„Mlčet, ignorovat, zamést pod koberec.“ Erik Best ke kauze Zeman. A jak to bylo s Koudelkou?

Proč je kniha Spiknutí z pera Luboše Procházky a Radima Panenky ignorována? „Říká se, že zametání pod koberec je horší než samotný zločin,“ míní o událostech v ní zmíněných novinář a politický analytik Erik Best. Nečeká, že za vlády Petra Fialy bude kvůli knize skandál. Ani za vlády Andreje Babiše. „Pokud by ale došlo k větší změně, je představitelné, že se za to všechno někdo bude muset zodpovídat,“ varuje a dodává, že kdo si knihu přečte, buď dojde k tomu, že tak se události stát nemohly. Anebo dojde k tomu, že se o nich mlčí.

Ve svém komentáři jste se zabýval knihou Spiknutí, která pojednává o pokusu zbavit prezidenta Zemana pravomocí během jeho pobytu v nemocnici na podzim 2021. Knihu jste četl, znáte její obsah a píšete, že přestože média ji kritizovala obecně, nikdo nezpochybnil její obsah. Proč? Nečetli to, anebo tuší, že se ty věci tehdy skutečně staly?

Obecně řečeno jde o selhání složek, které za tím vším stály. V ideálním světě by ta kniha nemohla vzniknout, protože by ti dotčení reagovali preventivně předem, aby kniha nespatřila světlo světa. Jenže když už existuje a vyšla, je nejlepší způsob, aby kniha zmizela. To však také není možné, protože už jsou v rukou lidí tisíce výtisků. Další možností je knihu ignorovat. V tom je základní problém, protože se o knize hojně mluví a diskutuje. Ne sice v mainstreamových médiích, ale je jasné, že diskuse o obsahu té knihy jen tak nezmizí.

Vzbuzuje to ještě větší propast ve společnosti. Člověk, který si ji přečte, to buď odmítne a vyhodnotí si, že to tak nemohlo být. Je svobodným rozhodnutím části čtenářů to odmítnout, ale další část populace to přijme a bude šokována, jak se něco takového vůbec mohlo stát. Nepochybně to má vliv na fungování státu, protože pokud přijmeme, že se něco takového stalo, tak to znamená, že jsme zároveň nyní svědky snahy ty činy vymlčet, ignorovat. Říká se, že zametání pod koberec je horší než samotný zločin.

Nemyslím si, že za této vlády vznikne na základě obsahu knihy nějaký velký skandál, ale do budoucna to otvírá možnost, že budou zpochybňovány samotné základy státu.

Máme důvod se domnívat, že po možné změně vlády příští rok, třeba v případě návratu Andreje Babiše, může začít nějaké vyšetřování?

Těžko říct, jestli by k tomu došlo po návratu Babiše do premiérského křesla. Otázkou je, proč kolem jmenování Fialovy vlády tehdy Babiš postupoval, jak postupoval. Autoři to v knize trochu popisují. Lze se proto domnívat, že to Babiš příliš nebude chtít otvírat. Pokud by ale došlo k větší změně, je představitelné, že se za to všechno někdo bude muset zodpovídat.

Koudelkovo zapojení bylo podle vás dáno právě tím, že cílem nebyl Zeman jako takový, ale snaha nedopustit pokračování Babiše na postu premiéra?

Takhle jsem knihu pochopil. Nevím, zda si to tak vykládám pouze já, ale autoři buď v knize, nebo později ve svých mediálních výstupech hovořili o tom, že když dal Zeman z nemocnice rozhovor Frekvenci 1 a oznámil v něm, že jmenuje Fialu premiérem, situace se změnila a snahy o jeho odstavení zmizely. To je, myslím, odpověď na tuto otázku. Zeman samozřejmě vadil i v jiných věcech, ale dnes díky knize víme, že stoprocentně „hrozilo“, že se předsedou vlády opětovně stane Andrej Babiš a půjde ho těžko politicky odstranit. Z tohoto hlediska jsem na základě přečtení knihy pochopil, že hlavním cílem toho všeho bylo zabránit jmenování Babiše předsedou vlády.

Je podle vás chystané opětovné Koudelkovo povýšení za odměnu, jak tehdy pomohl? Jinými slovy potvrzením, že dělal to, co kniha popisuje?

Kniha vyšla pravděpodobně poté, co už bylo rozhodnuto, že bude na povýšení navržen. Myslím si to, byť to není stoprocentní jistota. Spíš to beru podobně jako v případě generála Řehky, že druhé jeho povýšení také přišlo rychle snad kvůli tomu, že dříve jejich povyšování trvalo příliš dlouho. Když ale známe skutečnosti z té knihy, lze to brát tak, že je snaha ji ignorovat a postupovat tak, jako by žádná kniha Spiknutí neexistovala.

Uvedl jste ve svém komentáři Final Word, že nejenže nikdo nezatkl Koudelku, ale ani autory knihy Procházku s Panenkou. Něco takového podle vás hrozilo nebo hrozí?

Spíše by se dalo mluvit o občanské žalobě. Autoři knihy byli dost opatrní, aby se nikdo nemohl pokusit je trestně stíhat. Když je učitelka obžalována z toho, že šíří ruskou propagandu, tak proč stejnou metodu neuplatnit na autory této knihy. Více se domnívám, že tato situace je podobná americké s Trumpem v tom, že když něco udělá „správný“ člověk nebo prezident, uplatňují se jiná pravidla, než když se něčeho dopustí ten „špatný“. V případě knihy si myslím, že všichni zainteresovaní budou chtít, aby kniha co nejdříve zmizela z očí veřejnosti a zapomnělo se na to. To může znamenat dvě věci. Buď je to lež a nikdo to nechce řešit a žádné žaloby nebudou, anebo je to pravdivé a ti zainteresovaní o tom už vůbec nechtějí mluvit, protože by to ještě více rozvířili.

Když jde v českém případě o Babiše, na základě čeho bylo rozhodnuto a kdo rozhodl, že je v národním zájmu zabránit tomu, aby se Babiš opět stal předsedou vlády? Někde to muselo být rozhodnuto. Pokud ne, jde o důkaz pochybného fungování státu, že se něco takového může stát. V Americe našli skulinu, kdy tvrdí, že Trump ohrožoval volby a musí být potrestán. Myslím si, že to dostane na stůl tamní ústavní soud a podle mě to spíše odmítne. Protože pokud se Trump stane prezidentem, bude to bezpředmětné řešit, anebo zvolen nebude a také to bude jedno. Ve Spojených státech ale to rozhodnutí padne, zatímco tady v České republice se to pravděpodobně nikdy vyšetřovat nebude.

