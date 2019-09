Rakušan (STAN): Vážený pane premiére, nejste pouze premiérem svých voličů

Vážený pane nepřítomný, bohužel nepřítomný premiére Babiši,

chtěl bych se vás zeptat, zda sledujete média, zda čtete média, která píší o tom, jak se teď daří paní Janě Filipové. Dámě, která prvoinstančně vyhrála soudní spor s vámi. Dámě, které se máte omluvit, odvolal jste se za to, že jste ji nařkl z toho, že je placenou demonstrantkou. Za to, že dostává peníze za to, že proti vám a vaší vládě, vaší politice protestuje. Soud nějakým způsobem dopadl a já snad ani nechci po vás, abyste se neodvolával na to máte právo, jsme v právním státě, díky bohu za to. Odvolávejte se pokud soud znovu rozhodne stejně, pak samozřejmě očekávám, že se třeba jednou omluvíte.

Já teď ale po vás chci něco jiného. Já vás chci o něco požádat. Víte, co vzkazují vaši příznivci této dámě? Takhle křivou mrchu, aby člověk pohledal. Ta ženská je normální blbka. Zasloužila by umlátit lopatou. Vážený pane premiére, nejste pouze premiérem svých voličů! V ideálním případě, ať chceme nebo nechceme, jste premiérem vlády České republiky. Člověkem, který by měl dbát na to, aby kultura a vyjadřování a mezilidské vztahy v naší společnosti byly na výši. Já vás tedy žádám o jednu jednoduchou věc. I kdybyste se neomluvil, protože je to prvoinstanční rozhodnutí prosím vás o to, abyste na svá sociální média, která jsou hojně sledovaná, vyzval své příznivce k tomu, aby přestali vyhrožovat ženě, která je na pokraji psychického zhroucení, a která pouze a jen uplatnila svá občanská práva, která pouze a jen požádala v rámci sporu o to, abyste se jí omluvil a v prvoinstančním soudu dokonce vyhrála! Prosím, udělejte to!

Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



