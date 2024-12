Rédová Fajmonová (BPP): Donio aneb Další provládní poskok

Také máte, poslední dobou, pocit, že každý den se nám ukazují nové a nové informace? Je vždy na naší volbě, jak se k věcem postavíme. Budeme o ní mluvit nebo ji přejdeme, protože se nás zrovna tohle téma netýká?

Dostalo se ke mně video Svědomí národa, kde jsem se dozvěděla , že Donio odmítlo uspořádat sbírku, o kterou bylo požádáno a byly jim poskytnuty všechny podklady. Co mě zarazilo nejvíc, byl důvod odmítnutí. Svědomí národa dává prostor všem, tak jak by se od nezávislých médii očekávalo. Troufám si říci, že by se od nich mohli mnozí novináři učit. A právě tento jejich přístup se stal důvodem odmítnutí.

Donio se prezentuje tak, že je to platforma pro všechny, kteří chtějí změnit svůj nebo něčí životní příběh. "Čekají vás výdaje, spojené s nákladnou léčbou? Váš kulturní projekt potřebuje podporu? Nebo máte nápad na podnikání či projekt? Požádejte o pomoc veřejnost a podpořte svůj příběh přes Donio, zní z jejich stránek.

Člověk by jim málem uvěřil jejich dobré myšlenky, kdyby nevěděl. Doporučuji poslechnout si celé video, abyste získali jasný obraz o těchto praktikách a neprofesionalitě Donio, kde zodpovědná osoba lže, vymlouvá se a snaží se zodpovědnost hodit na jiného kolegu. Pravá ruka neví, co dělá levá. Z nahrávky si každý udělá jasný obraz o lidech, jež si hrají na „ dobráky“, ale ve skutečnosti porušují práva svobody slova.

Ráda bych jim připomněla, že svoboda projevu či svoboda vyjadřování jsou zakotveny v mezinárodních a regionálních úmluvách o lidských právech. Toto právo je deklarováno v Článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Článku 10 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Článku 13 Americké úmluvy o lidských právech a Článku 9 Africké charty lidských práv a práv národů.

Svobodu projevu lze najít již v časných dokumentech, týkajících se lidských práv, jako je například britská Magna charta libertatum nebo Deklarace práv člověka a občana, klíčový dokument Velké francouzské revoluce. Na základě argumentů Johna Stuarta Milla je dnes svoboda projevu chápána jako právo zahrnující několik aspektů, tedy nikoli pouze právo na vyjadřování informací a myšlenek, ale také další tři aspekty:

právo vyhledávat informace a myšlenky

právo přijímat informace a myšlenky

právo rozšiřovat informace a myšlenky

Mezinárodní, regionální a státní právní normy též zakotvují svobodu projevu jako svobodu vyjadřování prostřednictvím jakéhokoli prostředku, ať již ústně, písemně, tiskem, přes internet nebo formou umělecké tvorby. To znamená, že ochrana svobody projevu jakožto práva nezahrnuje pouze obsah, ale také způsob vyjadřování.

Svoboda projevu (též svoboda slova) je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení, což pánové a dámy z Donio nějak opomenuli. A já se ptám, jakým právem rozhodují o tom, co je správné a smí se vysílat a co ne. Z jaké pozice se snaží sdělit Svědomí národa, že jejich klienti nemají právo na svobodu pojevu?

Během covidu vystupovali odborníci, kteří zpochybňovali omezení a poukazovali na diskriminaci občanů. Nikomu určitě neuniklo, že je to v současné době téma vyšetřování v okolních státech i v USA. Nikomu neunikly tečkováné příběhy zodpovědných občanů, kteří našli odvahu promluvit. Je podle Donio tohle špatně? Nikoliv, je to správně. O tom je svoboda slova.

Pomáhat se má všem, kteří to potřebují, požádají o to nebo to za ně udělá jiná osoba. Donio nemá právo soudit a selektovat na základě svých politických názorů, nemá právo rozhodovat, kdo smí a nesmí mluvit a na jaké téma. Donio selhalo a stalo se další provládní podržtaškou a je jen na občanech, zda je hodlají živit a podporovat. Z osobních zkušeností mohu říci, že je vždy lepší pomáhat danému člověku, rodině napřímo. Dokud se u nás nezmění systém, není dobré živit tuhle provládní hydru.

Změna se blíží s novým rokem a všichni si pamatujme ty, jež se vědomě dopouštěli bezpráví. Donio.cz je jedním z nich.

Video Svědomí národa najdete ZDE.

