Prokop (ANO): Pro Prahu 11 zbyde zhruba 150 ubytovacích jednotek

Milí sousedé, dnes vás zdravíme z dovolené v Dolní Moravě. Přesněji z úpatí Kralického Sněžníku. Byli jste tu někdy? Na výlet rozhodně doporučuji! :) Jinak tohle foto dělal můj šestiletý syn. Myslím, že má celkem talent, co říkáte?

Tenhle kraj je nádherné místo přímo na hranicích s Polskem mezi Orlickými horami a Jeseníky. Přiznám se, že jsem tu ještě nikdy za svůj život nebyl a dovedl mě sem až letos koronavirus. Jednoduše jsme si řekli, že pandemie využijeme k tomu, abychom procestovali všechny “skryté” kouty České republiky. Letos nejedeme nikam za hranice, ale křižujeme naši malou ale nádhernou zem?. Protože jsem se na dovolené snažil věnovat maximum času synovi, bude můj report trošku kratší - na práci mi zbyla akorát brzká rána a večery. Také proto dnes čerpám hodně i z práce mých kolegů a přináším vám vhled do aktuálně rozjetých investičních akcí, jejich popis a přikládám i fotogalerii.



Pojďme popořadě...



V pondělí jsem se mezi přejezdem z Krkonoš na Dolní Moravu ještě stavil “na skok” na radnici. Ze skoku a pár podpisů se samozřejmě stalo zase celé dopoledne, ale to už tak bývá. Nicméně bylo to dobré. Udělal jsem ještě krátkou bojovou poradu s kolegy z odboru správy majetku, kde jsme si vysvětlili priority na týden, co budu fyzicky pryč. Pak jsem sedl na chvíli s kolegy z rady a probrali jsme několik zásadních tisků, které je nutné na další radě projednat a ke kterým minule měli výhrady, a domluvili jsme se, jak ty tisky ještě upravit.



Po cestě na dovolenou jsme řešili, co zase vymysleli na Radě hlavního města Prahy. Jsem trošku v šoku z toho, co Hřibova parta v době nastávající korona-krize řeší.



Ani klinická smrt pražské ekonomiky neodradila vedení magistrátu v čele s Zdeněk Hřib - primátor Prahy za podpory hlasů Praha Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) od schválení bláznivého záměru na přemalování pražské MHD. Pakliže vedení Prahy pokládá tento záměr s astronomickou cenou 2,7 miliardy korun za prioritu metropole, pak je potřeba se vážně zamyslet nad jeho další existencí. V pondělí jsme se na klubu zastupitelů hnutí ANO dohodli, že si rádi necháme vysvětlit, proč má tento záměr prioritu před skutečnými problémy Prahy a to navíc v době, kdy se debatuje o zdražení MHD. Namísto přímé a dlouhodobé podpory místních podniků a krizí nejvíce zasažených odvětví, posilování infrastruktury či vyřešení bytové krize se primátor města a jeho radní rozhodli přemalovat všechny tramvaje, autobusy, soupravy metra a příměstské vlaky. V tomto kontextu působí chystané zdražování jízdenek a kuponů v pražské hromadné dopravě extrémně cynicky. Vybrané peníze navíc nepůjdou do rozvoje dopravního podniku, rozšiřování vozového parku a zkvalitňování komfortu dopravy, ale do (s trochou nadsázky) plechovek s barvou. Jsme přesvědčeni, že odpovědi budou zajímat všechny Pražany. Navrhneme proto svolání mimořádného zastupitelstva a věříme, že v této souvislosti primátor nebude argumentovat náklady za konání takového zastupitelstva.



A druhý z mého pohledu hodně kontroverzní tisk, který v pondělí na hlavním městě schválili, je záměr výkupu některých hotelů pro účel ubytování potřebných. O tom, že Praha za peníze daňových poplatníků ubytovává v době koronakrize v prázdných hotelech bezdomovce jsem vám už psal. Možná víte i to, že po bezdomovcích následně vlastníkům hotelů opět za peníze daňových poplatníků opravuje Praha hotelové pokoje do původního stavu, a tak vybraným hotelům nejen sanuje výpadek příjmu z turismu, ale ještě jim pomůže s rekonstrukcí pokojů. Teď v pondělí to Rada Prahy dotáhla ještě dál a hotely chce za peníze nás všech vykoupit. Jasně, lidem na ulici je potřeba poskytnout pomoc. Někteří z nich se na ulici nedostali vlastní vinou a touží po tom vrátit se do běžného života a těm je třeba pomoct. Ale vědomě nepřizpůsobivé občany, kteří v naší společnosti fungovat zájem nemají, ubytovávat v “luxusu” za peníze daňových poplatníků se mi nelíbí. Zvlášť v době, kdy Praha potřebuje peníze vynaložit úplně jinam. Chybí nám byty pro desítky tisíc jiných rizikových skupin. Například pro matky samoživitelky nebo pro seniory, kteří přestávají mít na stále se zvyšující nájemné. Proč Praha radši nestaví nové byty a nerozšiřuje městský bytový fond? Zastavili připravovanou výstavbu bytů na Černém Mostě, stále nezahájili rekonstrukci bývalého Hotelu Opatov na Praze 11, kterou mají více než rok připravenou. A místo toho budou kupovat vyprázdněné hotely? Přijde mi to nerozumné. Jaký názor na to máte vy?



V úterý jsme s panem ředitelem Adamcem na dálku finálně dokončili výroční zprávu naší společnosti Jihoměstská majetková, a.s. za rok 2019 tak, abych ji mohl předložit na radu 11.8. Kromě nového vzhledu výroční zprávy, který jsme jako nové vedení udělali poprvé snad od založení společnosti, jsme ve zprávě popsali i tu spoustu změn (k lepšímu), které jsme za rok 2019 stihli. Tohle je část úvodu, který jsem pro výroční zprávu napsal:



“Rok 2019 byl pro akciovou společnost Jihoměstská majetková a.s. rokem velkých změn. Změnilo se složení představenstva i dozorčí rady a změnilo se i vedení samotné JMM, neboť stávající ředitel společnosti, ing. Červíček, avizoval již v průběhu jara, že po pěti letech působení ve vedení společnosti svoji práci ukončí. Za jeho práci mu patří velký dík.



Nové představenstvo tak bylo postaveno před nelehký úkol, který spočíval ve vyhledání vhodného nástupce na místo ředitele. V rámci otevřeného a transparentního výběrového řízení, které proběhlo v několika kolech a kterého se zúčastnilo celkem 16 kandidátů, se nakonec jako nejvhodnější ukázala volba ing. Radka Adamce, managera s dlouholetou zkušeností ve správě nemovitostí.



Před novým ředitelem i před představenstvem se otevřela celá řada úkolů a výzev, které bylo nutné v co možná nejkratší době zrealizovat. Prvotním úkolem bylo zoptimalizování organizační struktury tak, aby byly odstraněny duplicity některých činností, uspořily se mzdové náklady a došlo i ke zjednodušení většiny řídících procesů. Dalším úkolem je postupné nahrazení některých činností, které dosud byly zajišťované dodavatelským způsobem, vlastními zaměstnanci. JMM musí trvale věnovat zvýšenou pozornost hospodaření s projektem Zahrady Opatov, bude nutno přikročit k postupné obměně stávající klientely, k postupnému dovybavení bytů podlahami a kuchyněmi a, v neposlední řadě, i k důslednější práci s neplatiči. Činnost městského dohledového centra (dále jen „MDC“) bude nutno výrazně zmodernizovat. Velkou výzvou je i efektivnější nastavení některých procesů probíhajících v rámci energetického managementu. A, byť by JMM měla být především dobrým správcem městského majetku, pořád je zde možnost rozšíření portfolia o některé další činnosti, které se správou majetku bezprostředně souvisí a které by mohly být následně nabídnuty i dalším klientům (např. úklidové a realitní služby). V neposlední řadě by se JMM měla zaměřit na monitoring veškerých možností pro získání některých dotačních titulů.



Z uvedeného je vidět, že je před námi spousta práce a že úkolů je opravdu mnoho. Rád bych popřál panu řediteli a celému kolektivu pracovníků JMM mnoho úspěchů při jejich naplňování.”



Asi jsem byl loni trošku naivní, když jsem si myslel, že v roce 2020 bude naše největší akciovka už fungovat jako dobře namazaný stroj a všechny trable budou za námi. Ale tím, že přišel koronavirus a s ním mnoho obtíží a to nejen těch finančních, se nám celá řada plánovaných změn zase o něco posunula. Doufám, že až budu psát úvodní řeč k výroční zprávě za rok 2020, bude už o tom, že firma má už za sebou všechny nutné restrukturalizační změny a budeme se věnovat jen zlepšování služeb.



Ve středu jsem vám psal ve svém seriálu o bytové problematice v Praze o vlastním bydlení a nájemním bydlení. Ptal jsem se vás také, jakou formu preferujete. Bydlet ve vlastním a něco vlastnit není prostě pro každého a městské byty mohou být skvělým řešením pro lidi, co na vlastní nemovitost finančně nedosáhnou. Těch má ale Praha jen něco přes 23 000. Právě na rozvíjení bytového fondu Prahy bych se do budoucna rád zaměřil. Štve mě, že se tomu doteď nikdo pořádně nevěnoval. Promyšlenou koncepci a jednotlivá řešení budu postupně zveřejňovat, první díl vyjde v následujících dnech. Sledujte proto mé sociální sítě a blog. Do komentářů také dávám odkaz na poslední článek.



Ve čtvrtek a v pátek jsme s kolegy na dálku ještě finalizovali důležité tisky, které předkládám hned po neděli na Radu. Týkají se hlavně Sandry. O tom ještě po Radě napíšu samostatný článek. Jde o významné změny v projektu a směr další etapy rekonstrukce. Hlavně opozici to zajímá a neustále se na to ptá. Takže jakmile to s kolegy na radě projednáme, hned vše transparentně zveřejním a vysvětlím. Budeme řešit znovu rekonstrukci varny Mendelova a mnoho dalších věcí. Byla to tedy docela fuška s kolegy vše na dálku dořešit během rána a večerů, kdy jsem se dostal k počítači. Jsem opravdu vděčný za jejich vstřícnost a flexibilitu.



A teď k tomu slíbenému přehledu investičních akcí. Mám úžasné kolegy na odboru správy majetku a v Jihoměstské majetkové, kteří i v době mé nepřítomnosti pracují pilně jako včeličky a průběžně mě informují o veškerém pokroku na stavbách i v projektech a samozřejmě řešíme nastalé problémy.



Jako hlavní stálici zmíním rekonstrukci bývalé ubytovny Sandra, kterou už rok měníme na bydlení pro 174 jihoměstských rodin. Aktuálně tedy řešíme s magistrátem financování další etapy rekonstrukce, což bude zateplení, na které nemám vlastní finance a magistrát od nás za to bude chtít část jednotek poskytnout pro jejich účely. Tedy čistě pro účely Prahy 11 zbyde asi zhruba 150 jednotek. I tak to bude super, a rozšíříme tak skokově náš fond městských bytů najednou o více než 10%. V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotky, jak probíhají aktuálně bourací práce. Aktuální informace i formulář pro předběžný zájem o bydlení v Nové Sandře, najdete na oficiálním webu.



Další stálicí, o které vám píšu často, je dostavba nového křídla Starochodovské školy. Zde už máme hotovou hrubou stavbu a pracuje se na interiérech tak, aby v průběhu příštího školního roku už budova mohla začít sloužit nejen žákům, ale hlavně jako nové zázemí učitelům.



To samozřejmě ale není vše. Rekonstrukcí a menších prací děláme celou řadu.

- Například na ZŠ Mikulova děláme celkovou rekonstrukci šaten, sprch i záchodů. Vybourány budou stávající příčky a nahrazeny úplně novými (také zděnými). Vybourají se obklady i dlažby, dveře včetně zárubní, demontuje se sanitární zařízení a toto vše bude nahrazeno novým. Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, proběhne také rekonstrukce elektrické instalace.

- Na ZŠ K Milíčovu 674 vyměníme stávající poškozené PVC ve vstupním prostoru školy. Tam, kde se nachází šatna.

- Na ZŠ Mendelova upravujeme prostory stávajícího hygienického zařízení mateřské školky. Chceme, aby vyhovovalo potřebám této školy, a tak budou vybourány příčky, polopříčky, sprchový kout a bude odstraněno i obložení stěn, vybourána keramická dlažba a vše bude také nahrazeno novým. Bude nový obklad stěn, pokládka keramické dlažby a podobně.

- Na ZŠ Jírovcovo náměstí opravujeme 3 stávající prostory hygienického zařízení. Podobně jako u Mendelovy budou vybourány příčky, odstraněno obložení, vybourána dlažba a tak dále. Toto vše bude uděláno úplně nové. Hygienická zařízení budou také nahrazena.

- ZŠ Pošepného, opět jako u předchozích i zde opravujeme prostory hygienického zařízení M3 v prostorách ZŠ. Stejně jako u ostatních i zde budou vybourány příčky a polopříčky, odstrněno obložení, keramická dlažba, hyg. zařízení a vše nahrazeno novým.

V posledních týdnech jsme také dokončili a předali občanům dva nově opravené vnitrobloky. Jako první jsme už v červenci dokončili vnitroblok na pomezí ulic Sulanského a Novomeského. Z prostoru se nyní stala taková malá oáza klidu uprostřed sídliště, kterou jsme oproti dřívějšku ještě vylepšili. Najdete tady třeba hráčský stolek se šachovnicí nebo hřiště na pétanque, které jsme s Honzou hned vyzkoušeli. Vysázeny jsou nové záhony okrasných trav a nově platany, které rámující hřiště. V celém prostoru je nová kamenná dlažba, praktická pro vsakování dešťové vody. Jsou zde nainstalovány samozřejmě nové koše a lavičky. Podrobněji jsem o tom psal u sebe na blogu.



Jako druhý jsme dokončili revitalizaci v části vnitrobloku Konstantinova – Černockého. Stavebními úpravami byl získán nový esteticky zajímavý odpočinkový prostor. Došlo zde mimo jiné i k úpravě chodníku, u něhož byla zřízena vodící linie pro slabozraké a nevidomé. Byly zřízeny sedací lavice sloužící k posezení při četbě knih, pro něž bude vbrzku dodána i nová „Knihobudka“. Konečný dojem z provedené úpravy však nabude patřičných rozměrů až zjara příštího roku, jakmile rozkvetou nově založené záhony. Vzhledem k povaze květin a stromů vybraných pro osázení záhonků i volného prostoru si budou muset občané chvilku počkat. Cibuloviny, trvalky i dřeviny je totiž nutno vysazovat v souladu s obdobím pro ně určeným (agrotechnické lhůty). V podzimních měsících letošního roku dojde tedy ještě k výsadbám rostlin a konečné úpravě trávníků této části vnitrobloku. Přibližně v té době budou instalovány ještě dva sety šachových stolů a sedátek, čímž myšlenkově dojde k propojení sportovní a klidové části celého vnitrobloku. Opět podrobněji jsem o tom psal v článku na blogu.



Za to vše vděčíme hlavně kolegům z odboru správy majetku panu Boublíkovi a Voženílkovi a také panu Frýbokovi a paní Nacházelové. To jsou moje prodloužené ruce, které denně dohlížejí na přípravu a realizaci investičních akcí. U menších akcí to pak je především pan Kotrba a Adamec z Jihoměstské majetkové. Takže těmto všem a samozřejmě i dalším kolegům, patří velký dík za to, že se daří během léta dohánět koronavirový skluz a realizovat plánované akce! Díky!



To by bylo pro dnešek vše! Děkuji všem, kteří mě pravidelně čtou, a jako vždy vás vyzývám - pište mi o čemkoliv, co potřebujete řešit. Zde do komentářů, do zpráv, mailem nebo přijďte někdy na kávu osobně. Budu rád. Mějte hezký zbytek víkendu.

