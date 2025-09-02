Rajchl (PRO): Blažek věděl o tom, že NCOZ bitcoiny zajistila

Bitcoinový audit potrvdil to, co jsem tvrdil již od prvního dne.
Tedy, že Pavel Blažek věděl o tom, že NCOZ bitcoiny zajistila, ale v klidu se pokračovalo s jejich dražbou dál. A samozřejmě o tom věděl i Zbyněk Stanjura a patrně i Petr Fiala.
Za těchto podmínek je naprosto zřejmé, že se jednalo o naplnění trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ustanovení §216 trestního zákoníku.
V pátém odstavci, do kterého tento skutek spadá, činí sazba odnětí svobody 3-10 let.
Takže se ptám - kdy konečně začnou padat obvinění?
Nebo politici z pětikoalice mohou krást miliardy beztrestně?
Dokud se do naší země nevrátí princip rovnosti před zákonem pro všechny, tak naši občané nebudou věřit v právo ani demokracii.
Proto udělám po volbách vše, co bude v mých silách, aby znovu platil princip "padni komu padni".
Stejně tak jsem pro zavedení hmotně-právní odpovědnosti i odvolatelnosti politiků.
Přece ten, kdo nechce v politice krást a neplnit své předvolební sliby, ten se nemá čeho bát.
JUDr. Jindřich Rajchl
