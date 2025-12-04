Babiš oznámil zásadní věc s Agrofertem. Ihned byl napaden

Babiš video uvádí větou „plním podmínku prezidenta republiky“.
Následně připomněl, že střet zájmů slíbil vyřešit už před volbami. „Již před volbami jsem jasně slíbil, že svůj domnělý střet zájmů vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva. Přestože nález Ústavního soudu vnímám v některých ohledech odlišně a moji právníci mají jiný výklad, rozhodl jsem se po dohodě s prezidentem republiky, že řešení představím veřejně.“
Veřejně řekl, že o jeho roli rozhodli voliči. „O mé budoucnosti jste vlastně rozhodli vy, občané České republiky, ve volbách tím, že jste mě a hnutí ANO dali rekordní počet hlasů a jednoznačně jste se vyjádřili, koho chcete za premiéra. Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život, nebo hnutí ANO mohlo nominovat na post premiéra někoho jiného. Jsem ale přesvědčen, že byste to vnímali jako zradu.“
Následně oznámil, že se Agrofertu trvale vzdává. „Proto jsem se rozhodl udělat krok, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že udělám. Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného, už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu. Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půl života, a velmi mě mrzí i kvůli tomu, že budu muset odejít z místa předsedy Nadace Agrofert.“
Následně detailně popsal, jak bude Agrofert nově spravován. „V návaznosti na výtky v minulosti vznesené ze strany českých soudů a auditního orgánu Evropské komise jsem požádal nezávislé odborníky, aby vytvořili řešení, které bude odpovídat českým a evropským právním předpisům. Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, tedy nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur. Podmínkou je, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník ani osoba jakkoliv spojena s holdingem Agrofert či jinak na něm nebo na mně finančně závislá.
Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou zprávu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch.“
Závěrem zdůraznil, že jde o nevratné řešení. „Důležitou skutečností je, že jde o nevratné řešení, jelikož akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí ani po mém odchodu z politiky. S ohledem na svůj věk a potřebu uspořádání svých majetkových poměrů chci také zajistit předvídatelné mezigenerační předání Agrofertu, ten mé děti získají až po mé smrti. Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování premiérem vlády České republiky,“ uzavřel Andrej Babiš.
Plním podmínku prezidenta republiky. pic.twitter.com/9vzOQuqadf— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 4, 2025
Někteří diskutující Babišovo rozhodnutí vítali a brali ho jako definitivní vyřešení střetu zájmů. „Borec, snad jim tímto definitivně zavřel hubu na střet zájmů,“ napsal jeden z komentujících.
Objevovaly se i názory, že pokud akcie jednou přejdou na děti, nejde o úplné odloučení. „Co bude doma, to se počítá nebo jak se to říká,“ napsal jeden z diskutérů, zatímco další se ptali, „jak můžou děti zdědit firmu, když už nebude vlastník – na tom něco nesedí“.
Objevovaly se i reakce s odkazem na minulost, podle nichž Babiš podobnou obhajobu opakuje dlouhodobě. „To, že s Agrofertem to nemá nic společného, tvrdí už patnáct let,“ zněl další z komentářů.
S určitou ironií poslanec hnutí ANO Patrik Nacher naznačil, že veřejná debata se nyní rychle zaplní odborníky na právní konstrukce a střet zájmů. „A teď se z trenérů fotbalu a hokeje stanou právní experti se specializací na střet zájmů, za 3… 2... 1.“
A teď se z trenérů fotbalu a hokeje stanou právní experti, se specializací na střet zájmů, za 3…2…1 ?? https://t.co/1nyy0jLnTY— Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 4, 2025
Reakci přidal komentátor Jindřich Šídlo, který přiznal, že mechanismu předání nerozumí. „Já tomu jako nerozumím a budu rád, když mi to někdo racionálně vysvětlí,“ napsal na sociálních sítích.
Já tomu jako nerozumím a budu rád, když mi to někdo racionálně vysvětlí. (Takže to ani nezpochybňuju.) https://t.co/AwnbP19XaO— Jindřich Šídlo - NEW (@JindrichSidlo2) December 4, 2025
Novinář Michal Půr k tomu doplnil svůj pohled a pokusil se popsat mechanismus převodu Agrofertu. „Slepý fond v zahraničí podle všeho. Může to řídit nezávislý orgán, který bude hlídaný. Peníze půjdou do nerozděleného zisku. Po smrti získají vše děti,“ uvedl.
Slepý fond v zahraničí podle všeho. Bude to řídit nezávislý orgán, který bude hlídaný. Peníze půjdou do nerozděleného zisku. Po smrti získají vše děti.— Michal Půr (@michalpur) December 4, 2025
Do diskuse vstoupil i Svatopluk Němeček, který reagoval přímo na Šídlovu otázku, zda existuje racionální vysvětlení celého procesu. „Dál bude majitelem a dál mu z toho poplynou benefity, takže zas další kouřová clona,“ napsal Němeček.
Dál bude majitelem a dál mu z toho poplynou benefity… Takže zas další kouřová clona— Svatopluk Němeček (@NemecekSva) December 4, 2025
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) položila konkrétní otázku k možným finančním důsledkům Babišova kroku. „Když se tedy vzdáte Agrofertu, bude nový ministr zemědělství po Agrofertu vymáhat sedm miliard neoprávněných dotací? Vrátí Agrofert ty peníze do rozpočtu? Může s nimi Alena Schillerová počítat?“ zajímala se.
Když se tedy @AndrejBabis vzdáte Agrofertu, bude nový ministr zemědělství po Agrofertu vymáhat 7 mld neoprávněných dotací? Vrátí Agrofert ty peníze do rozpočtu? Může s nimi @alenaschillerov počítat?— Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 4, 2025
Díky za odpověď.
Končící premiér Petr Fiala (ODS) hodnotí krok Andreje Babiše jako posun, ale s mírným odstupem upozornil na potřebu skutečného naplnění slibu. „Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení svého střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil,“ uvedl.
Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení svého střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil.— Petr Fiala (@P_Fiala) December 4, 2025
Novinář Pavel Šafr zhodnotil oznámený model správy Agrofertu velmi skepticky a mluví o možnosti obcházení vlivu skrze trust. „Je to prakticky jistě podvod. Dojemná řeč o definitivním vzdání se Agrofertu je kouřovou clonou, za níž se zjevně skrývá fakt, že ‚nezávislý trust‘ lze velice jednoduše učinit skrytě závislým. Prostě mu vymysleli habaďůru a on k tomu vyrobil s marketingovým týmem tohle divadlo,“ napsal.
Je to prakticky jistě podvod. Dojemná řeč o definitivním vzdání se Agrofertu je kouřovou clonou za níž se zjevně skrývá fakt, že "nezávislý trust" lze velice jednoduše učinit skrytě závislým. Prostě mu vymysleli habaďůru a on k tomu vyrobil s marketingovým týmem tohle divadlo.— Pavel Šafr (@pavelsafr) December 4, 2025
Kritiku doplnil i bývalý ministr financí Ivan Pilip. Ve svém komentáři upozornil na to, že převod Agrofertu na děti po smrti nemusí nutně znamenat ztrátu motivace firmu dále rozvíjet. „Naprostá většina rodičů buduje majetky také proto, aby je po jejich smrti zdědily jejich děti. Logicky se proto snaží, aby tyto majetky byly co největší. Proč si tedy máme myslet, že bude-li majetek Agrofertu určen už pouze k dědictví, nebude mít A. Babiš motivaci ho rozšiřovat?“
Naprostá většina rodičů buduje majetky také proto, aby je po jejich smrti zdědili jejich děti. Logicky se proto snaží, aby tyto majetky byly co největší. Proč si tedy máme myslet, že bude-li majetek Agrofertu určen už pouze k dědictví, nebude mít A. Babiš motivaci ho rozšiřovat? pic.twitter.com/fe7Xnx6NEp— Ivan Pilip (@ivan_pilip) December 4, 2025
Rozhodnutí Andreje Babiše je zatím jen slib, jehož reálnost prověří až konkrétní kroky, upozornil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob: „Andrej Babiš něco oznámil – ale je to jen slib člověka, jehož slovo nemá žádnou cenu. Teprve konkrétní kroky ukážou, jestli to myslí vážně. Už jednou říkal, že nebude ovlivňovat mediální dům ve svůj prospěch, a pak vyšlo najevo, že dělal opak.“
Andrej Babiš něco oznámil – ale je to jen slib člověka, jehož slovo nemá žádnou cenu. Teprve konkrétní kroky ukážou, jestli to myslí vážně. Už jednou říkal, že nebude ovlivňovat mediální dům ve svůj prospěch, a pak vyšlo najevo, že dělal opak.— Jan Jakob (@Jan_Jakob) December 4, 2025
Skepsi se u lháře těžko vyhneme.
Naopak prezident České stomatologické komory Roman Šmucler je toho názoru, že pokud Babiš tento krok skutečně učiní, nemusí se mu dostat uznání. „Jestli to udělá pro Česko, je blázen a nikdo to tu neocení, stejně mu budou nadávat,“ míní.
Jestli to udělá pro Česko, je blázen a nikdo to tu neocení, stejně mu budou nadávat. Seděli jsme spolu týden , než koupil MaFra. A říkali mu- užívej Francii- pomáhat múžeš i odtamtud. Ale bylo to marný. A teď mu zas vynadejte, že krade. ?? pic.twitter.com/9gbyUscR0A— Roman Šmucler (@smucler) December 4, 2025
Mezi ty, kteří nad návrhem Andreje Babiše vyjádřili pochybnost o skutečném odstřižení od Agrofertu, se zařadil také komentátor Petr Honzejk: „Jestli jsem to řešení střetu zájmů dobře pochopil, tak Agrofert bude dál vesele čerpat dotace a Andrej Babiš, pro kterého je rodina nade vše, nebude dělat nic, aby Agrofertu pomáhal, protože ho ve finále zdědí jeho děti.“
Jestli jsem to řešení střetu zájmů dobře pochopil, tak Agrofert bude dál vesele čerpat dotace a Andrej Babiš, pro kterého je rodina nade vše, nebude dělat nic, aby Agrofertu pomáhal, protože ho ve finále zdědí jeho děti.— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) December 4, 2025
„Andrej Babiš oznámil, že se ‚vzdává‘ Agrofertu a spravovat ho mají ‚nezávislí‘ správci. Detaily ale neznáme. A nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře,“ upozornil ve své reakci ministr pro vědu, výzkum a inovace v demisi Marek Ženíšek (TOP 09).
Andrej Babiš oznámil, že se „vzdává“ Agrofertu a spravovat ho mají “nezávislí” správci.Detaily ale neznáme.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) December 4, 2025
A nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře.
autor: Natálie Brožovská