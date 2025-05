EU nejsou kamarádi. Trump si nebere servítky

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13045 lidí

Po čase spustil bandurskou proti Evropské unii podruhé. Podle serveru amerického listu The New York Times základní problém tkví v tom, že EU se snaží hrát podle pravidel a přistupovat k Američanům jako k partnerům, zatímco Trump si tak trochu dělá, co chce a cla využívá jako trestající klacek.

„S Evropskou unií, která byla vytvořena primárně za účelem zneužití Spojených států v oblasti OBCHODU, se velmi těžko vypořádává. Její mocné obchodní bariéry, DPH, absurdní sankce vůči korporacím, nepeněžní obchodní bariéry, měnové manipulace, nespravedlivé a neoprávněné soudní spory proti americkým společnostem a další prvky, které vedly k obchodnímu deficitu s USA ve výši více než 250 000 000 dolarů ročně, což je číslo, které je naprosto nepřijatelné. Naše diskuse s nimi nikam nevedou! Proto doporučuji zavedení 50% cla pro Evropskou unii od 1. června 2025. Clo se nevztahuje na produkty vyrobené ve Spojených státech. Děkuji za pozornost, kterou jste této záležitosti věnovali!“ napsal Trump na své sociální síti.

Podle NYT tu vyplouvá na povrch základní problém.

NYT připomněly, že Trump rozpoutal celní válku s většinou světa krátce po svém nástupu do úřadu, ale v jednu chvíli rozhodl, že tuto celní válku pozastavuje na 90 dní, aby vznikl prostor k jednání. Prostor, který však z Trumpova pohledu EU nevyužívá tak, jak by se to současnému nájemníkovi Bílého domu líbilo.

„Domnívám se, že prezident se domnívá, že návrhy EU nebyly stejné kvality jako u našich ostatních důležitých obchodních partnerů,“ řekl v pátek v televizi Fox News americký ministr financí Scott Bessent.

A tak proti svému ekonomickému partnerovi vyrazil se sadou hrozeb na rtech. Se sadou, která by podle NYT Evropskou unii opravdu hodně zabolela, kdyby byla uvedena v život.

Trump prý chce, aby evropské země zrušily svůj systém daně z přidané hodnoty, klíčovou spotřební daň. Vedle toho by prý Američané rádi viděli, aby EU snížila své přísně standardy na potraviny.

Obchodní vztahy Evropy se Spojenými státy jsou podle některých ukazatelů největší na světě. NYT upozornily, že v obchodních vztazích mezi oběma partnery se protočí neuvěřitelných 5 miliard dolarů. I kvůli tomu Maroš Šefčovič, komisař EU pro obchod, a jeho kolegové opakovaně cestovali do Washingtonu, aby jednali s ministrem obchodu Howardem Lutnickem a s obchodním zástupcem USA Jamiesonem Greerem.

Jenže to má háček. „Mezi očekáváními EU ohledně toho, čeho může v těchto rozhovorech dosáhnout, a tím, co je ochotna dát americká administrativa, je značný rozdíl,“ řekl Jörn Fleck, vedoucí ředitel Evropského centra v Atlantické radě ve Washingtonu.

Šefčovič už také do Washingtonu vzkázal, že EU bude důrazně hájit své zájmy.

