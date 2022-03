Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (21. - 27. 02. 2022)

Milí sousedé, před dvěma lety se na nás valila nová koronavirová epidemie, nikdo to příliš nechápal a neuměl si představit, co nás čeká a ani to, že to bude trvat celé dva roky.

Tehdy jsem psal opatrně úvodník jako dnes napůl s nadějí, že vše rychle pomine, napůl s upřímnou obavou, jak se situace vyvine. Tento týden jsme svědky něčeho podobného. To, co udělalo ve čtvrtek Rusko Ukrajině, tvrdě odsuzuji! Nikdy jsem si nepřipouštěl, že by Evropa znovu mohla pocítit skutečnou velkou válku.Jako komunální politik nemám příliš širokou paletu možností, jak Ukrajině pomoci, ale i tak jsme na zastupitelstvu hned ve čtvrtek schválili napříč koalicí i opozicí okamžitou pomoc ve výši 10 mil Kč. Také jsme ihned vyčlenili zhruba 2,5 tis nouzových lůžek pro přespání rodin prchajících z válečné zóny a Ukrajince jsme symbolicky podpořili i vyvěšením vlajky na pražském magistrátu a na radnici Prahy 11 či shromážděním na Václavském náměstí.Osobně jsem se zapojil i do celé řady sbírek a kromě toho jsme teď během víkendu s kolegy z ANO odsouhlasili další balíčky pomoci. Hnutí ANO věnuje také 10 mil. Kč a to především na pokrytí nákladů spojených s ubytováním, stravováním a dopravou ukrajinských uprchlíků.Obrací se na mě mnoho z vás, kteří chtějí také pomoci a nevědí třeba úplně, jak je to nejvhodnější. Strašně moc mě to těší. Jsem hrdý na náš národ, že i když jsme v jiných otázkách velmi rozděleni, v tom zásadním se dokážeme sjednotit!

Doporučuji v tomto ohledu sledovat profil ukrajinské ambasády, v současnosti je zapotřebí především zdravotnický materiál - soupravy, kyslíkové láhve, stříkačky, katétry, sterilní materiály, bandáže a tak dále. Odkaz níže..Nicméně i přes to, co se děje na Ukrajině, nemůžeme rezignovat na chod věcí v Praze 11 a Praze, stalo se toho opravdu hodně, tak pojďme zas postupně od pondělí do pátku po tom nejdůležitějším…

Pondělí

Na poradě vedení se opět radní Prahy 11 věnovali rozvoji demokratické kultury na našich školách, už asi po páté. Místo, aby ten čas věnovali důležitějším tématům.Taky si nechali přepočítat moje čísla ze Zastupitelstva Prahy 11, které jsem prezentoval před 14 dny a kde jsem upozornil na to, že Rada Prahy 11 svým nicneděláním způsobila škodu odkladem soutěžení druhé etapy rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra více než 42 mil. Kč! Došli překvapivě ke stejným číslům, které jsem vám prezentoval já už dříve. Pirátská radnice způsobila městské části Praha 11 nerozhodováním minimálně tuto škodu..

Cena druhé etapy (zateplení, výměna oken a oprava střechy) byla vyčíslena v roce 2021 na cenu 191 155 596,56 Kč.Cena v roce 2022 vzrostla na 233 874 344,91 Kč.Rozdíl cen, tedy způsobená škoda tím, že odmítli schválit radnicí připravený postup a zablokovali soutěž na pokračování etapy, je: 42 758 748,35 Kč! Jde o nárůst ceny za dobu blokování dalšího postupu Piráty o 22,37 % !Takže až zase někde budete slyšet Piráty nebo pana starostu Dohnala, že v kase nemá na něco peníze, tak zde promrhali 42 milionů Kč! Jen pro vaši představu, za tuto sumu mohla Praha 11 vybudovat parkovací dům se zhruba 160 parkovacími místy, který by mohl vyřešit problém s parkováním u Sandry a Hotelu Opatov! Ale Piráti si řekli ne, radši necháme 42 milionů vyletět oknem.Ale abych v této době přišel i s něčím pozitivním, tak oceňuji, že se konečně podařilo posunout projekt rozšíření kamerového systému.Na základě poslední analýzy tzv. mapy kriminality (https://www.mapakriminality.cz/), kterou pravidelně provádí Policie České republiky, vznesla Městská policie a PČR společný požadavek na oddělení krizového řízení ÚMČ na doplnění stávajícího kamerového systému o další kamerová stanoviště.Akce by měla stát dle studie cca 650tis Kč, v rozpočtu na rok 2022 radní navrhují na tuto akci dokonce 950 tis Kč. Mělo by se to tedy podařit letos zrealizovat i s rezervou.

A Jižní Město tak bude zase o něco bezpečnější místo k životu!Další dobrou zprávou je, že právníci přinesli posudek, že je za námi definitivně sporná kauza “porušení rozpočtové kázně - projekt "Sluneční škola K Milíčovu", ze které hrozilo Praze 11, že bude muset vrátit dotaci na tuto stavbu ve výši cca 40 mil Kč a zaplatit ještě pokutu v podobné výši. Nic z toho by se už stát nemělo a případ se uzavírá. Budeme tak moci finance, které měl úřad pro jistotu připravené na rezervním účtu, zapojit a využít pro rozvoj a správu Prahy 11! To je skvělá zpráva, která pomůže schválit rozpočet pro rok 2022!Co mě nepotěšilo, tak to bylo schválení na Radě navýšení všech nájmů na Praze o inflaci roku 2021, tedy o 3,8%. To je pěkná pálka zase pro naše nájemníky. A to nejen ty v bytech, ale i podnikatele, kteří jsou tvrdě 2 roky zkoušení pandemickou krizí. Týká se to bytů všech kategorií i všech podnikatelů. U průměrně velkého bytu je to skokové zdražení o cca 500 Kč! Když si to dáte do součtu se zvýšenou daní z nemovitosti, 2x dražšími odpady, zvýšením cen energií, je to opravdu pořádná suma na kterou musíme všichni na Jižním Městě šáhnout hlouběji do peněženky. Zde dávám jasný palec dolů. Radní si to mohli aspoň v tomto roce odpustit a lidem trošku pomoct!Na Radě hl. m. Prahy schválili radní pod vedením primátora Hřiba pilotní projekt vodíkových autobusů. Upřímně jsem to příliš nepochopil, protože se v tiskové zprávě psalo, že vše je domluvené zdarma a že výrobce v rámci testovacího provozu uhradí veškeré náklady, ale Praha současně na akci vyčlenila 2 miliony Kč!Co bych ocenil je velmi dobře zpracovaná vyhláška z pera paní radní Hany Kordové Marvanové, která zakazuje podomní a pouliční prodej energií. Navazuje tak logicky na dlouhodobý a tvrdý bod proti Energošmejdům, kterým vyhlásil válku už kdysi můj kolega Patrik Nacher. Je skvělé, že se v těchto tématech dokážeme shodnout napříč, a je jedno, že jeden z nás je z ANO a druhý ze STAN. Když jde o dobrou věc, umíme v Praze táhnout za jeden provaz a to je podstatné! Díky za to!

Úterý

V úterý jsem točil rozsáhlou reportáž o systému obsazování bytů ve správě hl.m.Prahy od pirátského radního Adama Zábranského. Těch stížností, kolik se na mě hrne každý týden, je už neúnosně. Něco takového jsem ještě nezažil!Celé je to vyvrcholení naprosté neschopnosti Pirátů řešit bytovou krizi v Praze. Důsledek sociálního inženýrství radního Zábranského. Místo, aby poslední byty, které Praha má na P14 a 17, dala přednostně třeba matkám samoživitelkám, mladým rodinám nebo jako služební byty městské policii, učitelům, zdravotním sestřičkám, tak do nich masově, neodborně v kooperaci s pochybnými neziskovkami umisťují bezdomovce. Ti bez důsledné další odborné péče sociálních pracovnic a pomoci se pochopitelně nejsou schopni začlenit do běžného chodu domu a vytvářejí obrovské problémy původním sousedům. Celé se to musí dělat úplně jinak a já věřím, ze za půl roku po volbách nejpozději přijde změna. My se budeme snažit o systémovou změnu ještě do voleb, ale je otázka, zda ji Piráti připustí. Oni si totiž nepřipouštějí, že by mohli dělat cokoli špatně.Odpoledne jsme s chlapy z Jihoměstské majetkové uklízeli na mnoha místech na Praze 11 nepořádek po silném větru z předchozích dnů. Do komentářů vám dávám pár fotek! Na Praze 11 máme tu výhodu, že MČ P11 100% vlastní servisní organizaci Jihoměstskou majetkovou, a.s. Ta v rámci svých rámcových smluv uklízí, seká a udržuje naše pozemky a budovy. Navíc dělá tyto služby komerčně pro celou řadu bytových domů, které si její služby objednávají. Naše Jihoměstská majetková také úzce spolupracuje s pražskými firmami TSK, DPP a dalšími. Díky tomu jsme schopni pokrýt většinu území a i nadstandardním úklidem dle stížností a přání občanů zajistit.Pokud provádíme větší úklid na cizích pozemcích, i to se děje, tak následně náklady za tyto úklidy vymáháme po vlastnících pozemků. Nejjednodušší je, když se občané Prahy 11 obrátí přímo na Jihoměstskou majetkovou. Na webu www.jihomestska.cz najdou kontakty na pohotovostní úklid (tel.: +420 702 991 991 nebo e-mail: uklid@jihomestska.cz).

Středa

Jako pravidelně ráno vyšlo bytové okénko..Milí Pražané,pokud bych měl jmenovat tři počiny současného vedení Prahy, které mohou významně zlepšit dostupnost bydlení v metropoli, bylo by založení Pražské developerské společnosti (PDS) nepochybně jedním z nich. O to víc mě mrzí, že potenciál, který nově vzniklá organizace má, zůstane v dohledné době do značné míry nevyužitý.

Pokud se podíváme na plány PDS, které její ředitel Petr Urbánek shodou okolností nedávno prezentoval v rozhovoru pro iDnes.cz (viz níže), připraví pražský developer v příštích patnácti letech výstavbu přibližně 6 tisíc obecních bytových jednotek. A jakkoli jsem vděčný za každou další příležitost poskytnout cenově dostupné bydlení příslušníkům strategických profesí, nutně docházím k závěru, že bombastický titulek slibující zdostupnění bydlení (například) pro hasiče, je značně nadsazený.K tomu, aby Praha zvládla poskytnout cenově dostupné bydlení všem zájemcům z řad policistů, zdravotních sester, hasičů, učitelů a ostatních povolání nezbytných pro chod města, chybí už dnes tisíce bytů. Jak jsem ale už několikrát zmiňoval, neobejde se město ani bez prodavačů, uklízečů, závozníků a dalších profesí, kterým výdělek už dříve sotva stačil na zaplacení komerčního nájmu, a kterým při současné inflaci a skokovém nárůstu cen energií hrozí vážné existenční potíže.

Jsem si naprosto vědom toho, že pražský developer pracuje v mantinelech určených strategickým plánem, s rozpočtem, který mu byl přidělený. Možná by ale stálo za úvahu tyto plány i rozpočet zrevidovat, a umožnit tak PDS plně rozvinout svůj potenciál.Myslím, že tým městských developerů i Praha si to zaslouží.A co myslíte vy?

Jako vždy se těším na vaše postřehy a názory v komentářích pod příspěvkem.

Ve středu jsem jinak řešil Squashpoint na Jižním Městě! Mnoho z vás se na mě v posledních dnech obrací, zda by se dal zachránit Squashpoint na Květnového vítězství, který se objevil nedávno na realitních portálech na prodej.I mě trápí, že by se toto místo, kde se dá hrát nejen squash, ale i provozovat celá řada dalších sportů mohlo stát předmětem nákupu spekulantů nebo developerů s cílem dalšího zahuštění našeho sídliště.Vzhledem k tomu, že veřejných sportovišť tohoto typu na Praze 11 moc není, navrhl jsem zastupitelům, ať se Praha 11 pokusí objekt vykoupit a využít kupříkladu dopoledne pro žáky našich škol. Budu to navrhovat jako bod na dalším jednání Zastupitelstva.Přeci jen jsme minulý týden schválili na Zastupitelstvu Prahy 11 směnu pozemků, ze které nám plyne do rozpočtu zhruba stejná suma, kolik by nákup Squashpointu mohl stát. Kromě toho se naši radní chlubí kolik dalších peněz získají od investorů v tzv. participačních smlouvách. Nákladnou rekonstrukci ubytovny Sandra Pirátské vedení aktuálně přerušilo a nepokračuje v ní, tak by to mohl být alespoň nějaký smysluplný způsob jak finance využít.Co na to říkáte? Chtěli byste, aby Praha 11 Squashpoint vykoupila pro naše děti a sportovce nebo ho necháme svému osudu?Budu rád za vaše názory a komentáře!

Čtvrtek

Ráno jsme se probudili do války, byl to pro mě šok, který jsem ještě v životě nezažil. Nicméně od 8:30 bylo naplánováno jednání Zastupitelstva, takže nebyl příliš čas sledovat zpravodajství a šli jsme hned jednat. Už v 8 ráno jsme se sešli na našem klubu hnutí ANO a řešili jak můžeme Ukrajině ihned pomoct.Všichni zastupitelé hnutí ANO na čtvrtečním jednání zastupitelstva jednomyslně podpořili návrh primátora Hřiba na podporu hlavního města Ukrajině a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 milionů korun na humanitární pomoc prostřednictvím organizace Člověk v tísni.Tvrdě odsuzuji chladně promyšlený útok Ruska na Ukrajinu. S kolegou Patrikem Nacherem jsme také navrhli zastupitelstvu vyčlenění ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky. Praha v tomto musí být jednotná a jsem moc rád, že nad tímto tématem panovala na zastupitelstvu shoda. Během dne jsme dokázali najít zhruba 2,5 tis lůžek, kde bude možné dočasně nechat přespat rodiny Ukrajinských uprchlíků z válečných oblastí.Dále jsme se dohodli napříč politickým spektrem na vzniku pracovní skupiny, v níž budou zástupci koalice i opozice a která bude dále sledovat situaci na Ukrajině a řešit případnou další pomoc. Těch problémů, které se na nás valí, je celá řada. Potíže podle mě mohou nastat v případě povolání Ukrajinců do armády v Česku ve stavebnictví či zdravotnictví, neboť jich v těchto oborech pracuje celá řada.Vládnoucí koalice naopak nepodpořila návrh naší zastupitelky Marty Gellové, na pomoc pražským rodičům. Hnutí ANO chtělo prosadit usnesení, kterým by zastupitelstvo uložilo Radě hl. m. Prahy vytvořit podpůrný kompenzační program pro rodiny s dětmi a ulevit tak ohroženým skupinám rodičů od neustálého zdražování z pera koalice primátora Hřiba!Koalice zdražuje bez ohledu na dopad, jaký může mít zdražování právě na rodiny s malými dětmi! Považujeme PROrodinnou politiku za svoji prioritu, a budeme nadále předkládat návrhy na podporu rodin, dokud nedonutíme vládnoucí koalici, aby se této problematice začala konečně věnovat!!! Když jsou peníze na zbytečné projekty, jako přebarvování MHD, musí být i peníze na pomoc pražským rodičům!!S Alexandrou Udženijí jsme chtěli zařadit na program bod řešící metodiku pro obsazování bytů ve správě hl.m.Prahy. V návaznosti na reportáže a stovky stížností bylo na místě projednat okamžitou změnu přístupu Pirátského vedení. Ti diskusi nepřipustili. Adam Zábranský řekl, že je to třeba řešit na výboru pro bydlení. Tak my tam přijdeme a budeme to řešit tam. A pak znovu na zastupitelstvu! Pražanům na Praze 14, 17 a jinde musíme pomoct od tohoto bezvládí!Dále jsem chtěl projednat a řešit zdražení odpadů na sídlištích! Je to nehorázná Pirátská prasárna! Lidé v rodinných domech mají vývoz odpadů levnější než dřív a lidé na sídlištích ho mají 2x dražší?!Pro příklad uvádíe, že pro obyvatele sídlištního domu s přistaveným kontejnerem o objemu 1 100 litrů sváženým třikrát do týdne činila cena před navýšením přibližně 46 000 korun ročně. Nyní je to 85 800 korun, o 421 korun ročně více na osobu.Vyhláška byla schválená přes nesouhlasné stanovisko či důrazné námitky městských částí Praha 4, Praha 8, Praha 11, Praha 13, Praha 16, Praha 17 a Praha – Čakovice, zastupující přes 422 000 obyvatel Prahy. Řada městských částí se také k vyhlášce rozeslané k připomínkám na poslední chvíli nestihla vyjádřit.Zastupitelstvo naší MČ Praha 11 na svém zasedání dne 31. 1. 2022 jednomyslně přijalo usnesení, ve kterém ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi vyzvat Radu hl. m. Prahy, aby na jednání ZHMP předložila bod pod názvem "Revokace závazné vyhlášky č. 17/2021 SB. H. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, s cílem navýšit poplatek na maximálně 30% původních nákladů (nákladů roku 2021). Důvodem, proč k tomuto kroku zastupitelé Prahy 11 přistoupili, je obava z téměř dvojnásobného zdražení v porovnání s rokem 2021, které může být pro mnoho obyvatel příliš drastické a považují ho za nepřiměřené. A to zejména v kontextu celkového zdražování cen energií a služeb. Důsledkem současného zdražení lze také očekávat ze strany BD a SVJ snižování četnosti svozu odpadu, či snížení počtu nádob na odpad a v této souvislosti i ke zvýšenému nepořádku u kontejnerových stání.S návrhem městské části Praha 11 se lze zcela ztotožnit, vzhledem ke zvýšení dalších poplatků za služby v kompetenci hl. m. Prahy a plánovanému zvyšování cen energií PRE a.s. se začíná ocitat čím dál více pražských domácností ve svízelné situaci, proto revokace usnesení a úprava výše poplatku na maximálně 30 % původních nákladů roku 2021 je krok správným směrem.Proto jsem Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložil revokaci usnesení vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Radě hl. m. Prahy uložen úkol přepracovat materiál v kontextu požadavku MČ Praha 11 a opětovně předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení.Koalice o tom odmítla vůbec jednat. Budu to předkládat i příště!Poslední tisk, který jsem předkládal se týkal Ledáren Bráník. V této záležitosti jsem zaznamenal řadu stížností, petic a iniciativ od občanů. Podle jejich vyjádření se jedná o desítky podnětů, adresovaných primátorovi a paní radní Třeštíkové. Obrátili se tedy na mě, opozičního zastupitele, abych se situací něco udělal.Jedná se o stížnosti na hluk z Ledáren Braník, kde od půlky července minulého roku působí Lucerna Music Bar Open Air. Ten se sem přestěhoval z Holešovic, jelikož ty mu už kapacitně nestačily. Otázka, jestli k tomu došlo na popud starosty Čižinského, který velice kulturu podporuje, ale tak, aby nemohla přinášet stížnosti voličské základny v jeho rajónu, to je na jinou diskuzi.Chceme, aby si u nás návštěvníci kromě skvělých koncertů užili i pohodovou letní atmosféru a aby se náš areál stal takovou kulturně-relaxační zónou pro celou rodinu, která v Praze zatím stále chybí,“ Tak popisoval svoje plány majitel Lucerna Music Baru. Myslel taky při tom na ty rodiny, co žijí kolem a že si i místní chtějí užít pohodové léto?Rozumím tomu, že po covidovém období si lidé chtějí užít kultury a festivalů. Co je ale super mejdan pro jedny by rozhodně nemělo být noční můrou pro lidi, co zde žijí, vychovávají děti nebo pracují. A koncerty, den za dnem, omezení možnosti parkování v okolí nebo nepořádek a podnapilí účastníci koncertů, to rozhodně není příjemné prostředí.

V roce 2021 se bohužel nepodařilo udělat z okolí areálu příjemné prostředí. Na letošní rok je to samé naplánováno znovu. A v ještě větším měřítku. Bez reakce na volání místních po změně. A to si myslím, že není vizitka, kterou chceme kulturní akce v hlavním městě prezentovat.Chystá se magistrát zasadit o to, aby pořadatel respektoval připomínky obyvatel Prahy 4 a zohlednil ve velikosti, intenzitě a četnosti koncertů to, že se nenachází někde na volném poli, ale uprostřed obydlené oblasti?A dále, jsem se taky chtěl zeptat, jestli na přístup ze strany magistrátu ignorující veškeré podněty od místní hraje roli to, že ve společnosti, která zajišťuje hudební produkce, dříve figurovala matka současné radní pro kulturu Třeštíkové?Kromě těchto otázek mě ale hlavně zajímá to, jakým způsobem se vedení města zasadí o to, aby byly v Praze celkově vytvořeny podmínky tak, aby velké koncerty, odehrávající se třeba uprostřed týdne, pravidelně nerušili místní.Nechci totiž, aby se tento precedens, kdy vedení města dlouhodobě ignoruje stížnosti občanů, opakoval a obyvatelé hlavního města nabyli dojmu, že město preferuje určitou skupinu lidí a umožňuje jim křepčit na úkor jiných.Mluvili jsme tu už několikrát o změně podoby, respektive povahy pražského turismu. A přeci nechceme, aby ta změna byla z alkoholového turismu zahraničních hostů na to, že mezeru zde zaplní hlasitá a neřízená hudební produkce, anarchisticky organizující koncerty, zatímco vedení města odvrací od tohoto chaosu zrak.Na programu pak byl velmi zajímavý bod ohledně koupaliště Džbán.Za Hnutí ANO prosazujeme urychlené jednání města s cílem obnovit a zachovat chod koupaliště Džbán ve prospěch občanů, což podle mě už mohlo být dávno vyjednané, kdyby si to nutně nepotřeboval vzít aktivista Jan Čižinský z Praha Sobě za své volební téma a vše tím akorát zkomplikovat. Nedivil bych se, kdyby se ukázalo, že všechno je trochu jinak, než jak se snaží veřejnosti prezentovat. První takové články se totiž už objevují a já vám dávám odkaz do komentářů. Nebylo by to v jeho případě totiž poprvé, kdy ohýbá účelově fakta do svého předem připraveného příběhu, kdy všechny kolem sebe očerní a sám se staví do role zachránce a spasitele.Během jednání zaznělo, že PRAHA SOBĚ pana Jana Čižinského inkasovala od firmy “bpd partners” 1 mil. Kč jako sponzorský dar! Zkratka bpd jsou počáteční písmena příjmení developerů: Bobela, Pudil, Dobrovský.

Dva z výše jmenovaných dle Wikipedie vyšetřuje národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Stejní lidé údajně stojí za OC Stromovka, kam Jan Čižinský bez řádného výběrka přestěhoval pražskou firmu TSK. Jsou to lidé zapletení do kauz kolem Mostecké uhelné z 90. let. Na tom je ironické to, že Čižinský je velký bojovník za ekologii, jezdí na kole a prosazuje ten nejtvrdší Green Deal pro Prahu a přitom si kampaň platí z černých peněz uhlobaronů. Že mě to nepřekvapuje?Nad ránem se nám povedl velký pozitivní záchranný krok pro pražské sportovní kluby! Kolega zastupitel Stanislav Nekolný (ANO) předložil na jednání zastupitelstva materiál zabývající se dopady energetické krize na pražské sportovní kluby. V něm navrhl vytvoření mimořádného dotačního programu, díky kterému by sportoviště v metropoli dokázala pokrýt nárůst nákladů spojených s navýšením cen energie a nemusela se tak uchýlit k omezení či ukončení svého provozu z důvodu nedostatku finančních zdrojů.Já k tomu dodávám, že považujeme za absolutně nezbytné, aby Praha sportovní kluby podpořila, zvláště v době, kdy děti skoro dva roky měly kvůli pandemii omezený nebo téměř nulový přístup ke sportovním aktivitám. Musíme jim rychle pomoct, dokud ještě není pozdě.Návrh Stanislava Nekolného, který po neuvěřitelně dlouhém jednání prošel před 2. hodinou ranní, přímo reaguje na prohlášení pražských sportovních svazů k existenčním potížím sportovních subjektů v souvislosti s výrazným navýšením cen energií, pod kterým jsou podepsáni zástupci Pražského volejbalového svazu, Pražského tenisového svazu, Pražského fotbalového svazu, Krajského svazu ledního hokeje, Českého florbalu, Pražského badmintonového svazu, Pražského svazu házené a Pražského svazu stolního tenisu.Takže nakonec spokojenost, vybojovali jsme co se dalo!

Pátek

Ráno jsme ještě vyvěsili ukrajinskou vlajku na radnici hl.m.Prahy. Společně zástupci všech politických klubů bez ohledu na koalici i opozici tak vyjadřujeme podporu ukrajinskému národu.Zbytek dne jsem strávil schůzkami s vámi, s kolegy z hnutí ANO Praha a vyřizováním pošty, vzkazů a připomínek. Hodně z vás mi posílá dotazy jak můžete i vy pomoci Ukrajině a Ukrajincům, je to od vás moc hezké! Všem se snažím odpovídat, ale píše vás teď opravdu hodně, tak prosím případně o strpení!A to je konec! Děkuji za přečtení a budu rád za vaše komentáře.

