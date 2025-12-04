„Jeďte si za Šimečkou, povídejte si o 86 pohlavích.“ Rajchl bouchl ve studiu

Nově zvolený poslanec Igor Červený v pořadu odpovídal na dotaz, jaký postup zvolí hnutí Motoristé sobě, pokud by se nepodařilo přesvědčit prezidenta Petra Pavla, že Filip Turek má být členem vlády. Zdůraznil, že Turek prošel mediálním tlakem i volebním testem. „Není tu důvod, proč by neměl být Filip Turek ministrem,“ uvedl.
Připomněl, že Filip Turek a jeho mediální pověst prošla volbami, získal nemálo preferenčních hlasů. „A my říkáme, že stojíme za Filipem Turkem. Tu variantu máme jasně danou,“ zdůraznil s tím, že na tom se stále nic nemění.
Na slova Igora Červeného reagoval dosluhující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka slovy, že podle něj chování a vyjádření Filipa Turka nejsou slučitelná s výkonem ministerské funkce. „Jestli si někdo myslí, že je normální hajlovat, mluvit o Němcích, že jsou to zelené vši a největší magoři a podobně, tak tyto výroky nemůže žádný myslící, fungující člen vlády pronášet,“ uvedl na adresu Filipa Turka.
Jurečka: Ve vládě nemůžeme mít magory
„Je velmi nepravděpodobné, že by se Filip Turek stal členem vlády, a je úplně jedno, na jaké pozici. Pokud se chováte jako magor... nemůžeme mít magory ve vládě,“ prohlásil Jurečka, který je přesvědčen, že Motoristé sobě nakonec neprosadí nominaci Filipa Turka a koalice se bude muset shodnout na jiné osobě.
Igor Červený naopak zdůraznil, že pokud se někdo vyjadřuje k normálnosti chování ministra, měl by reflektovat i své vlastní kauzy. Jurečkovi připomněl prosincovou událost, ve které podle něj ministr opakovaně měnil verzi o své přítomnosti na večírku. „Já bych rád panu ministrovi připomněl jistou prosincovou událost, kdy tvrdil, že na jednom večírku byl, pak že nebyl, pak že tam byl chvilku, pak že tam byl do půl noci, pak že tam teda nebyl zase.“
I pro SPD je podle Jindřicha Rajchla klíčové, aby se Filip Turek stal členem vlády. Podle něj má nejsilnější podporu mezi voliči, a existuje proto legitimní důvod, aby obsadil ministerský post. „Filip Turek, jak už bylo řečeno, má nesmírně silný mandát od voličů. Já garantuju, že by souhlasili s tím, aby byl ministrem zahraničí nebo ministrem životního prostředí. Filip Turek je osobnost, která získala nejvíce procentuálních hlasů. Já za tím budu zcela jednoznačně stát,“ zdůraznil, že SPD nominaci Filipa Turka jednoznačně podporuje.
Za jeden z nejhorších výroků Mariana Jurečky označil ten, ve kterém spojil emisní povolenky s úmrtností na rakovinu. „Spojovat emisní povolenky s neumíráním na rakovinu. To je za mě chucpe, pane ministře,“ uvedl poslanec Jindřich Rajchl.
Do slovní přestřelky mezi muži vstoupila předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová, která označila argumentaci Rajchla za typické odvádění pozornosti od podstaty problému. Připomněla také možné riziko střetu zájmů u Andreje Babiše. Podle ní měl dostatek času, aby situaci vyřešil – a právě na jeho straně vidí zdržení při jeho jmenování premiérem.
Zároveň ostře odmítla nominaci Filipa Turka do vlády: „Filip Turek nepatří na žádné ministerstvo. V zemi s vysokou politickou kulturou by jeho jméno nemohlo být ani na stole. Nebylo by vůbec zvažováno.“ Doplnila, že celá situace ukazuje posouvání hranic toho, co je a není v politice normální. Během jejích slov se Jindřich Rajchl i Igor Červený pouze pousmívali.
Obnovení V4 jako protiváha Bruselu?
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
To je podle něj důvod, proč je potřeba vrátit se ke spolupráci V4 jako protiváze bruselské politiky. „Jako Česká republika v rámci EU s desetimilionovým obyvatelstvem prostě neustojíme. Naší snahou je postavit se tomu šílenství, co teď panuje v Bruselu, a vrátit ten selský rozum nebo minimálně ochránit naše vlastní obyvatelstvo,“ uvedl Igor Červený.
Marian Jurečka reagoval na představy Motoristů sobě o budoucím směřování zahraniční politiky úplně jiným pohledem. Podle něj by Česko mělo podporovat Ukrajinu a udržet vysoký bezpečnostní standard. „Potřebujeme držet vysoký bezpečnostní standard a klíčové je, abychom na Ukrajině velmi brzo dospěli ke spravedlivému míru. Tyto aktivity máme podporovat. To je jedna z klíčových věcí zahraniční politiky,“ uvedl. Zmínil i naše pevné ukotvení v NATO a v EU.
Neopomněl také zmínit, že Česká republika již není závislá na ruském plynu ani ropě. Ocenil to jako významný výsledek vládního období Petra Fialy a zdůraznil, že je nutné takové směřování zachovat i v budoucnu.
Klíčový je vztah s Německem a Francií, říká Jurečka
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Poslanec Igor Červený připustil, že česká ekonomika je s tou německou úzce propojená, a i to bude brát nová vláda samozřejmě v potaz, zároveň však ostře kritizoval způsob, jakým Fialova vláda jednala na evropské úrovni. „Do Bruselu jste vždy přiletěli, políbili jste prsten, do slova a do písmene, šli jste si pro pochvalu. ETS 2 na domácnosti proběhlo během českého předsednictví, a to byla zásadní chyba, kterou dokonce i pan Benda okomentoval: nám se to tam stalo omylem,“ uvedl a označil to za selhání českého vyjednávání v EU.
Předseda strany PRO Jindřich Rajchl odsoudil Fialova vládu, že dostala československé vztahy na nejnižší úroveň v naší historii. „Nyní konečně došlo k oteplení vztahu mezi Slovenskem a Českou republikou, vztahu, který předchozí vláda dostala na bod mrazu,“ řekl politik.
Zároveň kritizoval Mariana Jurečku za jeho pořadí priorit, které stavělo Ukrajinu a EU před české národní zájmy. Rozvedl, co považuje za hlavní zahraničněpolitickou prioritu příští vlády. Podle něj musí Česká republika chránit svou ekonomiku a bezpečnost před opatřeními EU, která označil za likvidační. Zmínil především migrační pakt a systém ETS 2, jež jsou podle něj hrozbou nejen pro tuzemský průmysl, ale pro evropskou ekonomiku jako celek. Tyto oblasti označil za absolutní prioritu, kterou lze ubránit pouze v rámci spolupráce zemí Visegrádu.
Proto je podle jeho slov nutné obnovit dobré vztahy se Slovenskem a na tuto linii navázat i v Maďarsku. „Tak abychom tam vytvořili co nejsilnější vazby, abychom těmto šílenostem, které tu zavedla předchozí vláda, mohli zabránit,“ doplnil Rajchl s tím, že do Maďarska osobně odjíždí jednat o posílení regionální spolupráce.
Šebelová odmítla tvrzení o poškození vztahů se Slovenskem
Michaela Šebelová se ohradila proti vyjádřením, že Fialova vláda zhoršila česko-slovenské vztahy. Podle ní byly v době jejího mandátu standardní a k žádnému zhoršení nedošlo. „Budoucí vznikající vládní koalice se nám neustále snaží podsouvat, že jsme nějakým způsobem pokazili vztahy se Slovenskem. Musím to důrazně odmítnout. Vztahy byly standardní, normální,“ uvedla politička, jejíž výrok vyvolal údiv na straně Igora Červeného i Jindřicha Rajchla. Marian Jurečka jí naopak přitakal.
Šebelová následně zdůraznila, že Slovensko je pro Česko nejbližší partner a že by se měla dodržovat parlamentní diplomacie. Kritizovala fakt, že Tomio Okamura jel na Slovensko s delegací bez účasti opozice. „Bylo by v pořádku, kdyby pan předseda Sněmovny Tomio Okamura odjel na to Slovensko sám. Kdyby jel sám – OK. Ale on si s sebou vzal delegaci, a když je to jednání Parlamentu, tak by bylo v pořádku, kdyby s sebou vzal i zástupce opozice. To neudělal. Stejně jako na slovenské straně nepřizvali opozici. To si myslím, že není normální. Není normální vyčleňovat zástupce Parlamentu od stolu,“ zdůraznila.
Při výměně názorů o Slovensku Jindřich Rajchl po chvíli přitvrdil v rétorice. „Vy jste tady neustále mentorovali Slovensko, pomlouvali a plivali jste na Fica. A teď kňučíte a chcete se k němu jet cpát na návštěvu. Nikdo vás tam nezve. Jeďte si za tím Šimečkou, popovídejte si o tom, jak je super mít 86 pohlaví, jak je super mít emisní povolenky a migrační pakt, a zase jeďte zpátky,“ vpálil do tváře Šebelové. „Rakušan byl v Bratislavě na demonstraci. Váš kolega Zdechovský udával Slováky v Bruselu. A teď se divíte, že vás tam nikdo nechce. Smiřte se s tím,“ řekl opakovaně Rajchl.
Spor o podporu Ukrajiny a hlasování ve výboru pro obranu
Michaela Šebelová později uvedla, že ji znepokojuje, jak Jindřich Rajchl hlasuje ve sněmovním výboru pro obranu. Podle ní se svým postojem „tleská jednání s Putinem“, což Rajchl ve studiu otevřeně nepopřel. Šebelová zdůraznila, že obrana České republiky stojí na pokračující podpoře Ukrajiny napadené Ruskem. „Myslím si, že kdo je opravdový vlastenec a na straně českých občanů, tak ví, že co je potřeba pro bezpečnost České republiky, je zůstat v podpoře Ukrajiny, protože to je země napadená ruským agresorem. A všichni chceme mír, ale spravedlivý pro napadenou zemi.“
Poslanci STAN s podporou zbylých zákonodárců budoucí opozice zkusili protlačit usnesení v obranném výboru, které vyzývalo k pokračování podpory Ukrajiny a potvrzení závazků vůči NATO jako klíčových pro zachování národní bezpečnosti. Právě proti tomuto usnesení Rajchl hlasoval, což následně okomentoval přímo v pořadu. „A jsem na to velmi hrdý, protože jsem hlasoval v zájmu České republiky. V zájmu České republiky, paní Šebelová, je uzavření míru na Ukrajině. A pokud vy nechcete jednat s Putinem, tak žádný mír nikdy nebude. Mír tam není pro Ukrajinu. Mír tam je pro všechny,“ zdůraznil Jindřich Rajchl.
K tomu poukázal na korupční skandály na Ukrajině a že české prostředky by mohly být zneužívány. „Pro mě jsou klíčové zájmy občanů České republiky. To znamená, že nechceme posílat už žádné peníze našich daňových poplatníků zkorumpovanému režimu, kde se tam nakupují zlaté toalety. Brzy to dopadne i na Zelenského. Už mu uřízli pravou ruku Mindiče, levou ruku Jermaka. Teď přijde na řadu on a ukáže se ta hloubka té korupce tam. Nechceme, aby se tam české peníze rozkrádaly, a za druhé, vy jste tři a půl roku podporovali zcela selhávající politiku neustálého chrlení zbraní a peněz na Ukrajinu. Jak vidíte, jediným výsledkem je milion a půl mrtvých a totální dominance Ruska na frontě. My chceme válku ukončit, protože naší prioritou jsou lidské životy,“ uvedl Jindřich Rajchl.
autor: Natálie Brožovská