou ve městě neudělali skoro nic. Jediné, co pro zlepšení situace udělali, bylo zprovoznění P+R garáží na Černém mostě, které ale kompletně připravilo hnutí ANO. Piráti v něm navíc dvojnásobně zdražili parkovaní, a tak ho Středočeši a další přijíždějící ani moc nevyužívají! Trpíme na to všichni.Na fotce mě vidíte u parkoviště v ulici Šalounova. Přesně na tomto místě mohl dnes už dávno stát menší parkovací dům, který by výrazně navýšil kapacity parkování pro místní, pokud by se na to Piráti nevykašlali. Nechal jsem na to před mým odvoláním totiž zpracovat odbornou studii, na základě které mohl Jižňák začít podnikat kroky a stavět. Navrženo to bylo smysluplně tak, aby zde jednak nevyrostlo nic obrovského, a zároveň, aby umožnilo parkovat desítkám dalších aut jihoměstských řidičů navíc oproti současnému stavu. Piráti to ale spláchli do záchodu stejně jako spoustu dalších projektů a studií. Pokud vás tento konkrétní parkovací dům zajímá více, dávám vám do komentářů odkaz přímo na tuto studii.Jinak pojďme už na události posledního týdne. Bylo toho zase dost!

Pondělí

Na Praze 11 se stále nepracuje a jsou prázdniny. Už druhý týden v řadě nebyla ani porada vedení, ani rada. Když se projdete po chodbách oddělení úřadu v Ocelíkově ulici, kde mají sedět radní, je tam většinu času zhasnuto a nikdo nic nedělá. Zajímavé vzhledem k tomu, že se blíží volby.To na hl. m. Praze se pracovalo. Bylo zasedání Rady hl.m. Prahy. Překvapilo mě, že nová náměstkyně Plamínková (STAN), která je blízká spolupracovnice Polčáka, přes kterého v roce 2017 konzultovala nominace do orgánů městských firem s mafiánem Redlem (dnes ve vazbě), hned na první radu, kde sedí, předložila řadu kontroverzních projektů. Ty připravoval její nejbližší kolega z pražského STANu Petr Hlubuček (dnes ve vazbě). Ještě více mě překvapilo, že vše z toho bez mrknutí oka s Piráty a Praha Sobě schválili. Je na tom vidět, že nějaké výkřiky o auditech a prošetření všeho v souvislosti s kauzou Dozimetr jsou jen líbivé řeči pro novináře a veřejnost, ale za zavřenými dveřmi jede vše po staru dle hesla “ruka ruku myje”.

Úterý

V úterý jsme s kolegy dělali na programu hnutí ANO pro Prahu na další 4 roky. Brzy vám ho s Patrikem Nacherem představíme. Ale základ je asi všem jasný. Naše dlouhodobé priority se nemění. STOP zdražování života Pražanům. A nejsou to jen kecy. Jak víte, tak od koronaviru celé 4 roky v opozici poctivě pracujeme pro Pražany a nosíme na zastupitelstva řadu návrhů, jak zlepšit a hlavně zlevnit život Pražanům. Většinu těchto návrhů opozice vždy zamázla. Až poslední měsíce, jak se blíží volby, nám vycházejí občas vstříc. Takže se povedlo schválit náš balíček 300 milionů Pražanům ohroženým chudobou nebo dotace na obědy pro děti sociálně slabších. Přesně v tom a mnohem dalším budeme chtít pokračovat.Pak jsem si dal procházku po Jižním Městě. Chodím na ně často. Většinou prostě obhlídnout probíhající projekty, opravené lavičky a zastávky, mluvím s našimi sousedy, sbírám podněty. Z mé úterní procházky mám hned tři důležité věci.

Co se nám fakt povedlo, bylo dlouhodobou kritikou a opoziční prací dotlačit Magistrát k tomu, aby přestal ignorovat naše sídliště, která byla dlouho na okraji jejich zájmu. Začaly se tak objevovat nové zastávky a lavičky. Mám z toho radost. Určitě u toho ale neskončíme! Přímo pod okny našeho obecního domu Zahrady Opatov se rozjela naplno stavba. Hluk, prach, nepořádek. Piráti absolutně ignorují naše nájemníky a nikoho neinformovali, že nějaká stavba začne nebo co se tu má vůbec stavět. Nevyvinuli ani žádné úsilí, aby jim to vynahradili. Budu pro naše lidi požadovat slevu z nájemného! To opravdu nejhorší ale na závěr. Areál ledových sportů je veliký průšvih, kterým Piráti naší městskou část připravili o 41 miliónů korun. Víte, kolik užitečných věcí bychom za tyhle peníze mohli pro naše občany udělat? Návrh ANO vystoupit z pochybného projektu a získat zpět tyto finance, dokud byl čas, Piráti s TOPSTAN nepodpořili. Stavba je teď zastavena v půlce a nikdo neví, co bude dál. Objednal jsem právní posouzení toho, zda ti, kteří projekt na posledním jednání potopili, mohli Praze 11 reálně způsobit škodu a tedy také, zda bych na ně měl podat trestní oznámení.Budu vás o dalších novinkách informovat! Mezitím mi klidně dál pište vaše podněty, nápady nebo konkrétní problémy, se kterými byste potřebovali pomoct. Jsem tu pro vás a odpovídám na všechny zprávy!V úterý se taky povedla dotáhnout jedna dobrá věc z naší dílny. Praha konečně jednou taky pomůže tam, kde to má smysl. Zaplatí z evropských fondů obědy dětem a žákům v nouzi v odhadované hodnotě 4,5 milionu korun. Přihlášeno do programu je 95 škol. Výjimečně tedy pochvala pro magistrát, který to nakonec umožnil, největší díky chci ale vyjádřit mým kolegům, kteří protlačují podporu ohroženým rodinám na zastupitelstvu už dlouhé měsíce a kteří to pomohli rozhýbat.Nedávno jsem zde zmiňoval skvělou Marta Gellová (ANO), která stojí za 300 miliónovou pomocí, kterou dostanou Pražané ohrožení vysokou inflací a současnou problematickou situací, na čemž Marta pracovala už od začátku roku. Odkaz na příspěvek dám níže do komentářů.Sdílejte prosím tuto informaci o možnosti využít zmíněného programu na nákup potravin a obědů. Ať se o ní dozví co nejvíce lidí!

Středa

Ráno jsem zase komentoval bytový trh v mém bytovém okénku. Kopíruji vám ho sem níže..

Víte, kde se ve světě nejlépe žije a co nejvíce přispívá k tamní vysoké kvalitě života?Na tyto otázky hledali odpověď analytici z Economist Intelligence Unit (EIU) i letos. Do průzkumu zahrnuli celkem 173 metropolí z celého světa, u kterých posuzovali celou řadu aspektů života: mimo jiné například míru kriminality, politickou stabilitu, kvalitu zdravotní péče, vzdělání nebo infrastruktury, dostupnost zeleně či možnost kulturního vyžití. Žebříčku dominovala evropská města – k mému potěšení se na prvních dvou příčkách dokonce umístila ta, která zde často dávám za příklad, tedy Vídeň a Kodaň. V první desítce kromě evropských metropolí zabodovaly také hned tři města v Kanadě: Calgary, Vancouver a Toronto.Naopak Praha mi svým umístěním velkou radost neudělala. Meziročně si pohoršila o 27 míst a aktuálně se tak ocitá na 72. příčce. Pevně doufám, že tento výsledek přiměje vedení našeho města k zamyšlení nad kvalitou své práce.A kde se naopak lidem žije nejhůř? Na posledních místech najdeme metropole zemí stižených válkou, politickou nestabilitou nebo vysokou kriminalitou, jako syrský Damašek, nigerijský Lagos nebo hlavní město Libye Tripolis. Bezpečí, které často vnímáme jako samozřejmost, je pro kvalitu života naprosto základním předpokladem.Pokud by vás také zajímalo, kde se žije nejdráže, pak vězte, že první příčku žebříčku připraveného společností ECA International obsadil Hongkong. Extrémně vysoké náklady ale můžete očekávat také v New Yorku, Ženevě nebo Londýně. Mimochodem, švýcarská Ženeva je jedinou metropolí, která se objevila v první desítce obou hodnocení.Kterou ze zemí s největší kvalitou života byste si k bydlení vybrali vy, a proč?Co se mě týká, Prahu bych rozhodně za jiné město nevyměnil.

Ráno jsem měl jinak schůzku s místopředsedou hnutí PRO, se kterým jsme se bavili o možných programových průnicích pro budoucí spolupráci. Dále jsem přijal majitele firmy Landia, pana Hošťáka, který psal všem zastupitelům hl.m.Prahy, že by se s nimi chtěl setkat a vysvětlit druhý pohled na kauzu prodeje pozemků v Lysolajích, kde byl starostou dnes obviněný Petr Hlubuček. Tuto kauzu nedávno otevřel pan Šlachta ve svém videu. Myslím si, že politika je víceméně o neustálém řešení konfliktů a hledání kompromisů, a proto nikdy neodmítám vyslechnout si obě strany. Bylo to pro mě obzvláště důležité, protože znalecký ústav, který ocenil tehdy prodeje pozemků, dělala stejná firma, která oceňuje podíl v Aréně ledových sportů na Praze 11, který chceme jako městská část odprodat. Vzhledem k tomu, že tuto věc medializuje pan Šlachta a podal na to dokonce trestní oznámení, chci mít co nejvíc informací, abych se mohl správně rozhodnout i tady u nás. Překvapilo mě, že se s protistranou tohoto konfliktu kromě mě většina zastupitelů odmítla sejít. A to primárně ti, kteří na to nejvíce útočí. Přijde mi to hloupé a politicky nešťastné kritizovat někoho, nějakou kauzu a přitom nemít informace z obou stran. Vycházet jen z jednostranných neobjektivních informací. Jak si takový politik může sám udělat vlastní objektivní názor? Proč ti lidé chodí do politiky, když se pak bojí potkávat s lidmi na nepříjemných schůzkách? Já naopak transparentně píšu každý týden svůj výkaz práce a nemám co skrývat ani tajit. Škoda, že to tak nedělají všichni.Pak jsme měli příjemné setkání v Horních Počernicích s Andrej Babiš. Bylo to super! Potkali jsme spoustu z vás a mluvili o tom, co vás trápí. Nejčastěji je to zhoršující se životní situace kvůli zvyšujícím se cenám, inflaci, energiím a naprosto ignorantské vládě, která kašle na obyčejné lidi. Bavili jsme se ale i o špatně řízené dopravě v Praze, problémech s parkováním, bytové krizi a dalších tématech. Nebojte se. Už brzy budou volby a budeme mít šanci s tím něco udělat.Hnutí ANO je jediná autentická opozice. Nenecháme vás v tom. Budeme se za vás rvát! Fotky vám dávám do komentářů nebo je máte na mém Instagramu.`Odpoledne a večer jsem si vzal volno a vzal syna konečně za vysvědčení do hračkárny a pak na running sushi, které má rád. Myslím si, že to má tak rád spíš kvůli tomu zážitku, kdy jídlo jezdí na pásu, než pro to sushi, ale to není podstatné.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem pro vás natočil několik videí o dopravě. Jak asi víte, doprava je v Praze v příšerném stavu. Z motoristů se stal nepřítel města, chybí a dál mizí parkovací stání a místo nich se malují nesmyslné cyklopruhy. Budu vás s tématem dopravy seznamovat i další týdny. Budu rád, když mi pošlete co největší kravinu, co Piráti a Praha Sobě v dopravě v Praze spáchali.První video, které jsem vydal v pátek, je právě o tom. Ukazoval jsem v něm několik názorných příkladů z pražských ulic.

Magistrát pod vedením Pirátů a Čižinského Praha Sobě odstraňuje po městě parkovací místa. Bez jakékoliv náhrady! Už dlouho je v Praze obrovský problém s parkováním a koalice to místo řešení jen zhoršuje.

Dělají se nesmyslné cyklopruhy, které nakonec nikdo nepoužívá, vedle již dávno existujících cyklotras. Tyto pruhy také zabírají další parkovací stání.

Vymýšlí se nové přechody, které zpomalují dopravu na nejvíce vytížených silnicích a opět tak prodlouží každodenní kolony.

Nejsme proti cyklistům ani chodcům, ale doprava se v Praze musí řídit systematicky. Nelze nikoho zvýhodňovat na úkor druhého. Nelze jen tak odstraňovat parkování pro líbivé projekty. Ulice a sídliště jsou auty naprosto přeplněná. Musí se to řešit co nejdříve.Pusťte si ho, dávám odkaz do komentářů.Taky mi vyšel velký rozhovor o bytové krizi v časopise Mladý svět! Mluvil jsem o současné situaci na trhu, kdy mají lidé stále menší šanci na vlastní bydlení, o tom, jaký dopad na nás má fakt, že Praha v divokých privatizacích v devadesátých letech rozprodala svůj bytový fond, ale hlavně pak také o možných řešeních a krocích, které by naše město mělo podnikat, aby se s tím něco konečně začalo dělat. Pokud jste časopis třeba nesehnali, pár výtisků mi zbylo! Napište a rád vám ho dovezu.A taky se mi povedlo nechat opravit další lavičku v Babákově ulici.

Pátek

V pátek jsem hned ráno řešil nepříjemnou situaci, kdy nějaký vandal zničil sklo na nové zastávce Benkova. Kromě škody samozřejmě byli všude střepy. Jel jsem na místo, vše nafotil a poslal kolegům z Technologií hl.m.Prahy, kteří ještě během dopoledne stihli vše uklidit a ještě zastávku provizorně vyspravit fóliemi, aby na nás nepršelo, než se objednají a vyrobí nová skla. Je mi vždy hrozně líto, když vidím co někteří lidé jsou schopni spáchat. Nechápu proč to ničí.

Pak jsem vzbudil poprask na sociálních sítích, když jsem oznámil, že parkování na pražských sídlištích by mělo patřit Pražanům! Redakce Novinky.cz z mého poměrně jasného a věcného článku překroutila vše, co jsem řekl a napsal. Začali tvrdit, že podněcuji nenávist proti Středočechům! A ještě do toho nesmyslně zatáhli Andreje Babiše, asi aby měli vyšší čtenost. To, co říkám, je ale něco úplně jiného. Bojuji za výstavbu P+R parkovišť na příjezdech do Prahy. Aby lidé především ze Středočeského kraje mohli pohodlně zaparkovat a mohli v cestě pokračovat MHD. Bojuji tím také například za obyvatele pražských sídlišť, kteří dnes trpí nejen historickým nedostatkem v kapacitě parkovišť ale také tím, že se staly sběrným dvorem všech těch, kdo v Praze nemají, kde zaparkovat. Bojuji za rozpočet Prahy, který dnes na to vše doplácí. Bojuji také za vyšší plynulost dopravy v Praze a tím za vyšší bezpečnost, ale také za vyšší kvalitu života ve městě. Souhlasím s tím, že ti, kdo do Prahy musí jet autem, mají parkovat na místech pro to určená a nemají blokovat město. Je to správně a fér pro všechny.Nicméně nebojte. Odradit se nenechám. Pro mě jsou skutečně Pražané a hlavně ty z našich sídlišť, na které roky všichni kašlou, na prvním místě!Prosím sledujte a sdílejte mé příspěvky. V pátek jsem vám pustil první video o dopravní katastrofě v Praze z dílny Pirátů a Praha Sobě. Budu v tom další dny pokračovat. Sdílejte, komentujte. Je třeba udělat tomuto bezvládí konečně přítrž! Tím bychom byli zase na konci reportu. Děkuji vám za váš čas a budu rád, když mi i vy napíšete, co vás trápí nebo zajímá! Odpovídám všem. Mějte krásný zbytek víkendu.

