Rakušan (STAN): Prezidenti okolních států se vyjadřují a Hrad mlčí. To opravdu není normální

Předseda hnutí Vít Rakušan považuje oznámení o zapojení agentů ruské tajné služby za bezprecedentní útok na integritu České republiky.

Za hnutí STAN vyzval k zařazení mimořádného bodu na jednání Sněmovny, jehož východiskem by měla být jasná rezoluce, odsuzující tento čin iniciovaný Ruskou federací. Zároveň považuje za zásadní, aby byla česká vláda ve svých výstupech jednotná a vyvarovala se zapojení firem, které mají přímou vazbu na politické struktury Ruska, do strategických investic země. Rezolutně také odmítl slova premiéra Babiše o tom, že by se nejednalo o akt státního terorismu. Česko by mělo podle jeho slov znovu adekvátně odpovědět na kroky Ruska při vyhoštění většího počtu členů české diplomatické mise v Rusku. Předseda Rakušan také poděkoval všem zahraničním spojencům, kteří vyjádřili podporu naší zemi. Na závěr tiskové konference znovu připomněl další postup při snaze o vyslovení nedůvěry, které iniciují zástupci koalice SPOLU.

“Informace o zapojení ruských agentů služby GRU, se kterými přišly složky našich tajných služeb, jsou bezprecedentním zásahem do našeho suverénního státu. Jedná se ale o útok přesahující i národní úroveň. Požadujeme, aby celá tato situace byla projednána i na plénu Sněmovny jako první bod dnešního zasedání, kde budeme prezentovat i vlastní formu usnesení. Apelujeme na vládu aby v následujících krocích vystupovala jednotně a zamezila všem firmám, které mají přímé vazby na Rusko, aby se zapojovaly do strategických struktur naší země. Naprosto nerozumíme postupu vicepremiéra Havlíčka, který i přes opakované výstrahy na zapojení ruských i čínských firem do výstavby jaderné elektrárny Dukovany jako strategické riziko pro naši zemi, uvažoval o navázání jednání s ruským Rosatomem,” zdůvodnil plánované kroky předseda Vít Rakušan a představil závěrečné usnesení bezpečnostního výboru Sněmovny.

Rakušan také označil slova, kterými zhodnotil premiér Babiš celou situaci, za nevhodné, až cynické. To zejména z důvodu, že při útoku zemřeli dva čeští občané. Podobně kritizoval i počínání prezidenta Zemana, který se bez jakéhokoliv odůvodnění vyjádří až s týdenním odstupem. “Vážíme si solidarity našich spojenců, ocenili bychom také, když by byla vyjádřena konkrétními kroky, jako jsme podnikly my v případě činů agentů GRU ve Velké Británii. Za nevhodné a podivné ovšem považujeme, že prezidenti okolních států se vyjadřují a Hrad mlčí. To opravdu není normální,” vyjádřil znepokojení Rakušan. Zároveň vyzval, aby došlo k pročištění ruské ambasády v Praze, čímž se předejde tomu, že by Česká republika fungovala jako základna pro ruské agenty, následně operující po celé Evropě.

Na závěr konference Vít Rakušan vrátil ke včerejšímu jednání o možném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše s představiteli koalice SPOLU a zopakoval stanovisko Pirátů a Starostů, kteří i nadále upřednostňují odvážný krok v podobě rozpuštění Sněmovny a dovedení země k předčasným volbám.

Usnesení, které na plénum Poslanecké sněmovny navrhují poslanci STAN, naleznete ZDE.

