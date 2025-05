Opravdu hnus. Okamura prozradil další detaily o předvolané zmocněnkyni

Velký rozruch vyvolalo, že policie předvedla zmocněnkyni SPD k výslechu kvůli vašim protiimigračním plakátům, ačkoli předložila omluvenku ze zdravotních důvodů.

To je opravdu šílené, co se u nás děje. Hnus. Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan se snaží za každou cenu nezákonně zmanipulovat letošní volby, odsoudit nás za protiimigrační plakát a vyřadit opozici z voleb. Naše zmocněnkyně je vážně nemocná a řádně a včas se omluvila z výslechu na policii včetně potvrzení lékaře. Vyšetřovatel však ničeho nedbal a vyvlekl naši nemocnou zmocněnkyni (matku dvou malých dětí) z domu a předvedl ji na policejní stanici, kde ji omezil na svobodě a donutil ji čekat několik hodin na její výslech, kterého není schopná. Vyšetřovatel nedbal jejího zdravotního stavu, nedbal, že jí tím zhorší její nemoc, nedejbůh způsobí smrt, nedbal žádných jejích práv a jasně tak porušil § 98 trestního řádu a článek 8 Listiny základních práv a svobod.

To jsou opravdu praktiky hodné StB a gestapa, kdy zastrašovali politické vězně a snažili se, aby dlouhým pobytem na výslechu „změkli“. A stejně nedbali zdravotního stavu vyslýchaných.

Prostě odvlekli slušnou ženskou, maminku malých dětí. Policie jí na opakované dotazy nebyla ani schopna sdělit, jak dlouhý čas bude muset na služebně strávit. Vůbec je nezajímalo, že se budou odpoledne vracet domů její děti a že je nemá kdo hlídat. Její manžel byl celý den pracovně mimo domov a ona měla starost hlavně o šestiletého syna, který se měl vrátit ze školy a nebyl připraven na to, že tam maminka nebude. Nakonec se děti vracely do prázdného bytu a nechápaly, proč není maminka doma. Policisty na to upozorňovala, ale je to vůbec nezajímalo.

Pane ministře Rakušane, pane premiéra Fialo, to je opravdu hnus! Policie její předvedení nejprve zdůvodnila tak, že její neschopenka prý byla nedostatečná. To je přece směšné, těžko můžete říkat lékaři, aby vám tam ještě něco připsal. A druhý den pak v médiích policie říkala nepravdu, že prý neschopenku nedostali. Přitom byla podána předešlý den do datové schránky Krajského ředitelství policie v Praze, takže máme jasný důkaz. Celé je to zjevně účelové.

Pane předsedo, tohle je závažné. Opravdu říkáte, že trestní stíhání vás a vaší strany je účelové?

Podle vyjádření policie to bylo na pokyn státního zástupce, tedy zástupce výkonné moci Fialovy vlády. Připomínám, že to byl zástupce vládní koalice a exministr Jiří Pospíšil, kdo dal na SPD udání ve věci plakátu, který upozorňoval na kriminalitu imigrantů. Vládní koalice mě pak ke stíhání vydala. A víte, proč to vyšetřovatel udělal, proč riskoval ohrožení života a zdraví naší zmocněnkyně? Protože spěchá na to, aby na naše hnutí SPD kvůli svobodě projevu vyjádřené našimi plakáty proti nelegální imigraci podal obžalobu a pokusil se nás tak ilegálně vyloučit z účasti ve volbách. Vládní koalice je nervózní, že nám rostou preference, jsme na třetím místě a přeskočili jsme v průzkumech i hnutí STAN. Vše dělají s cílem kriminalizovat SPD a neumožnit nám účast ve volbách. Fialova vláda a ministr Rakušan se chtějí za každou cenu udržet u moci. Podle mého názoru chtějí zmanipulovat volby.

Kvůli této policejní zlovůli budeme požadovat prošetření celé věci Generální inspekci bezpečnostních sborů, dále zvažujeme trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele a budeme žádat rezignaci ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Vyzýváme občany, aby co v největším počtu přišli k volbám, aby nedošlo k případným manipulacím.

Máte obavy z manipulace voleb?

Ano. Podobně jako většina českých občanů. Dle interního průzkumu ministerstva vnitra, který provedla agentura STEM na začátku letošního roku, se většina občanů domnívá, že volby budou zmanipulovány současnou vládou, která se nebude chtít vzdát moci, a jejími podporovateli. Většina občanů se zároveň obává podvodů kvůli korespondenční volbě ze zahraničí, kterou prosadila Fialova vláda. Velmi znepokojující je i to, že dle tohoto průzkumu má většina občanů pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování osobních svobod. Tyto údaje jsou pro demokracii v našem státě alarmující! A případ účelové snahy kriminalizovat SPD za protiimigrační plakáty to jen potvrzuje.

Jedná se o důsledky čtyřletého působení Fialovy vlády, která zásadním způsobem omezuje lidská práva a svobody i demokratickou soutěž názorů a politických stran. Vyzýváme proto občany, aby se hlásili do okrskových volebních komisí v ČR i v zahraničí. To je nejlepší prevence proti jakýmkoli snahám o zmanipulování voleb. Zároveň je potřeba, aby občané přišli k těmto volbám v co největším počtu, aby se případné snahy o manipulaci jejich průběhu a výsledků nezdařily a aby vlastenecká opozice jasně zvítězila s velkým náskokem.

Se současnou politickou situací je navíc podle průzkumu STEM spokojena sotva pětina českých občanů. Půl roku před volbami hodnotí aktuální politiku kladně jen 18 % občanů. Pojďme už se zbavit ve volbách Fialovy vlády! Hnutí SPD je připraveno vstoupit do vlastenecké vlády, pro kterou bude Česká republika na 1. místě.

Pokud jde o vládu a její schopnosti, začal se teď řešit i tendr na dostavbu Dukovan, zkomplikovaný žalobou francouzské společnosti. Zazněla i tvrzení, že je to důsledek amatérského postupu vlády. Co na to říkáte vy?

Je již zcela jasné, že s Fialovou vládou a s ministrem Rakušanem ze STAN naši občané nebudou mít levné energie nikdy. Premiér Fiala a jeho ministři raději jezdí na Ukrajinu a shánějí pro ni zbraně, než aby řešili problémy našich občanů a naší republiky. Pokud jde o Dukovany, tak Fialova vláda totálně selhala při výběrovém řízení na dostavbu Dukovan a ohrožuje tím celý projekt i naši energetickou bezpečnost.

Napadení výsledku tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech ze strany francouzské společnosti EDF a eurokomisaře Stéphana Séjourného je přímým důsledkem špatného postupu vlády Petra Fialy. Vláda opakovaně selhala v transparentní a právně neprůstřelné organizaci strategických výběrových řízení. Nyní čelíme riziku, že Krajský soud v Brně tendr zruší, což by znamenalo několikaleté zpoždění v budování nových jaderných kapacit.

A ještě bych dodal, že odmítáme vměšování Evropské unie do dostavby jaderných elektráren. Nenechme si do našich věcí kecat z Bruselu! Dění okolo zpackaného projektu na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany tedy ukazuje jednak nekompetenci Fialovy vlády, která není schopna dojednat úspěšné zahájení projektu, jednak ukazuje to, do jaké míry jsme přišli o svou suverenitu a do jaké míry nám do našich vlastních věcí bytostného fungování našeho státu zasahuje Evropská unie. SPD prosazuje, abychom si o našich věcech v naší zemi znovu rozhodovali sami.

Fialova vláda též vůbec neřeší, že Evropská unie nám zakázala kotle na plyn.

Opravdu nám je zakázala?

Evropská unie za asistence Fialovy vlády totiž loni schválila směrnici, v níž se píše o konci používání kotlů na fosilní paliva od roku 2040. Fialova vláda tuto směrnici nezablokovala, když se o ní jednalo. A teď před volbami najednou někteří ministři Fialovy vlády hovoří o revizi některých opatření Green Dealu, přitom Fialova vláda se k podpoře Green Dealu zavázala v programovém prohlášení a řadu opatření na úrovni EU podpořila či proti nim nevystoupila, což je ve výsledku totéž. Proč se Fialova vláda nepostavila proti těmto nerealistickým cílům? Nemá na obhajobu českých národních zájmů čas, když musí shánět munici pro Ukrajinu... SPD prosazuje odstoupení od systému emisních povolenek, od pařížské klimatické dohody i od Green Dealu EU. Odmítáme se podřídit diktátu Bruselu!

Zaujal mě v týdnu průzkum Odborového svazu zdravotnictví, podle kterého chce zhruba každý šestý zdravotník a pracovník sociální péče z oblasti zdravotnictví odejít. Otázka je, kdo nám tu pak tedy bude pečovat o nemocné anebo nemohoucí seniory?

Fialova vláda i ministr Válek v oblasti zdravotnictví totálně selhali a neustále zhoršují dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Vláda podle odborů totiž nedodržela dohodu se zdravotníky o sjednocení platů a mezd uzavřenou vloni, přičemž vládní příslib přijetí zákona o odměňování zdravotníků byl součástí dohody z prosince 2023, která odvrátila plánovanou stávku nemocničních lékařů. Zdravotníci mimo jiné požadovali, aby podle platových tabulek určených pro státní zaměstnance, aby byli odměňovaní i zaměstnanci v krajských a obecních nemocnicích. Současný stav, kdy tomu tak není, totiž vede k čím dál většímu nedostatku lékařů a středního zdravotnického personálu v těchto zdravotnických zařízeních, což ohrožuje dostupnost lékařské péče pro miliony českých občanů.

Výsledkem neschopnosti Fialovy vlády a ministra Válka je nedostatek lékařů a zdravotních sester v českých nemocnicích a stav, kdy stovky tisíc českých občanů (včetně dětí) nemají svého praktického a zubního lékaře, nedostatek lékařských pohotovostí a léků. Zdravotní péče je z našeho pohledu klíčovou veřejnou službou. Čeští občané si platí zdravotní pojištění anebo jsou tzv. státními pojištěnci a podle mého názoru musí mít nárok na dostupnou kvalitní zdravotní péči na celém území republiky i na svého praktického a zubního lékaře. Tyto naše cíle a představy bychom chtěli konkrétně realizovat v příští vládě. Prostě Fialova vláda problémy občanů neřeší a kašle na ně.

Premiér Fiala by s vámi asi nesouhlasil, jeho jízdy s herečkou Pazderkovou jsou plné výkladů, co všechno vláda zvládla a jak na lidi myslí...

Tak já připomenu další totální podrazy vlády na lidi. Fialova vláda si půjčila na pomoc lidem po loňských povodních 40 miliard korun, ale postiženým lidem a oblastem z toho dala celkem jen 4 miliardy. Zbytek skončil neznámo kde. Asi na Ukrajině…?

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek (ODS), kterého uvedl do funkce premiér Petr Fiala (ODS), vyjel v posledních letech na nákladné pracovní cesty do exotických destinací. Singapur, Bahamy, Japonsko… Statisícové náklady a cestování v luxusní byznys třídě v letadle vysvětluje nutností navštěvovat zahraniční sportovní akce... Aha. Podle mě je to nezažranost a zneužívání veřejných peněz.

Další případ. Předraženou polní kuchyni za 66 milionů korun, kterou ministerstvo obrany pod vedením ministryně Černochové z ODS vysoutěžilo od „schránkové firmy“ někdejšího senátora Vlastimila Sehnala z ODS, armáda ani osm měsíců po vypršení smluvního termínu dodání nemá. Nakoupilo ji mnohem dráž oproti dřívější zakázce. A jistě je čirou náhodou, že zakázku získal významný člen ODS...

A je jasné, když se politici vládní koalice starají hlavně o svá korýtka a sami sobě si zvýšili platy, tak je nezajímá, že byty v Praze už jsou dražší než v Římě či v Miláně a že za deset let došlo v ČR k dvojnásobnému nárůstu cen bydlení.

Vláda hodně sází na mladé, premiér se s nimi fotografuje, hodně mluví o budoucnosti. Přitom pro ty mladé, kteří si přivydělávají na brigádách, vláda chystá zrušení srážkové daně, takže budou muset přiznání daně řešit sami. Je podle vás toto ta podpora mladých lidí, kterou vláda propaguje?

Nesouhlasíme, aby brigádníci museli u malých přivýdělků podávat daňové přiznání. Brigádníkům, důchodcům a studentům to ztíží život. Jedná se o další šikanu občanů, kteří si chtějí něco přivydělat, a přináší to další byrokratickou a administrativní zátěž občanům i úředníkům. SPD prosazuje odbourávání byrokratické zátěže pro občany i úředníky.