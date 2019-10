Prokop (ANO): Parkoviště P+R Opatov konečně zase otevřeno

Mám velkou radost, že se dnes podařilo slavnostně znovuotevřít parkoviště P+R Opatov. Co to prakticky znamená? Hned 212 míst k parkování, která byla poslední dva roky zbytečně uzavřena před okolním světem, jsou nyní opět dostupná.

Proč to trvalo tak dlouho? Jak jsem v minulosti párkrát psal, kořeny tohoto problému sahají až do 90. let. Po revoluci se restituovaly pozemky někdejším majitelům, bohužel však nikdo pořádně nepromyslel a nenaplánoval, co se bude dít s budovami, které se na těchto pozemcích nacházejí. P+R Opatov je právě jedním z těchto problematických míst. Je naprosto pochopitelné, že noví porevoluční vlastníci žádali od města nájem za využívání svých pozemků, bohužel s nimi ale město nebylo dlouho schopné uzavřít žádnou smysluplnou dohodu.

Celé roky se to řešilo soudní cestou a výsledek byl nijaký. Také z tohoto důvodu jsem potěšený, že se nám konečně podařilo celou situaci vyřešit ke spokojenosti všech stran. Podílelo se na tom hned několik důležitých lidí, bez kterých bychom to nedokázali, a rád bych poděkoval za spolupráci především Adam Scheinherr.

Je tady krásně vidět, že když jde o projekt, který může přinést opravdový užitek mnoha lidem, můžou i politici z opozičních stran táhnout za jeden provaz. Pokud je totiž na politice něco, co nesnáším, tak je to rozhodně to, když opoziční politici hází klacky pod nohy něčemu skvělému jen proto, že to nevzešlo od nich.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



