Rajchl (PRO): Blažek věděl o tom, že NCOZ bitcoiny zajistila

02.09.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze.

Rajchl (PRO): Blažek věděl o tom, že NCOZ bitcoiny zajistila
Foto: XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Bitcoinový audit potrvdil to, co jsem tvrdil již od prvního dne.

Tedy, že Pavel Blažek věděl o tom, že NCOZ bitcoiny zajistila, ale v klidu se pokračovalo s jejich dražbou dál. A samozřejmě o tom věděl i Zbyněk Stanjura a patrně i Petr Fiala.

Za těchto podmínek je naprosto zřejmé, že se jednalo o naplnění trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ustanovení §216 trestního zákoníku.

V pátém odstavci, do kterého tento skutek spadá, činí sazba odnětí svobody 3-10 let.

Takže se ptám - kdy konečně začnou padat obvinění?

Nebo politici z pětikoalice mohou krást miliardy beztrestně?

Dokud se do naší země nevrátí princip rovnosti před zákonem pro všechny, tak naši občané nebudou věřit v právo ani demokracii.

Proto udělám po volbách vše, co bude v mých silách, aby znovu platil princip "padni komu padni".

Stejně tak jsem pro zavedení hmotně-právní odpovědnosti i odvolatelnosti politiků.

Přece ten, kdo nechce v politice krást a neplnit své předvolební sliby, ten se nemá čeho bát.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
